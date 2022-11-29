Arma 3-ontwikkelaar: gebruik ingamebeelden niet om nepnieuws te maken

Bohemia Interactive, de ontwikkelaar van Arma 3, roept spelers op om ingamebeelden niet te verspreiden en daarbij de suggestie te wekken alsof het om echte oorlogsbeelden gaat. Het bedrijf is niet blij dat zijn game op deze wijze wordt gebruikt voor nepnieuws en oorlogspropaganda.

Op zijn website spreekt het Tsjechische Bohemia over veel recent gedeelde video's die oorspronkelijk uit Arma 3 afkomstig zijn en valselijk worden ingezet alsof het beelden zijn van echte conflicten, vooral de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf erkent dat het 'vleiend' is dat Arma 3 moderne conflicten op realistische wijze simuleert, maar is niet te spreken over het feit dat de beelden als oorlogspropaganda gebruikt worden. Volgens de ontwikkelaar zijn beelden uit de oorlogsgame in het verleden al vaker ingezet als nepnieuws of propaganda bij conflicten. Het bedrijf roept spelers op om geen clickbaitvideotitels te gebruiken en het er altijd duidelijk bij te vermelden als de beelden afkomstig zijn van de game.

Bohemia zegt er van alles aan te doen om dergelijke valse content te bestrijden, maar stelt dat het dweilen met de kraan open is, omdat 'voor elke offline gehaalde video er dagelijks weer tien nieuwe worden geüpload'. De studio laat in een video ook zien hoe ingamevideobeelden zijn te onderscheiden van echte oorlogsbeelden. Om het publiek voor te lichten noemt Bohemia een aantal elementen die er vaak op kunnen wijzen dat het om ingamebeelden gaat, zoals een lagere resolutie om te maskeren dat het eigenlijk Arma 3-beelden zijn, een schokkerige camera, donkere scènes, veelal een gebrek aan geluid en een gebrek aan het tonen van mensen in beweging.

Arma 3 is een militaire simulatiegame van Bohemia Interactive en kwam in september 2013 uit. Het is een shooter met een open wereld waarin tactiek en militair realisme belangrijke elementen zijn. De game heeft sinds de release behoorlijk wat updates gekregen en in de Steam-workshop zijn er talloze mods beschikbaar. In het voorjaar maakte Bohemia bekend dat Arma 4 in ontwikkeling is, al is er nog geen releasedatum. Toen bracht het bedrijf ook Arma Reforger uit, een testversie op Steam van de Enfusion-engine waarmee spelers een eerste blik kunnen werpen op hoe de ontwikkelaar de toekomst van de Arma-reeks voor zich ziet. Bohemia hoopt met deze 'core package' feedback van spelers te krijgen.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 29-11-2022 15:44 29

29-11-2022 • 15:44

29

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ArmA 3

geen prijs bekend

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Reacties (29)

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The Zep Man 29 november 2022 15:46
Alsof verspreiders van nepnieuws en propaganda hier een boodschap aan hebben.
YopY @The Zep Man29 november 2022 16:01
Ik denk dat mensen die Arma 3 footage realistisch laten lijken er niet eens een doel achter hebben, meer voor "internet clout". Als ze echt fake news willen maken kunnen de respectieve regeringen zelf echte video's maken. Die worden trouwens geanalyseerd door verschillende partijen om ze te dateren en lokaliseren en zo hun echtheid te bepalen.
Memori @YopY29 november 2022 16:40
Het gaat inderdaad om internet clout. De persoon die een dogfight filmpje in Arma had gemaakt begin maart was als maar trots op zijn werk, en hoeveel aandacht het kreeg, en vond het enorm grappig dat mensen dachten dat het echt was.
LOTG @The Zep Man29 november 2022 16:03
Dit inderdaad. De mensen die dit doen weten dondersgoed dat ze iets aan het doen zijn wat pure misleiding is. Enige doel is dan ook of propaganda of centjes verdienen met clicks.

Dit is zo iets als oproepen of bendes aub geen gebruik van Smith&Wesson vuurwapens bij executies.
Annihlator @LOTG29 november 2022 16:11
Of bijvoorbeeld een gardena die benadrukt dat heggenscharen voor heggenknippen bedoeld zijn :p
postbus51 @Annihlator30 november 2022 00:22
en neusharen je hebt met 2 handen meer grip en precisie
Kerngezond @The Zep Man29 november 2022 15:49
Ik denk dat ze dat zelf ook wel begrijpen. Maar het is een kleine moeite om het te doen en dan hebben ze hun minimale morele plicht gedaan.
CH4OS @The Zep Man29 november 2022 15:51
Het is denk ik vooral bedoeld om anderen af te schrikken, degenen die er over na zitten te denken om het (ook) te gaan doen. Oproepen om er geen fake news videos mee te maken kan dan eigenlijk nooit iets slechts zijn natuurlijk; ze geven zelf ook al aan immers dat men weet dat het dweilen met de kraan open is.
Maar dat weerhoudt hen er niet van om dit statement naar buiten te brengen natuurlijk (en daarmee kleur te bekennen).

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 20:57]

Bulls @The Zep Man29 november 2022 16:14
Wat betreft Oekraïne werden deze beelden zelfs door de reguliere media gebruikt. Één Zuid-Amerikaans land volgens mij. Ze wisten zogenaamd niet dat het game beelden waren.

Maar zo maken officiële nieuwssites zich ook schuldig aan nepnieuws, bijvoorbeeld oude beelden van een gaslek in India gebruiken voor Corona, of stapels grafkisten uit Lampedusa bootramp inzetten als foto’s uit Bergamo.
telenut @Bulls30 november 2022 08:49
met zoekt bij artikels gewoon in hun databank. Onlangs zag ik onze eigen servers in beeld bij een hack bij de politie...
litebyte @The Zep Man29 november 2022 16:51
zie het ook als marketing - onze beelden zijn zo echt dat ze worden gebruikt voor verkeerde informatie.
-Moondust- @The Zep Man29 november 2022 21:03
Nee natuurlijk niet maar BI wil zich hiervan publiekelijk distantiëren voor een beter imago of imagoschade te voorkomen.
Fruit89 @The Zep Man29 november 2022 18:30
Het zijn vooral de mensen die het geloven en het verspreiden die het erger maken. Ik vond dit dan ook meer voor hen, informatief over hoe het bewerkt wordt en waardoor het er nep uitziet.
Biermeester @The Zep Man29 november 2022 15:48
Natuurlijk niet. Maar is wel mooi gratis reclame voor Bohemia Interactive!
himlims_ 29 november 2022 16:13
toegeven, initeel ben ik ook met beide voetjes in deze gestonken; https://www.boomlive.in/f...ine-aerial-conflict-16874

na mate video duurt, zie (hoor) je dat het niet klopt; begint de twijfel.

maar ik kan me prima voorstellen dat menig denk; dit is echt

//edit; klopt maar wat @SinergyX was hierbij dus ook geval, bovenstaande is game - maar met wat aftereffects is dat onderscheid lastiger te maken.

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 23 juli 2024 20:57]

Avalaxy @himlims_29 november 2022 16:26
Euh... De 2 videos die je linkt zien er echt overduidelijk in alle mogelijke opzichten nep uit...
SinergyX
@Avalaxy29 november 2022 16:43
In hoge resolutie origineel wel, maar gooi er flinke compressie/potato-resolutie/shake in, en opeens wordt het grijs gebied voor mensen die amper bekend zijn met game graphics..

Ik heb uit originele GT5 (de racegame) diverse scenic screenshots gemaakt en diverse mensen laten zien met de simpele vraag: echt of niet? Daar zat behoorlijk veel tussen die gewoon zegt 'ooh dit is echt'.
MsG @Avalaxy29 november 2022 17:10
Dat is natuurlijk vrij makkelijk gezegd, andersom zou je ook kunnen zeggen dat dit een neppe indruk zou kunnen hebben, terwijl het weer echt is: https://www.youtube.com/watch?v=aJ4Auwi7_FA
Bergen @himlims_29 november 2022 23:28
Die eerste viel gelijk door de mand, omdat de Phalanx in dat filmpje veel te lang schiet. Een échte Phalanx kan maar ongeveer 20 seconden schieten, dan is hij door zijn ammo heen. En de Mig keert in ~3 seconden 180 graden om, dat is ook zwaar onrealistisch. In het echt doe je daar ongeveer 10 seconden over. Arma is een arcade-game, geen simulator. Maar voor een ongetraind oog kan ik me voorstellen dat je erin trapt... zeker als je het op een klein (telefoon)scherm bekijkt.
Cheranoiza 29 november 2022 20:13
Nog een paar jaar en we kunnen echt bijna niet meer van nep onderscheiden ben ik bang...

Verder hoop ik dat ARMA4 een lengte game gaat worden want na REFORGER ben ik het vertrouwen wel kwijt in Bohemia Interactive.
ZaZ @Cheranoiza29 november 2022 23:57
Ik vraag het me af. Ik hoor al sinds ik op de basisschool zat toen Aerosmith een hit had met Amazing (een videoclip met VR uit 1993) dat virtuele werelden met de echte gaan vermengen en dat het een kwestie van een paar jaar is voordat dat gebeurt en we in een wereld leven waar niets meer is wat het lijkt. Ik wacht er nog steeds op eigenlijk. Er is o.a. een hoop heisa over bijvoorbeeld deepfakes die van alles en nog wat kunnen beïnvloeden, maar op het moment ben ik nog noot een deepfake tegengekomen die echt heel realistisch is.
Nu ben ik niet naïef. Ik weet dat het moment komt dat je dit soort dingen niet meer kunt zien, maar dit probleem zijn we al veel eerder tegengekomen met content van bijvoorbeeld een webpagina die prima optisch 100% na te maken is en daarmee niet van echt te onderscheiden is. We willen ons telebankieren gewoon kunnen doen, maar kwaadwillenden kunnen je een pagina voorschotelen die er 100% hetzelfde uitziet. Dat hebben we opgelost door die zooi te ondertekenen met certificaten (network of trust).
In het geval van nieuws/schandaal/whatever moet je gewoon ervoor zorgen dat het ondertekend is door een partij die vertrouwd is en de bron geverifieerd heeft.
Ik ben heilig overtuigd van de werking van het principe 'network of trust' omdat het gebaseerd is op reputatie. Ook reputatie komt te voet en gaat te paard. Als vertrouwde bron wil je je niet branden aan enkel geroeptoeter en word je dus gedwongen tot verificatie.
batjes @ZaZ30 november 2022 08:56
Op zich hebben ze geen ongelijk. Het ding is alleen, we worden ook steeds beter in het herkennen van neppe beelden.

Een goede film in de jaren 80 zag er destijds ook realistisch uit, terwijl als je nu terug kijkt, de nepheid er vanaf druipt.

Kwestie van tijd voordat echt niet meer van nep te onderscheiden is.
Meliscool 29 november 2022 16:56
Aan de ene kant denk ik, goed dat hier aandacht aan wordt geschonken. :)

Begrijp me niet verkeerd, maar aan de andere kant denk ik, waarom wordt hier eigenlijk aandacht aan geschonken? Zo wek je juist nog meer mensen op om dit soort fake beelden te maken. Met het idee dat ze dit soort beelden nu juist meer geloofwaardiger gaan proberen te maken. :|
Typhone 29 november 2022 17:21
Dat trucje wordt ook veel gebruikt met guncam beelden uit IL-2 Sturmovik. Zoek je daar wat op op YouTube en ben je plots voorzien van allemaal neppe shit. Triest maar je prikt er wel doorheen.
JustFogMaxi 29 november 2022 17:20
Niet de eerste keer... https://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-43198324 2018 al.
Consequator 30 november 2022 09:00
Dat gebeurd best al lang volgens mij.
Verwijderd 30 november 2022 12:04
Het is natuurlijk wel belangrijk voor Bohemia om hier aandacht aan te geven.
De meeste mensen die gamen zetten wel twijfel bij zulke beelden maar wees bewust dat de meeste mensen op deze planeet niet bekend zijn met de realisme van een game als ARMA.

Dat gezegd, mensen negeren vaak gezonde twijfel als ze willen dat het waar is of simpelweg al als het op het nieuws is.
In Tsjechië heeft men ook al wat verwarring gebracht: Is this Anti-Armor Ambush Real?
De bizarste die ik ben tegengekomen: Is this Ukrainian Anti Tank Ambush Real?
Wie wil er nu geen Halo Warthog zien? :+
BlackEasterEgg 30 november 2022 13:35
Je moet toch wel echt een pannenkoek zijn om dit te geloven hoor. Heb online ook al vaak dat afweergeschut gezien wat volgensmij ook
Arma3 is. Het is opzich wel een goed onderzoek naar hoe simpel mensen denken en meteen geloven dat het echt is.

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