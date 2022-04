Tesla begint productie van Cybertruck en Semi-vrachtwagen in 2023

Tesla-topman Elon Musk zegt dat zijn bedrijf volgend jaar begint met de productie van de Cybertruck. Ook stipte hij kort aan dat Tesla volgend jaar zal beginnen met de productie van de elektrische Semi-vrachtwagen en de nieuwe elektrische Roadster-sportwagen.

Tijdens een show ter ere van de opening van Gigafactory Texas bood Elon Musk ook zijn excuses aan voor de vertraging van de productie van de Cybertruck. Die vertraging hangt mede samen met de nieuwe fabriek in Texas, de plek waar de truck zal worden gebouwd. Deze fabriek is nu geopend, waardoor de productie niet eerder kon beginnen.

In totaal heeft Tesla nu zes zogeheten Gigafactories: vier in de Verenigde Staten, de recent geopende fabriek in Berlijn en een fabriek in Sjanghai. Musk zei dat dit jaar nog vooral een jaar is waarin opgeschaald wordt, waarna er volgend jaar een hoop nieuwe producten komen.

Tijdens de show kwam een exemplaar van de Cybertruck het podium oprijden, waarbij onder meer werd aangestipt dat er geen deurhendels zijn, omdat het voertuig weet dat de bestuurder aan komt lopen en de deuren dan op het juiste moment kan openen.

Eerder verwijderde Tesla nog de productiedatum van het voertuig op de website. De truck werd eind 2019 aangekondigd en heeft te maken met de nodige vertraging. Het is een elektrische pick-uptruck gemaakt van gepantserd metaal met ramen van gehard glas. Tesla brengt versies uit met een enkele motor en achterwielaandrijving en versies met twee of drie motoren en vierwielaandrijving. De goedkoopste versie moet vanaf 40.000 dollar gaan kosten; de duurste versie gaat vanaf 70.000 dollar in de verkoop.

Tesla introduceerde de Semi-truck in 2017. Deze elektrische vrachtwagen had eigenlijk al in 2019 in productie moeten gaan, maar ook dat werd niet gehaald. De goedkoopste versie met een verwachte basisprijs van 130.000 euro heeft een actieradius van 475km en de duurdere versie met een bereik van 800km gaat naar verwachting 150.000 euro kosten.