Tesla moet 127.000 Model 3's in China updaten vanwege probleem met halfgeleider

Tesla moet ruim 127.000 Model 3-voertuigen updaten in opdracht van de Chinese marktwaakhond SAMR. Het gaat om een over-the-airupdate waarbij een kleine fabricagefout rechtgezet wordt. In extreme gevallen zou het probleem voor ongelukken kunnen zorgen.

Het probleem betreft een fabricagefoutje van een halfgeleider, zo meldt de State Administration for Market Regulation tegenover de South China Morning Post. Het onderdeel kan 'onder extreme omstandigheden voor botsingen en veiligheidsrisico's zorgen', aldus het overheidsorgaan. Vooralsnog is niet duidelijk hoe de update het betreffende probleem kan omzeilen en of dit ook van toepassing is op Model 3's binnen andere markten.

De 'terugroepactie' betreft elektrische voertuigen van het type Model 3 geproduceerd tussen januari van 2019 en januari 2022. In principe kunnen de auto's op afstand geüpdatet worden, maar wanneer dit niet mogelijk is moeten eigenaren naar een servicepunt. In tegenstelling tot de meer extreme terugroepacties volstaat een software-update in dit geval; er hoeft fysiek niets aan een Model 3 gedaan te worden.