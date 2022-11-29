Arma 3-ontwikkelaar: gebruik ingamebeelden niet om nepnieuws te maken

Bohemia Interactive, de ontwikkelaar van Arma 3, roept spelers op om ingamebeelden niet te verspreiden en daarbij de suggestie te wekken alsof het om echte oorlogsbeelden gaat. Het bedrijf is niet blij dat zijn game op deze wijze wordt gebruikt voor nepnieuws en oorlogspropaganda.

Op zijn website spreekt het Tsjechische Bohemia over veel recent gedeelde video's die oorspronkelijk uit Arma 3 afkomstig zijn en valselijk worden ingezet alsof het beelden zijn van echte conflicten, vooral de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf erkent dat het 'vleiend' is dat Arma 3 moderne conflicten op realistische wijze simuleert, maar is niet te spreken over het feit dat de beelden als oorlogspropaganda gebruikt worden. Volgens de ontwikkelaar zijn beelden uit de oorlogsgame in het verleden al vaker ingezet als nepnieuws of propaganda bij conflicten. Het bedrijf roept spelers op om geen clickbaitvideotitels te gebruiken en het er altijd duidelijk bij te vermelden als de beelden afkomstig zijn van de game.

Bohemia zegt er van alles aan te doen om dergelijke valse content te bestrijden, maar stelt dat het dweilen met de kraan open is, omdat 'voor elke offline gehaalde video er dagelijks weer tien nieuwe worden geüpload'. De studio laat in een video ook zien hoe ingamevideobeelden zijn te onderscheiden van echte oorlogsbeelden. Om het publiek voor te lichten noemt Bohemia een aantal elementen die er vaak op kunnen wijzen dat het om ingamebeelden gaat, zoals een lagere resolutie om te maskeren dat het eigenlijk Arma 3-beelden zijn, een schokkerige camera, donkere scènes, veelal een gebrek aan geluid en een gebrek aan het tonen van mensen in beweging.

Arma 3 is een militaire simulatiegame van Bohemia Interactive en kwam in september 2013 uit. Het is een shooter met een open wereld waarin tactiek en militair realisme belangrijke elementen zijn. De game heeft sinds de release behoorlijk wat updates gekregen en in de Steam-workshop zijn er talloze mods beschikbaar. In het voorjaar maakte Bohemia bekend dat Arma 4 in ontwikkeling is, al is er nog geen releasedatum. Toen bracht het bedrijf ook Arma Reforger uit, een testversie op Steam van de Enfusion-engine waarmee spelers een eerste blik kunnen werpen op hoe de ontwikkelaar de toekomst van de Arma-reeks voor zich ziet. Bohemia hoopt met deze 'core package' feedback van spelers te krijgen.