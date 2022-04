Aandeelhouders Activision Blizzard stemmen in met overname door Microsoft

De aandeelhouders van Activision Blizzard hebben ingestemd met de voorgenomen overname door Microsoft. Aandeelhouders goed voor ruim 98 procent van alle aandelen stemden voor. De bedrijven moeten nog wachten op goedkeuring van toezichthouders.

Het akkoord van de aandeelhouders is een relatief kleine stap in de grote overname van Activision Blizzard door Microsoft. Het bestuur van de uitgever was al akkoord en adviseerde zijn aandeelhouders om ook in te stemmen. Microsoft wil 68,7 miljard dollar betalen voor de overname. Dat komt neer op 95 dollar per aandeel en dat is zo'n 24 procent meer dan het aandeel nu waard is.

Microsoft en Activision Blizzard verwachten dat ze de overname voor 30 juni 2023 kunnen afronden, maar de miljardendeal wordt nog onderzocht door toezichthouders wereldwijd. Mededingingsautoriteiten uit de Verenigde Staten, Europa en China kunnen de deal nog blokkeren, of alleen onder bepaalde voorwaarden door laten gaan.

Volgens Bloomberg zijn investeerders bang dat de deal niet doorgaat. Dat komt onder andere door de strenge lijn die de Amerikaanse Federal Trade Commission heeft ingezet. Mede daardoor ging de overname van Arm door Nvidia niet door. Tweakers publiceerde eerder al een achtergrondartikel over de mogelijke gevolgen en bezwaren van de megadeal.