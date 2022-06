Amerikaanse FTC start rechtszaak om overname van Arm door Nvidia te blokkeren

De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft Nvidia aangeklaagd vanwege zijn voorgenomen overname van Arm. De toezichthouder denkt dat de overname de wet breekt en slecht is voor onder meer innovatie en concurrentie. De rechtszaak start in augustus volgend jaar.

Omdat zowel Nvidia en concurrenten van Nvidia binnen bepaalde markten leunen op Arms chipontwerpen, zou de overname van Arm door Nvidia slecht zijn voor die concurrenten en de consument, schrijft de FTC. Het gaat volgens de toezichthouder om chipontwerpen voor geavanceerde rijhulpsystemen, cpu's voor clouddienstverleners en dpu SmartNICs, netwerkproducten die de veiligheid en efficiëntie van datacenterservers verbeteren.

De FTC denkt dat wanneer Nvidia Arm zou overnemen, Nvidia de mogelijkheid 'en prikkel' krijgt om de controle over deze chipontwerpen over te nemen om zo concurrenten te dwarsbomen. Dit zou volgens de toezichthouder voor minder concurrentie, lagere productkwaliteit, verminderde innovatie, hogere prijzen en minder keuze kunnen zorgen.

Naast de directe concurrentieproblemen, zegt de FTC ook dat Nvidia met de overname toegang krijgt tot gevoelige informatie van concurrenten. Deze concurrenten delen namelijk gevoelige informatie met Arm in ruil voor ondersteuning bij het ontwikkelen, onderhouden en testen van producten. Arm is nu nog een neutrale partij binnen de chipsector, met de overname van Nvidia zou dat niet meer het geval zijn, zegt de FTC in de aanklacht. Tot slot zou de overname er volgens de FTC voor kunnen zorgen dat Arm minder gaat innoveren in sectoren die tegen Nvidia's belangen zouden kunnen werken, wat weer slecht zou zijn voor de algehele innovatie binnen de markt.

De toezichthouder zegt bij het onderzoek nauw samen te hebben gewerkt met toezichthouders in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Zuid-Korea. De vier leden van de commissie verantwoordelijk voor het onderzoek waren bovendien unaniem in het oordeel om een rechtszaak tegen Nvidia te starten. De zaak begint op 9 augustus.

Tegen onder meer CNBC zegt Nvidia door te willen gaan met de overname en te willen aantonen dat deze voordelen biedt voor de industrie en juist concurrentie bevordert. Het bedrijf zegt te investeren in Arms onderzoeksafdeling, het versnellen van roadmaps en het vergroten van Arms ecosysteem. Nvidia zei afgelopen maand bij de bespreking van de kwartaalcijfers al dat FTC de overname onderzocht. Toen was het nog niet duidelijk in wat voor stadium het onderzoek zich bevond, alleen dat de toezichthouder 'zorgen' had.

Niet alleen de Amerikaanse toezichthouder heeft een onderzoek gestart naar de overname. Zowel het Verenigd Koninkrijk als de Europese Commissie zijn begonnen met onderzoek; beide hebben ook besloten hun onderzoeken te intensiveren. De Britse concurrentietoezichthouder besloot dit halverwege november, de Europese Commissie startte eind oktober al een uitgebreider onderzoek. Deze partijen hebben vergelijkbare zorgen als de FTC, al voegt het VK daar nog aan toe te vrezen voor de Britse nationale veiligheid.