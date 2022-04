Google stelt deadline overstap gratis G Suite naar betaald pakket uit

Google stelt de deadline voor de overstap van het gratis legacy-pakket van G Suite naar een betaald Workspace-pakket uit. Oorspronkelijk stond de deadline op 1 juli, maar dat is nu verplaatst naar 1 augustus. Waarom de datum is verplaatst, is niet bekend.

De verschuiving van de deadline is opgemerkt door Ars Technica-redacteur Ron Amadeo. In plaats van 1 mei moeten beheerders van een gratis G Suite-legacy-pakket vanaf 1 juni overstappen naar een Google Workspace-pakket. Dat is dan tot 1 augustus 2022 gratis te gebruiken, daarna moet ervoor betaald worden. Google zet beheerders die niet zelf voor een pakket kiezen zelf over naar het pakket dat het beste bij hun gebruik past.

Google maakte in januari bekend dat het ging stoppen met de gratis legacyversie van G Suite. Nieuwe gebruikers kunnen sinds 2012 al geen gebruik meer maken van dit specifieke pakket van Google-diensten, maar gebruikers die daar nog op zaten betaalden nog niet.