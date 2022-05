Blizzard neemt vicepresident voor cultuur aan om bedrijfscultuur te verbeteren

Blizzard Entertainment heeft een 'hoofd van cultuur' aangenomen. Zij moet de bedrijfscultuur binnen de studio gaan aanpakken. Blizzard en moederbedrijf Activision kwamen vorig jaar onder vuur te liggen na beschuldigingen van seksueel wangedrag op de werkvloer.

Jessica Martinez neemt de rol van vicepresident en 'head of culture' binnen Blizzard op zich, schrijft het bedrijf. Zij moet samen met de leiding van Blizzard de nieuwe cultuurstrategie van de studio 'doen uitgroeien en implementeren'. Ook moet Martinez alle teams en functies op een lijn krijgen en leer- en talentontwikkelingsprogramma's binnen Blizzard vernieuwen. In de aankondiging wordt vermeld dat Martinez onder meer de leiding van het leer- en ontwikkelingsteam van de studio op zich neemt. Voorheen werkte ze jarenlang bij Disney en bekleedde daar verschillende functies.

In januari schreef Blizzard-baas Mike Ybarra al dat de studio gaat werken om 'het vertrouwen in Blizzard te herbouwen'. Hij ging toen al in op nieuwe leidinggevende functies om de bedrijfscultuur binnen Blizzard aan te pakken, waarbij ook de komst van een 'cultuurleider' werd beloofd. In april nam moederbedrijf Activision Blizzard al een hoofd diversiteit aan en eind vorig jaar richtte het bedrijf een speciale commissie op om de werksfeer te verbeteren. Binnen de leiding van Blizzard waren er in augustus al een aantal veranderingen.

De toezeggingen op het gebied van bedrijfscultuur zijn in navolging van beschuldigingen van seksuele intimidatie binnen Activision Blizzard. Het bedrijf werd daarvoor vorig jaar aangeklaagd door het Department of Fair Employment and Housing van de staat Californië. Dat deed het agentschap na twee jaar onderzoek naar het bedrijf. Daaruit bleek volgens de aanklagers dat Activision Blizzard vrouwen op verschillende manieren discrimineert op het gebied van gelijke kansen rondom salaris, promoties en andere werkaspecten. Daarnaast zou er binnen Activision Blizzard een bedrijfscultuur zijn waarin vrouwen seksueel worden geïntimideerd.

Aandeelhouders dienden onlangs nog een voorstel in om een jaarlijks rapport op te stellen waarin de inspanningen tegen misbruik, discriminatie en pesterijen worden besproken. Ook riepen aandeelhouders op om een werknemersvertegenwoordiger toe te voegen aan het Raad van Bestuur van het bedrijf. Die zou verkozen worden door niet-managers binnen de studio.

Het bestuur van Activision Blizzard drong daarbij aan om tegen beide voorstellen te stemmen. Het bedrijf stelde daarbij dat het bedrijf 'door moet gaan met het direct reageren op de zorgen van medewerkers, in plaats van energie in middelen steken in het opstellen van het zoveelste rapport'. Werknemers toestaan om hun eigen vertegenwoordiger in de raad te kiezen zou daarnaast 'het zorgvuldige oordeel van de raad over de criteria die moeten worden weerspiegeld in de kandidatenpool voor het bestuur' proberen te vervangen.

Momenteel speelt daarnaast nog de voorgenomen overname van Activision Blizzard door Microsoft. Aandeelhouders stemden daar vorige week mee in. Tegelijkertijd zijn investeerders bang dat de overname niet door kan gaan. Dat komt onder andere door het lopende onderzoek naar de overname die de Amerikaanse Federal Trade Commission is gestart. Eerder dit jaar sneuvelde de Arm-overname door Nvidia nog door druk van markttoezichthouders als de FTC.