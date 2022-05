Google Docs crashte door grammaticacheckerbug bij herhalen van bepaalde woorden

Een bug in de grammaticachecker van Google Docs zorgde ervoor dat de tekstverwerker crashte als een bestand werd geopend waarin een woord op een bepaalde manier werd herhaald. Google lijkt de bug inmiddels te hebben gefikst.

De bug verscheen alleen als gebruikers Engelstalige woorden vijf keer achter elkaar herhaalden met tussen de woorden een punt en een spatie. Ook moest ieder woord beginnen met een hoofdletter en moest de grammaticachecker aanstaan. Bij het refreshen van de pagina binnen de desktopversie van Docs kregen gebruikers een melding dat die pagina niet geopend kon worden. Op de mobiele versie zou het bestand wel te openen zijn.

Op een Google-ondersteuningssite gaf een gebruiker aan dat zijn Docs crashte als hij "And. And. And. And. And." in een document plaatste. Andere gebruikers zeiden daarnaast dat de bug ook verscheen met woorden als 'but', 'also', 'therefore' en 'who'. Woorden als 'than' en 'whether' bleken niet voor problemen te zorgen.

Later gaf een Google-medewerker aan dat het probleem bekend was bij het bedrijf en dat er aan een oplossing werd gewerkt. Inmiddels doet het probleem zich niet meer voor. Google heeft nog geen uitleg gegeven over de bug.