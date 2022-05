Google maakt polls en Q&A's volgende week beschikbaar in Meet op G Suite

Google voegt vanaf volgende week polls en vraag-en-antwoordsessies toe aan Meet. De videobeldienst heeft op dit moment nog geen functie waarmee moderators enquêtes kunnen uitvoeren, maar die komt nu beschikbaar voor bepaalde G Suite-klanten.

De functies zijn vanaf volgende week donderdag beschikbaar voor gebruikers van G Suite, schrijft Google in een blogpost. De eerste vernieuwing is een Q&A-functie. Daarmee kunnen deelnemers aan een gesprek specifieke vragen stellen die de hosts kunnen beantwoorden. Die vragen kunnen door andere gebruikers omhoog worden gestemd. De vragen kunnen op verschillende manieren worden gerangschikt, bijvoorbeeld door de meest relevante vragen of de vragen met de meeste stemmen bovenaan te laten komen. Aan het eind van een sessie krijgen hosts een e-mail met een export van alle gestelde vragen.

Daarnaast komt er een mogelijkheid om polls op te zetten. Hosts kunnen meerdere vragen stellen waarbij de resultaten alleen voor hen te zien zijn. Ook daarvan komt er na afloop een e-mail beschikbaar met alle data.

De functies komen alleen beschikbaar voor G Suite Essentials-, G Suite Business-, G Suite Enterprise-, G Suite Enterprise for Education-klanten. Gebruikers met een G Suite Basic-, G Suite for Education- of G Suite for Nonprofits-licentie kunnen er geen gebruik van maken.