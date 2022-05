Tesla brengt update uit die voorkomt dat cpu oververhit tijdens snelladen

Tesla verspreidt een update die moet voorkomen dat de cpu tijdens of vlak voor het snelladen oververhit. Als die cpu oververhit raakt, kan het centrale infotainmentscherm uitschakelen. De update komt in ieder geval in de VS uit voor Tesla's die sinds 2021 zijn gemaakt.

Sommige auto's, waaronder Tesla's, kunnen de accu verwarmen voor het snelladen, zodat het laden sneller gaat. Tijdens het snelladen zelf wordt de accu ook warmer. Bij het snelladen of het voorbereiden van het snelladen kan de cpu van sommige Tesla-modellen oververhit raken, blijkt uit een document van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration.

Wanneer die cpu oververhit raakt, kan deze volgens het document trager werken of 'herstarten'. Als dit gebeurt, kan het infotainmentscherm tijdelijk niet werken. Hier zien bestuurders onder meer hoe hard ze rijden, in welke versnelling ze zitten, kunnen ze de voorruitontwaseming inschakelen en zien ze het beeld van de achteruitrijcamera. Als dit scherm stuk is, is het risico op een ongeval groter, schrijft de NHTSA.

Tesla verspreidt daarom sinds 3 mei een ota-update die de temperatuurberheersing van de cpu moet verbeteren. Model S- en X-auto's die sinds 2021 zijn geproduceerd hebben het hitteprobleem, net als Model S- en Y-uitvoeringen die dit jaar zijn gemaakt. In Amerika gaat het om bijna 130.000 auto's die geüpdatet moeten worden.

De autofabrikant schrijft in december bij een routinetest te hebben gezien dat de cpu soms kan throttlen en onderzocht sindsdien het probleem. Tesla zegt van in ieder geval 59 auto's te weten dat ze dit probleem in de praktijk hebben vertoond. Voor zover het bedrijf weet zijn er geen ongevallen veroorzaakt door de oververhitte cpu's.

Het is niet voor het eerst dat Tesla computerproblemen heeft. Ruim een jaar geleden begon de fabrikant ook in Nederland een terugroepactie om de 8GB-eMMC-opslagchips te vervangen voor 64GB-exemplaren. Die 8GB-chips versleten te snel en konden er uiteindelijk voor zorgen dat de auto niet meer kon worden opgeladen.