Google stopt met gratis legacyversie van G Suite, zet gebruikers naar Workspace

Gebruikers van het oude Google G Suite moeten vanaf 1 juli overstappen naar een betaald Workspace-pakket. Nieuwe gebruikers kunnen sinds 2012 al geen gebruik meer maken van het gratis legacy-pakket van Google-diensten, maar gebruikers die daar nog op zaten betaalden nog niet.

Google heeft een mail gestuurd naar beheerders en heeft een blogpost online gezet waarin het de veranderingen uit de doeken doet. Beheerders van een gratis G Suite-legacy-pakket moeten vanaf 1 mei overstappen naar een Google Workspace-pakket. Dat is tot 1 juli van dit jaar nog gratis te gebruiken, daarna moeten ze ervoor betalen. Google zet beheerders die niet zelf voor een pakket kiezen zelf over naar het pakket dat het beste bij hun gebruik past.

De verandering geldt alleen voor beheerders van een oud abonnement van wat in 2006 begon als Google Apps. Dat was een bundeling van onder andere Gmail en Calendar die gratis kon worden gebruikt door scholen en bedrijven. In 2016 veranderde dat pakket naar G Suite, waar toen ook Docs en Meet bij kwamen. In 2020 werd dat pakket weer omgedoopt naar Google Workspace. Het was sinds 2012 al niet meer mogelijk voor nieuwe gebruikers om een gratis abonnement te nemen op het pakket, maar gebruikers die hun pakket toen al hadden hoefden al die tijd niets te betalen. Nu is die periode voorbij, al heeft Workspace wel twee gratis pakketten beschikbaar. Workspace for Education Fundamentals is een afgeslankte versie van het onderwijspakket, en er is een gratis versie voor stichtingen.

Update: er zijn nog wel twee gratis pakketten van Workspace beschikbaar. Dat is toegevoegd.