Gebruikers legacyversie G Suite kunnen zich opgeven voor gratis Google Workspace

Google komt binnenkort met een wachtlijst voor gebruikers van de gratis legacyversie van G Suite. Gebruikers die zich voor 1 juni op deze lijst inschrijven, komen in aanmerking voor de kosteloze optie van Google Workspace zodra die beschikbaar komt.

Google meldt op een supportpagina dat er in de komende weken een bericht over de wachtlijst voor de gratis versie van Google Workspace verschijnt in de Google Beheerdersconsole. "Als u de kosteloze optie wilt gebruiken, moet u vóór 1 juni 2022 uw naam op de wachtlijst zetten in de Google Beheerdersconsole, zodat uw account niet automatisch wordt geüpgraded naar een betaald Google Workspace. Klanten die op de wachtlijst staan, blijven de oude gratis versie van G Suite gebruiken totdat de kosteloze optie beschikbaar is", schrijft Google.

Met de kosteloze optie van Workspace die het bedrijf aanbiedt, kunnen gebruikers Google Drive en Google Meet blijven gebruiken. Beheerders hebben dan alleen geen toegang meer tot bepaalde functies, zoals een Gmail-adres met een eigen domein en de mogelijkheid om verschillende gebruikers te beheren. Als de kosteloze optie van Workspace beschikbaar komt, stuurt Google meer informatie over wat er met het beheerdersaccount gaat gebeuren. De beheerder krijgt 60 dagen om de kosteloze optie te proberen of voor het betaalde Google Workspace te kiezen.

Wanneer de beheerder zich niet inschrijft op de wachtlijst en wacht tot 1 juni, upgradet Google het gratis G Suite-pakket automatisch naar een betaald Workspace-abonnement. De facturering begint op 1 augustus, mits de beheerder betaalgegevens heeft opgegeven en de upgrade heeft afgerond. Als dit niet het geval is, wordt het betaalde Google Workspace-abonnement opgeschort totdat de facturering is ingesteld. Beheerders die al zijn overgestapt op een betaalde versie van Workspace, maar zich toch willen inschrijven voor de gratis versie, kunnen contact opnemen met de klantenservice om alsnog op de wachtlijst te worden gezet.

Google maakte in januari bekend dat het ging stoppen met de gratis legacyversie van G Suite. Nieuwe gebruikers kunnen sinds 2012 al geen gebruik meer maken van dit specifieke pakket van Google-diensten, maar gebruikers die daar nog op zaten, betaalden nog niet. De gratis legacyversie van G Suite houdt op 1 juni op te bestaan.