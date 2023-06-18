Google maakt 'smartchips' van thirdpartyapps beschikbaar in Google Docs

Google maakt het mogelijk om 'smartchips' van thirdpartyapps in te sluiten in Google Docs. Hierdoor kunnen Workspace- en Personal-gebruikers informatie uit apps zoals Atlassian, Figma en Miro rechtstreeks bekijken en gebruiken in Google Docs-documenten.

Om thirdpartysmartchips toe te voegen aan een document, dient de gebruiker een add-on van de derde partij te installeren via de Google Workspace Marketplace. Door vervolgens een url van de thirdpartybron in het document te plakken en op de tab-toets te drukken, wordt er een smartchip gecreëerd die een preview van de informatie in het document toont. Gebruikers kunnen zo onder meer de status van een samenwerkingsproject bekijken, zonder het Google Docs-bestand te verlaten.

De smartchips van Google zijn een soort interactieve elementen die aan een document kunnen worden toegevoegd. Gebruikers die de cursor van de muis over het element houden, krijgen additionele informatie te zien. Hoe de thirdpartysmartchips precies werken, verschilt per ontwikkelaar. Figma-gebruikers kunnen bijvoorbeeld interactieve previews van bestanden insluiten, zodat teamleden in een oogopslag de projectvoortgang kunnen zien. Atlassian maakt het mogelijk om details van tools als Jira en Confluence te raadplegen.

Zowel Workspace-gebruikers als gebruikers met een persoonlijk Google-account kunnen aan de slag met de smartchips, aldus Google. Andere thirdpartyapps die smartchips voor Google Docs uitbrengen, zijn Whimsical, Zendesk, Asana, Tableau en AODocs.