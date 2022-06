Facebook verplicht 2fa-activatie bij accounts die deelnemen aan Facebook Protect

Facebook zal binnenkort tweetrapsauthenticatie verplichten bij accounts die deelnemen aan het Facebook Protect-programma. Die zijn volgens het bedrijf potentieel sneller een doelwit van kwaadwilligen. De verplichting wordt de komende maanden uitgerold over de hele wereld.

Facebook Protect is een dienst die hackgevoelige accounts van onder andere politici, journalisten of activisten wil beschermen tegen hackaanvallen door sterkere beveiligingsmaatregelen aan te raden en potentiële hackdreigingen te monitoren. Bij die monitoring wordt nagegaan of er inlogpogingen uitgevoerd worden vanaf onbekende locaties of onbekende toestellen.

Tot voor kort was tweetrapsauthenticatie vrijblijvend, maar de komende maanden wordt het volgens Facebook verplicht. Met die verplichting wil het bedrijf de accounts nog beter beveiligen en hoopt het om het aantal gehackte accounts van deze risicogroepen nog verder terug te dringen.

Facebook Protect werd in 2018 in het leven geroepen om hackgevoelige accounts van onder anderen politici, beleidsmedewerkers, journalisten en activisten te helpen beschermen tegen kwaadwilligen. Enkel gebruikers die in aanmerking komen voor Facebook Protect krijgen een melding te zien om deel te nemen aan het programma. Volgens het bedrijf nemen momenteel meer dan 1,5 miljoen accounts deel aan het Facebook Protect-beveiligingsprogramma. Ongeveer 950.000 accounts hebben tweetrapsauthenticatie ingeschakeld. Sinds september van dit jaar is Facebook Protect in steeds meer landen beschikbaar.