Google maakt 'smartchips' van thirdpartyapps beschikbaar in Google Docs

Google maakt het mogelijk om 'smartchips' van thirdpartyapps in te sluiten in Google Docs. Hierdoor kunnen Workspace- en Personal-gebruikers informatie uit apps zoals Atlassian, Figma en Miro rechtstreeks bekijken en gebruiken in Google Docs-documenten.

Om thirdpartysmartchips toe te voegen aan een document, dient de gebruiker een add-on van de derde partij te installeren via de Google Workspace Marketplace. Door vervolgens een url van de thirdpartybron in het document te plakken en op de tab-toets te drukken, wordt er een smartchip gecreëerd die een preview van de informatie in het document toont. Gebruikers kunnen zo onder meer de status van een samenwerkingsproject bekijken, zonder het Google Docs-bestand te verlaten.

De smartchips van Google zijn een soort interactieve elementen die aan een document kunnen worden toegevoegd. Gebruikers die de cursor van de muis over het element houden, krijgen additionele informatie te zien. Hoe de thirdpartysmartchips precies werken, verschilt per ontwikkelaar. Figma-gebruikers kunnen bijvoorbeeld interactieve previews van bestanden insluiten, zodat teamleden in een oogopslag de projectvoortgang kunnen zien. Atlassian maakt het mogelijk om details van tools als Jira en Confluence te raadplegen.

Zowel Workspace-gebruikers als gebruikers met een persoonlijk Google-account kunnen aan de slag met de smartchips, aldus Google. Andere thirdpartyapps die smartchips voor Google Docs uitbrengen, zijn Whimsical, Zendesk, Asana, Tableau en AODocs.

Google Docs smartchips thirdparty
Smartchips zijn een soort interactieve elementen die informatie tonen wanneer de cursor erover beweegt.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 18-06-2023 09:15 23

18-06-2023 • 09:15

23

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Reacties (23)

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hsb85 18 juni 2023 09:43
bij het woord ‘smartchips’ denk ik aan een fysieke sleutel zoals een Fido key, maar dat is duidelijk niet wat hier bedoelt wordt.

wat is een smartchip dan wel? ik snap de samenvoeging van smart en chip dus niet helemaal..
Roerdomp @hsb8518 juni 2023 10:52
In user interfaces wordt het woord chip gebruikt om een element te omschrijven wat user input of een status kan weergeven. Enigzins vergelijkbaar met een tag/label, maar vaak heeft het een interactie en een tag niet.

In dit artikel wordt dus verwezen naar een chip element wat schijnbaar smart is. :+

Als voorbeeld: chips in Material Design.

[Reactie gewijzigd door Roerdomp op 27 juli 2024 21:15]

Thijs-jan @hsb8518 juni 2023 09:50
Als je 'chip' leest als de vertaling van 'spaander' is het een stuk logischer: een klein stukje van de slimmigheden van een externe applicatie wordt in het document beschikbaar gemaakt.
mareck1 18 juni 2023 13:24
Ik heb het artikel gelezen, maar heb nog steeds geen idee waar het nou over gaat.

Wat zijn smartchips? Waarom wil je deze bekijken in google docs? Interactieve bestanden insluiten? Op die chips ofzo?

Ik snap er niks van.
TechSupreme @mareck119 juni 2023 00:37
Maakt niet dat je niet weet wat het is, het is ook iets Google specifiek. Chips zijn die ovale knoppen die je overal in Google's diensten en software terugziet. Bijvoorbeeld als je in Gmail een mailadres intikt dan wordt er een ovale button van gemaakt. Maar ook bijvoorbeeld als je ergens een naam intikt wordt er ook een chip van gemaakt met een link naar die persoons contact informatie, of als je een URL paste wordt er een chip van gemaakt met de titel van die pagina.

Soort label dus, maar net iets meer want je kan er allerlei gebruiker interacties aan koppelen. Dingen aanvinken, een @label, van alles kan je ermee. Hier wordt het wat beter uitgelegd.

https://m2.material.io/components/chips#input-chips

Eigenlijk kan je de @ feature van Tweakers ook zien als een soort chip, maar dan dat er een ovale rand omheen komt en je kan met die ovale knop allerlei interacties aan.

Wat het verschil is tussen een normale chip en smartchip weet ik ook niet. Denk dat Google bedoelt dat je met een smartchip dan weer iets meer kan.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 27 juli 2024 21:15]

Stoelpoot @mareck118 juni 2023 23:19
De smartchips van Google zijn een soort interactieve elementen die aan een document kunnen worden toegevoegd. Gebruikers die de cursor van de muis over het element houden, krijgen additionele informatie te zien.
Samen met het screenshot lijkt het me toch best duidelijk?
MrMonkE @Stoelpoot19 juni 2023 10:55
Nee. Naast dat de resolutie van die afbeelding een beetje laag is waar is de muiscursor?
Iets hovered over een 'chip' .. ik zie geen muiscursor was het een click of een hoover? .
Heeft hij de mock android apps refresh geklikt en alles daaronder is getoond als gevolg?
Dus mock android apps refresh is de chip?
FlyBock 18 juni 2023 11:11
Google Docs gaat enigszins op Notion lijken. Eerst al de paginalooze Docs, nu de Smartchips. Benieuwd waar ze nog meer mee komen.
RalphM. 18 juni 2023 11:18
Ik krijg hier toch serieuze Flash-backs bij. Elke keer weer komt er een idee met het draaien van ingekapselde software van derden, en elke keer wordt zoiets de nek omgedraaid omdat het onveilig is (denk ook aan bepaalde types Outlook macros). Mijn gevoel zegt dat dit ene soortgelijk lot zal hebben. Zeker zodra een aantal "chips" breed gebruikt worden maar door de makers als EOL zijn bestempeld, wat dan weer voor negatief sentiment kan zorgen.
Verwijderd @RalphM.20 juni 2023 11:27
Wat betreft derde-partij chips is dit uiteraard mogelijk.. Die mogen natuurlijk doen wat ze willen maar Google maakt zelf ook veel gebruik van deze 'chips' dus snel zullen ze niet verdwijnen... Een voorbeeld is @plaatsnaam en @date voor ingebouwde chips.

Wat betreft de macro opmerking, dat is niet vergelijkbaar. Macro's zijn letterlijk een open doos met vrijwel onbeperkte permissies. Dit is eerder vergelijkbaar met een browser extensie, nog steeds potentie voor gevaar maar zeer beperkt.
TechSupreme 18 juni 2023 12:27
Alles leuk, maar op een enkeling na gaat niemand dit soort features gebruiken. Zolang er geen industrie brede standaardisatie bestaat is het nutteloos.

Dit werkt dus alleen als je een Google Workspaces gebruiker/bedrijf bent, zodra je zo'n document wil openen in MS Office of OpenOffice heb je dus dikke pech. Documenten delen met externe werkt dus niet.

Intern ben je jezelf vast aan het binden aan Google, zodra je overstapt op Office 365 dan heb je dus een probleem want je documenten werken niet meer.

Wel goed om te zien dat er nog leven zit in de Office markt, een markt waarvan ik dacht dat hij jaren geleden al verzadigd was, maar nog meer segmentatie is het laatste wat nu nodig is. Het enige wat dit doet is het gebruik van PDF bevorderen want dat is de enige manier om betrouwbaar documenten te delen.
watercoolertje
@TechSupreme18 juni 2023 13:04
Ik denk dat je document wel degelijk prima werkt in Word, alleen de mouseover/tooltip van die 'smartchip' niet.

Oftewel imo valt het allemaal wel mee, en ben je alleen iets kwijt wat je anders toch niet had gehad :+
TechSupreme @watercoolertje18 juni 2023 13:30
Met effect dat de opmaak helemaal naar de klote is.
Verwijderd @TechSupreme20 juni 2023 11:34
zodra je zo'n document wil openen in MS Office of OpenOffice heb je dus dikke pech. Documenten delen met externe werkt dus niet.
Ik denk dat je het concept van Google Docs niet begrijpt. Als ik het document met je deel, deel ik heel Google Docs. De 'applicatie' is onderdeel van het document.

Dus ja, als iemand met jou deelt dan werkt het direct.

Intern ben je jezelf vast aan het binden aan Google, zodra je overstapt op Office 365 dan heb je dus een probleem want je documenten werken niet meer.
Het is een keuze die je maakt. Binnen zowel Office 365 als Google Workspace zijn 'features' die enkel binnen die omgeving werkt. Jouw Power Automate dingen werken ook nergens anders dan in jouw Office omgeving. Dat gezegd, Google docs biedt je de optie om het document te exporteren naar diverse formaten zoals RTF, ODF, PDF en ook Docx. Ik heb even gechecked en de smartchips worden gewoon omgezet naar hyperlinks of een Microsoft tegenhanger van de functie. Dus je angst niet geheel terecht.
TechSupreme @Verwijderd20 juni 2023 12:15
Ik denk dat jij niet zoveel aannames moet en dat ik heel goed weet hoe alles werkt.

Wanneer was de laatste keer dat jij een Workspace link door gemaild kreeg van een bedrijf of van iemand anders? Nooit dus.
Jouw Power Automate
Power Automate is een slecht voorbeeld, is een lokaal en gebruiker specifiek iets. Tevens ook geheel optioneel en losstaand. Dat deel je niet met andere.

Maar ook daar, op een fanatiekeling na, maakt bijna niemand gebruik van de extra features van Office.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 27 juli 2024 21:15]

Verwijderd @TechSupreme20 juni 2023 13:10
Wanneer was de laatste keer dat jij een Workspace link door gemaild kreeg van een bedrijf of van iemand anders? Nooit dus.
Het ligt er maar net aan welke sector je zit, ik ontvang ze dagelijks...
Ik snap dat dit voor sommige mensen (die nog niet met een moderne werkplek werken) een vreemd verschijnsel is maar dit geld ook voor Sharepoint (Microsoft 365). Je bent mogelijk wel bekend met de opmerking 'delen, niet mailen'.

Power Automate is een slecht voorbeeld, is een lokaal en gebruiker specifiek iets. Tevens ook geheel optioneel en losstaand. Dat deel je niet met andere.
Eens dat het niet het beste voorbeeld is. Power Automate is echter geen 'lokaal' product maar ze hebben inderdaad een desktop applicatie (vandaar denk ik de verwarring). Je kan Power Automate ook niet gebruiken zonder Microsoft account. Zie ook:
https://powerautomate.microsoft.com/nl-nl/

Power Automate is de 'vervanger' van Microsoft Flow. Het heeft de doelstelling om een vervanging te zijn voor bijvoorbeeld Office macro's en als een soort lijm te werken tussen de verschillende onderdelen van Microsoft Office / cloud.
TechSupreme @Verwijderd20 juni 2023 13:45
Met lokaal bedoel ik dat het voor jou instantie is en de plugins voeren het lokaal uit. Je hoeft mij trouwens niet te vertellen hoe of wat power automate is, heb de plugin gewoon in mijn Edge Beta draaien op mijn Windows 11 Insider en Office 365 Business aangemeld op een Insider install. Dus je hoeft me echt niet te vertellen hoe dat allemaal werkt.
'delen, niet mailen'.
Leuk dat ze bij grote bedrijven daar campagnes mee voeren, maar het gross van de ondernemers heeft daar echt helemaal niks aan. Je zult je factures uiteindelijk toch ergens zelf moeten bewaren. Je zult bepaalde dingen toch vast moeten leggen en lokaal moeten bewaren. Bepaalde correspondentie zal je toch zwart op wit moeten hebben.

En dan een veel simpeler voorbeeld, pak maar eens een willekeurig bedrijf waar jij een abonnement bij hebt. Welk formaat krijg jij die factures van? Ik gok PDF.
Verwijderd @TechSupreme20 juni 2023 15:12
Met lokaal bedoel ik dat het voor jou instantie is en de plugins voeren het lokaal uit.
Maar de grap is dus dat dit helemaal niet de bedoeling is van cloud platformen zoals Office 365 of Google Workspace. Vandaar ook de uitleg.

maar het gross van de ondernemers heeft daar echt helemaal niks aan.
Voor letterlijk iedere ondernemer of gebruiker is dit concept essentieel. Als ik iets e-mail (zoals een PDF) dan kan ik dit niet 'terugnemen'. Als ik iets deel dan kan ik de toegang intrekken. Dit essentiële verschil is de basis voor het 'delen, niet mailen'.

En dan een veel simpeler voorbeeld, pak maar eens een willekeurig bedrijf waar jij een abonnement bij hebt. Welk formaat krijg jij die factures van? Ik gok PDF.
Ik denk dat wij over twee voleldig verschillende dingen praten. Je werkt nooit samen aan 'een factuur'. Een factuur is enkel een verzoek van betaling. Ik praat hier over team drives, spreadsheets en documenten. Samenwerken met je collega's (intern en extern) aan data.

Dat doe op je reactie: zodra je zo'n document wil openen in MS Office of OpenOffice heb je dus dikke pech. Documenten delen met externe werkt dus niet.
Dus, wij werken samen aan een document. Ik deel de Sharepoint of Workspace link en we zien direct het document en kunnen aan de slag... Dat is hoe moderne werkplek oplossingen werken.
TechSupreme @Verwijderd20 juni 2023 18:21
Voor letterlijk iedere ondernemer of gebruiker is dit concept essentieel. Als ik iets e-mail (zoals een PDF) dan kan ik dit niet 'terugnemen'. Als ik iets deel dan kan ik de toegang intrekken. Dit essentiële verschil is de basis voor het 'delen, niet mailen'.
Ja inderdaad, dat is wat ik al zei...
Je zult bepaalde dingen toch vast moeten leggen en lokaal moeten bewaren.
Als jij het op jou server bewaart heb ik er echt niks aan want als jij dat verandert dan heb ik geen enkele poot om op te staan. Er is ook een reden waarom DocuSign alleen met PDF werkt.
Dus, wij werken samen aan een document. Ik deel de Sharepoint of Workspace link en we zien direct het document en kunnen aan de slag... Dat is hoe moderne werkplek oplossingen werken.
Ik heb helemaal niks met dat hele bedrijf van jou te maken en wie ben jij om mij te vertellen wat ik wel of niet moet gebruiken. Leuk dat jij een Sharepoint licentie hebt of een Workspace account hebt, maar wat als ik dat niet heb of niet wil?
Verwijderd @TechSupreme21 juni 2023 13:24
Als jij het op jou server bewaart heb ik er echt niks aan want als jij dat verandert dan heb ik geen enkele poot om op te staan. Er is ook een reden waarom DocuSign alleen met PDF werkt.
De grap is dat DocuSign niet zozeer met PDF werkt, het is een interactieve website (anders kon je ook niet tekenen). Alleen als alle partijen ondertekend hebben, ontvangt iedereen een kopie in de vorm van een PDF. Dat men voor PDF kiest is standaardisatie en compatibiliteit, niet omdat je een PDF niet aan kan passen (hint: je kan een pdf prima aanpassen). Docusign biedt je de dienst aan om het eenvoudig te maken en een onafhankelijk audit spoor aan te bieden bij geschillen.

Leuk dat jij een Sharepoint licentie hebt of een Workspace account hebt, maar wat als ik dat niet heb of niet wil?
Je conformeert je normaal aan de organisatie waar je voor werkt. Als die organisatie met Office 365 of Google Workspace werkt, dan wordt er simpelweg van jou verwacht dat je daarmee (en conform de standaard werkwijze) werkt. Als jij dat niet wil, tja, dat is je recht maar effectief heb je dan een arbeidsconflict en kost het uiteindelijk je baan of de klus.

Uiteindelijk is het de data die bepaalt wie verantwoordelijk is (als in, wiens data is het). Een GDPR incident kan je tot 4% van de jaaromzet kosten. Waar de data zich bevindt en blijft wordt uiteraard afgesproken voordat je toegang krijgt.

Als je extern bent (als bijvoorbeeld gast) dan 'werk' je onder de licentie van medewerker die je uitnodigt. Als ik jou uitnodig om aan een document te werken dan heb jij verder geen licenties nodig maar dan werk je wel binnen een webapp.
TechSupreme @Verwijderd21 juni 2023 14:51
Je wil het gewoon maar niet snappen en je maakt nog eens mijn punt voor mij.
Dat men voor PDF kiest is standaardisatie en compatibiliteit
Bedankt he....
Je conformeert je normaal aan de organisatie waar je voor werkt.
Nogmaals, ik werk voor niemand. Mensen zoals jij zitten vast in een bepaald euforisch stramien en kunnen daardoor niet links of rechts zien, verder kijken als je neus lang is.

Rest van die onzin van je ga ik niet meer op reageren.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 27 juli 2024 21:15]

Verwijderd @TechSupreme22 juni 2023 09:56
Mensen zoals jij zitten vast in een bepaald euforisch stramien en kunnen daardoor niet links of rechts zien, verder kijken als je neus lang is.

Ik ben inderdaad de persoon die organisaties voorschrijft dat ze dit beleid moeten volgen en zich beschermen tegen medewerkers die maar denken dat het wilde westen is :D
Fijne werkdag!
Dan91 19 juni 2023 16:24
Alhoewel de term "smartchips" nogal 'hip' klinkt vindt ik het toch echt een niet-passende naam bij hetgeen waar het over gaat.

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