Arma 3 krijgt in tweede kwartaal dlc rondom Vietnamoorlog

Savage Game Design werkt aan S.O.G. Prairie Fire, een dlc-pakket voor Arma 3. De dlc speelt zich af in de Vietnamoorlog en geeft kopers nieuwe voertuigen, wapens en facties. Daarnaast is er een nieuwe kaart van 300 vierkante kilometer. De dlc verschijnt nog dit kwartaal.

De dlc krijgt een nieuwe co-op-campagne die draait om een Studies and Observations Group van het Amerikaanse leger. Deze groep werd in 1964 opgericht om geheime operaties uit te voeren in Vietnam, Laos en Cambodja. Voor deze campagne zegt ontwikkelaar Savage Game Design gesprekken te hebben gevoerd met SOG-veteranen en Vietnamese adviseurs. Aan deze campagne kunnen maximaal 14 spelers meedoen en zes missies doorlopen. Daarnaast zijn er negen multiplayer-scenario's en vijf singleplayer-scenario's.

Naast SOG-leden, kunnen gamers in multiplayer spelen als iemand van het reguliere Amerikaanse leger, als een soldaat van het Noord- of Zuid-Vietnamese leger of als een soldaat van de Vietcong. Iedere factie krijgt eigen uniforms en uitrusting. Spelers kunnen kiezen uit ruim vijftig nieuwe wapens in categorieën als pistolen, geweren, shotguns en granaatwerpers. Ook zijn er meer dan vijftig nieuwe voertuigen en statische wapens. Hierbij gaat het om helikopters, boten, tanks, auto's en een jachtvliegtuig.

De nieuwe spelkaart heet Cam Lao Nam Terrain en moet alle delen van de Vietnamoorlog vertegenwoordigen. De Ho Chi Minh Trail zit bijvoorbeeld in de kaart, die van Noord-Vietnam via Laos en Cambodja naar Zuid-Vietnam liep. Uitgever Bohemia Interactive deelt later een preciezere releasedatum, het spel krijgt een adviesprijs van 23 euro.