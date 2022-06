Wapenfabrikant BAE Systems koopt simulatiestudio van Arma-maker Bohemia

De Britse defensiegigant BAE Systems heeft Bohemia Interactive Simulations gekocht. Dat is onderdeel van Arma-maker Bohemia Interactive dat zicht richt op het ontwikkelen van simulaties voor het trainen van militairen.

Wat BAE Systems voor BISim betaalt, is niet bekend gemaakt, maar volgens voormalig hoofd marketing van Bohemia is de overname miljarden waard, zegt hij in de Tsjechische krant Hospodarske Noviny. BAE Systems wordt eigenaar van de software en ook alle 325 medewerkers van BISim komen in dienst van BAE Systems.

BISim is opgericht in 2001 onder de vleugels van Arma-maker Bohemia Interactive om realistische simulaties te ontwikkelen voor militairen, voor trainingen en simulaties. Het belangrijkste onderdeel daarvan is simulatiesoftware VBS, of Virtual Battlespace, maar het bedrijf biedt ook visualisatietools en terreinsimulatie aan. Ook heeft het een whole-earth image generator ontwikkeld, vergelijkbaar met dat van Microsoft Flight Simulator, genaamd VBS Blue IG. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot wereldleider op het gebied van militaire simulaties voor NAVO-landen. Ook het Nederlandse leger maakt gebruik van simulatiesoftware van BISim.

In 2013 werd BISim gekocht door een investeringsbedrijf, waarmee het al effectief gescheiden werd van de gamestudio die verder ging met de ontwikkeling van de Arma-reeks voor consumenten. BAE Systems heeft het meerderheidsaandeel van dat investeringsbedrijf overgenomen. De overname van wapenfabrikant BAE Systems, dat een van de zes grootste leveranciers van het Amerikaanse ministerie van Defensie is, was al een tijdje op handen, maar afgelopen week werd definitief de handtekening gezet onder de overname. BAE Systems was bovendien al langer betrokken bij BISim, onder meer als geldstrekker

Hoewel Bohemia Interactive Simulations en de game-ontwikkelaar Bohema Interactive niet hetzelfde zijn, zijn de twee nog steeds wel deels verweven, zoals een Redditor uitlegt. Zowel VBS als Arma zijn ontstaan uit Operation Flashpoint, de game die Bohemia in 2001 ontwikkelde. Ook wordt er nog steeds van tijd tot tijd samengewerkt en worden medewerkers uitgewisseld tussen de twee studio's.