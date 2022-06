WhatsApp voegt uitleg toe aan privacyverklaring na AVG-miljoenenboete

WhatsApp gaat zijn privacyverklaring uitbreiden met meer uitleg over welke data wordt verzameld en welke gegevens andere partijen krijgen van de chatdienst. WhatsApp doet dat in navolging van de Ierse AVG-boete van 225 miljoen euro. De voorwaarden veranderen niet.

WhatsApp-gebruikers krijgen volgens de NOS binnenkort een banner te zien met een bericht over een wijziging van de privacyvoorwaarden. Inhoudelijk verandert er niets aan de voorwaarden en gebruikers hoeven daar niet opnieuw mee akkoord te gaan, maar er worden aanpassingen gemaakt die verduidelijking moeten geven over de dataverzameling van de chatdienst.

Zo gaat WhatsApp 'meer details geven' over welke data wordt verzameld en gebruikt en welke data WhatsApp krijgt van andere partijen. Ook komt er uitleg over waarom er internationaal data wordt gedeeld en hoe die wordt beschermd. Verder is 'gedetailleerder uitgelegd' op welke juridische gronden data wordt verwerkt.

De aanpassingen van de voorwaarden zijn een reactie van WhatsApp op de AVG-boete van 225 miljoen euro die het bedrijf in september kreeg van de Ierse privacywaakhond. Die boete kwam voort uit een onderzoek dat al in 2018 begon en is opgelegd voor het niet transparant zijn over welke data door WhatsApp wordt gedeeld met andere onderdelen van het moederbedrijf Meta, het voormalige Facebook.

Het is niet bekend of de Ierse privacyautoriteit de aanpassingen een verbetering vindt. WhatsApp is overigens in beroep gegaan tegen de boete en claimt dat die 'compleet disproportioneel' is. Het bedrijf vindt dat het niet moet worden afgestraft op beleid uit 2018 en claimt dat het sindsdien veel moeite heeft gedaan om de privacyverklaring duidelijker te maken.

De boete van 225 miljoen euro die WhatsApp kreeg, kwam moeizaam tot stand. Dat werd eerder dit jaar benadrukt in een Iers rapport. De Ierse toezichthouder zou de zaak af hebben willen doen met een boete tussen de 30 en 50 miljoen euro, maar acht andere Europese toezichthouders tekenden daar bezwaar tegen aan, waardoor de boete uiteindelijk toch hoger uitviel.