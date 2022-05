'Arma Reforger komt naar pc en consoles als opstapje naar Arma 4'

Er is een uitgebreid document online verschenen met details over Arma Reforger. Dat is een shooter van Bohemia Interactive, gemaakt met de Enfusion-engine, die ook voor Arma 4 gebruikt zal worden. Reforger wordt gepresenteerd als een opstapje naar die toekomstige game.

In tegenstelling tot eerdere Arma-games komt Arma Reforger zowel naar consoles als naar de pc. In eerste instantie komt er een Xbox-versie en later komt er ook een PlayStation-versie, staat in het document dat via reddit online is verschenen. Het marketingdocument beschrijft de game en het doel daarvan. Het bevat ook allerlei materiaal voor de promotie van het spel. Daaruit blijkt onder andere dat de game naar Steam komt.

Volgens het document wacht de Arma-community in spanning op de aankondiging van Arma 4. Van die game is al bekend dat die gemaakt zal worden met de nieuwe Enfusion-engine van Bohemia. Als voorproefje daarop gaat de studio Arma Reforger uitbrengen. Met deze titel moet Arma bij een groter publiek bekend worden, mede door het verschijnen op consoles.

Arma Reforger wordt een 'militaire simulatiegame' in plaats van een 'simulator', omschrijft het document. De game moet tactisch diepgaande gameplay bieden, maar toch toegankelijk zijn voor een breed publiek. Het spel speelt zich af in een alternatieve realiteit in 1989. Het draait om gevechten tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie op het eiland Everon in de Atlantische Oceaan.

De officiële aankondiging van Arma Reforger volgt vermoedelijk dinsdagavond om 19.00 uur in de presentatie 'de toekomst van Arma', die te zien zal zijn op Twitch.