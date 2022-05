G Suite blijft gratis voor persoonlijk gebruik met behoud aangepast e-mailadres

De gratis Google G Suite-versie blijft toch beschikbaar voor bestaande gebruikers die de software inzetten voor persoonlijk gebruik. Daarmee hoeven zij niet verplicht over te stappen op Google Workspace. Bedrijven moeten die betaalde overstap wel maken.

Details over het behoud van de gratis G Suite-versie verschenen onlangs op de website van Google, nadat het bedrijf in januari al aangaf dat er een gratis optie voor bestaande gebruikers zou komen. Dit geldt voor particulieren en gezinnen die G Suite gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Zij kunnen aangeven dat ze niet willen overstappen op Google Workspace. Dat kan in het adminpaneel van G Suite. Google geeft aan dat gebruikers dit voor 1 augustus moeten doen, omdat hun accounts anders worden opgeschort. Na die tijd moet overgestapt worden naar Google Workspace of contact worden opgenomen met support om het G Suite-account te heractiveren.

Deze gratis optie is niet beschikbaar voor nieuwe gebruikers en ook niet voor bedrijven. Bedrijven moeten per 27 juni 2022 definitief overstappen op Workspace. Particuliere gebruikers die deze overstap na 17 januari al gemaakt hebben en nu terug willen naar G Suite, kunnen contact opnemen met Google Workspace-support om hun account terug te zetten naar de gratis versie, schrijft 9to5Google.

Met deze G Suite-versie houden gebruikers toegang tot Google-diensten als Gmail, Drive en Meet via hun G Suite-account. Daarmee behouden ze ook hun aankopen in de Play Store. Voorheen moesten gebruikers overstappen naar Workspace om dat te doen; anders zou hun account opgeschort worden. Het blijft ook mogelijk om een eigen domeinnaam te gebruiken met Gmail. Eerder zei Google dat gebruikers die overstappen naar een gratis account betaalde features zouden verliezen. Het was de verwachting dat aangepaste e-mailadressen daar ook onder zouden vallen, maar dit blijkt dus niet het geval.

Google kondigde begin dit jaar aan dat het zou stoppen met zijn gratis G Suite-versie. Gebruikers moesten daarom overstappen op de betaalde Workspace-suite, of zouden toegang tot hun account verliezen. Het bedrijf kwam daar later op terug en stelde eerder de deadline voor een overstap naar Workspace al uit.