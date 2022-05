Arm-overname door Nvidia gaat definitief niet door

De verkoop van de Britse chipontwerper Arm aan Nvidia gaat definitief niet door. Dat schrijven SoftBank, de huidige eigenaar van Arm, en Nvidia. Met de overname was zo'n 40 miljard dollar gemoeid. De bedrijven kondigden de geplande overname aan in 2020.

SoftBank schrijft in het kwartaalbericht dat de overname definitief van tafel is en Nvidia bevestigt dat in een persbericht. SoftBank en Nvidia hebben besloten van de overname af te zien vanwege 'significante regulatoire uitdagingen' die de verkoop in de weg staan. SoftBank houdt een borgsom over van 937 miljoen dollar. Met de koop was zo'n 40 miljard dollar gemoeid.

SoftBank is sinds juli 2020 van plan geweest om Arm te verkopen, waarna volgens verschillende media Nvidia vrij snel interesse toonde in Arm. In september 2020 werd bekend dat Nvidia een akkoord bereikt had met SoftBank over de overname. Nvidia zou Arm overnemen voor 40 miljard dollar, waarvan 21,5 miljard dollar in aandelen en 12 miljard dollar contant. Ook zou SoftBank nog eens 5 miljard krijgen als Arm positieve resultaten zou behalen.

SoftBank in het kwartaalbericht over de overname

De overname kon snel rekenen op kritiek van verschillende regulerende instanties. Zo schreef Bloomberg in oktober 2020 dat de Chinese overheid de overname van Arm feitelijk blokkeerde door strenge voorwaarden te stellen aan de overname. In 2021 kondigde zowel de Europese Commissie, als de Britse overheid aan de overname verder te gaan onderzoeken, omdat de overname invloed zou hebben op chipprijzen en concurrentie. De Amerikaanse marktwaakhond FTC startte zelfs een rechtszaak om de overname te blokkeren.

Door alle kritiek ging het gerucht al rond dat de overname niet door zou gaan. Dat zou Nvidia in januari aan partners hebben verteld. In het kwartaalbericht dat SoftBank vandaag gepubliceerd heeft, staat dat de verkoop officieel afgebroken is. Bronnen zeggen tegenover de Financial Times dat SoftBank Arm naar de beurs gaat brengen in Londen of New York. De Financial Times schrijft daarnaast dat Arm-ceo Simon Segars vervangen wordt door Rene Haas, de huidige directeur van de afdeling van Arm die gaat over intellectueel eigendom.

Update 08:50 - De bevestiging van Nvidia toegevoegd.