Tesla gaat zich wellicht ook richten op accu's met relatief veel mangaan

Tesla-topman Elon Musk heeft tijdens een toespraak in het kader van de opening van de Berlijnse Gigafactory gezegd dat er potentie zit in accu's op basis van kathoden met relatief veel mangaan, in aanvulling op lithiumijzerfosfaataccu's en accu's met kathoden met veel nikkel.

Elon Musk ging in op een vraag over het gebruik van accu's op basis van grafiet, het materiaal dat nu nog veelal voor de anode wordt gebruikt. Dit ligt volgens de Tesla-topman niet voor de hand, omdat grafiet vrij lastig is om te produceren. Daarentegen onderstreepte hij de 'interessante potentie' van mangaan. Hij zegt er vertrouwen in te hebben dat het Tesla lukt om te komen tot een situatie met wereldwijde volumes voor ijzerfosfaataccu's en accu's op basis van mangaan. Accu's op basis daarvan moeten ingezet worden voor Tesla's met standaardbereik, terwijl de Long Range-versies accucellen met nikkelkathoden krijgen.

Mangaan is niet nieuw in de context van accu's. Voor elektrische auto's is het een metaal dat wordt gebruikt voor NCM-accu's, ofwel LiNiMnCoO 2 . Hierbij bestaat de kathode uit nikkel, kobalt en mangaan. Mede omdat kobalt voornamelijk uit de Democratische Republiek Congo komt en de winning in dat land gepaard gaat met menselijk leed en milieuverontreiniging, proberen fabrikanten de toepassing van dit metaal steeds verder terug te dringen. Tesla gebruikt al lithiumijzerfosfaataccu's voor de productie van de Model 3 en Model Y in China en wil dat verder uitbreiden. In deze accu's zit geen kobalt.

Er zijn meer initiatieven om van het kobalt af te komen. In 2020 gaf Musk tijdens Battery Day aan dat het vrij goed mogelijk is een kathode te maken die voor twee derde uit nikkel bestaat en voor een derde uit mangaan. Dat zou ten opzichte van NCM relatief gezien een flinke verhoging van de hoeveelheid mangaan betekenen. Dat zou een energieopslagverbetering van zo'n 66 procent opleveren zonder dat de hoeveelheid nikkel wordt verhoogd. Dat laatste is belangrijk, omdat nikkel erg duur is geworden en voor een belangrijk deel uit Rusland komt.

Het idee is dat lithiumijzerfosfaataccu's worden ingezet voor elektrische modellen met het laagste bereik, gevolgd door nikkel-mangaanaccu's voor voertuigen met een groter bereik en accu's met relatief veel nikkel in de kathoden voor toepassingen die het grootste bereik vergen.