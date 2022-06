Google Docs krijgt functie om samen te werken aan e-mails

Google voorziet Docs van een template voor e-mails. Gebruikers kunnen zo samenwerken aan het opstellen van een e-mail en als die klaar is, kan de e-mail met een enkele klik worden overgezet naar Gmail voor verzending.

De template voor e-mails wordt toegevoegd aan de menuoptie Bouwstenen onder Invoegen, ofwel Building Blocks onder Insert. De template bevat de gebruikelijke invulvelden van een e-mail, zoals de onderwerpregel en geadresseerden. Vanuit Google Docs kunnen gebruikers '@naam' invoeren om contactpersonen toe te voegen.

Volgens Google is de integratie in Docs handig omdat verschillende gebruikers zo samen kunnen werken aan een e-mail, met de gebruikelijke functionaliteit van Docs, zoals het toevoegen van commentaar en verbetersuggesties.

Naast de template staat een Gmail-icoontje en als gebruikers daarop klikken, wordt er een e-mail opgesteld in Gmail met alle informatie die in Docs is ingevuld. Die mail kan vervolgens direct verstuurd worden. Volgens Google wordt de template gefaseerd in vijftien dagen toegevoegd aan Docs. Dat geldt zowel voor Google Workspace-gebruikers als voor gebruikers van Legacy G Suite Basic en Business.