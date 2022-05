Gerucht: Nvidia verwacht dat overname Arm niet doorgaat

Nvidia zou aan partners vertellen dat het verwacht dat de overname van Arm niet doorgaat. Het zou niet lukken om de toestemming rond te krijgen. SoftBank, de huidige eigenaar van Arm, zou een beursgang voorbereiden.

Verschillende anonieme bronnen zeggen tegen Bloomberg dat de voorgenomen overname waarschijnlijk niet doorgaat. Nvidia kondigde in septemer 2020 aan dat het een akkoord had bereikt voor de overname van Arm voor 40 miljard dollar. Destijds was het de verwachting dat de overname binnen 18 maanden rond zou zijn. Die periode loopt af in maart en de overname is nog lang niet rond. Mededingingsinstanties wereldwijd hebben onderzoeken ingesteld naar de overname.

De overname zou een van de grootste deals binnen de chipindustrie zijn, maar er is veel kritiek over de macht die Nvidia zou krijgen door een overname van Arm. Tal van processorontwerpers nemen licenties af bij Arm voor het ontwerpen van chips op basis van de Arm-architectuur. Nvidia is zelf een van die afnemers en als de overname door zou gaan, zou het bedrijf concurrenten kunnen benadelen.

Vanuit Europa, de Verenigde Staten en China is er kritiek op de overname. De Amerikaanse FTC startte een rechtszaak om de overname te blokkeren en de Europese Commissie begon in oktober vorig jaar een uitgebreid onderzoek. Ook de Britse marktwaakhond doet een diepgaand onderzoek.

Volgens bronnen van Bloomberg proberen zowel Nvidia als Arm nog te pleiten voor een doorgang van de overname. Er zou nog geen definitieve beslissing zijn gemaakt. Een woordvoerder van Nvidia zegt dat het bedrijf 'bij zijn standpunten blijft' zoals die zijn zijn vastgelegd in registraties bij regelgevende instanties. Bij de Japanse Arm-eigenaar SoftBank is er volgens Bloomberg verdeeldheid. Een groep wil dat de overname doorgaat en een andere groep denkt dat een beursgang te prefereren is, omdat de chipindustrie nog erg in trek is bij investeerders.

SoftBank en Arm hebben al een vooruitbetaling van 2 miljard dollar gekregen van Nvidia en mogen dat houden, ongeacht of de deal doorgaat. Er is ook een breakup fee van 1,25 miljard dollar afgesproken, die Arm krijgt als de overname wel of niet doorgaat.

Het zou niet voor het eerst zijn dat er een miljardenovername afketst in de chipindustrie vanwege zorgen van instanties. De overname van het Nederlandse NXP door Qualcomm voor 44 miljard dollar liep in 2018 stuk vanwege het uitblijven van toestemming van Chinese autoriteiten. De Europese Commissie had wel akkoord gegeven onder bepaalde voorwaarden.