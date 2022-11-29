Intel Core i7-1370P-laptop-cpu met 14 cores verschijnt in Geekbench-database

Er is een onaangekondigde Core i7 1370P-cpu voor laptops verschenen in de Geekbench-database. De Core i7-1370P moet beschikken over veertien cores en twintig threads. Het is niet bekend wanneer de cpu officieel uitkomt.

Volgens de Geekbench-listing heeft de Core i7-1370P een kloksnelheid van 1,9GHz met een boostclock van ongeveer 5,0GHz, merkt Twitter-gebruiker BenchLeaks op. De processor beschikt daarnaast over veertien cores en twintig threads, verdeeld over zes P-cores met hyperthreading en acht efficiëntere E-cores. Daarmee krijgt de cpu twee extra P-cores ten opzichte van zijn voorganger, de Core i7-1270P.

Intel Core i7-1370P in Geekbench
Bron: Geekbench

De cpu wordt uitgebracht in Intels P-serie, waarmee de cpu een standaard-tdp van 28W krijgt. Er verschenen eerder al dertiende generatie laptopprocessors bij Geekbench, maar dat betroffen H-varianten met een hogere tdp van 45W. De Core i7-1370P beschikt verder over 2,5MB L2-cache en 24MB L3-cache. Daarmee is de cpu mogelijk gebaseerd op de Alder Lake-architectuur, maar dan met hogere kloksnelheden. De nieuwere Raptor Lake-architectuur beschikt namelijk over meer cache.

Het is nog niet bekend wanneer Intel zijn dertiende generatie Core-laptopprocessors aankondigt. Ceo Pat Gelsinger zei eerder dat dat nog in 2022 moet gebeuren, maar het is niet bekend of die plannen nog steeds gelden. De huidige Alder Lake-laptop-cpu's werden aangekondigd tijdens de CES in januari.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 29-11-2022 13:16 33

29-11-2022 • 13:16

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Reacties (33)

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eL_Jay 29 november 2022 13:21
Kan iemand de naamgeving van deze chip toelichten?
13700p oid had ik begrepen, maar slechts 4 cijfers bij 13th gen.......
wouter.N @eL_Jay29 november 2022 13:26
Bij 12th gen mobile ook al het geval. Bijvoorbeeld 1240p
Kontsnorretje @wouter.N29 november 2022 13:48
Maar ik heb een 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H, dus consistentie ontbreekt een beetje :+
GekkePrutser @Kontsnorretje29 november 2022 15:50
Dat is toch altijd al geweest bij Intel? In het begin hadden i3's geen hyperthreading, later weer wel, pentium/celeron betekent echt elke keer wat anders enz.

Intel's Marketing afdeling is altijd een zooitje geweest.
Berlinetta @Kontsnorretje29 november 2022 20:36
Wat een naam ook hahaha.
Alxndr @eL_Jay29 november 2022 13:31
Hier de uitleg van Intels benaming. Er wordt gesproken over 'SKU's' van twee letters, maar niet specifiek voor de categorie/type met toevoeging 'P'. Sterker nog, de 'P' komt niet voor in het lijstje suffixes.

Het zootje van tech-modelnummers blijft dus bestaan, gelukkig is het altijd nog beter dan USB

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 23 juli 2024 08:48]

Verwijderd @Alxndr29 november 2022 13:36
Zie hier de uitleg van Intel betreft de P.
https://www.intel.com/con...ile-processors-brief.html
The new P-series combines the best of both worlds for enthusiast levels of performance in a thin-and-light form factor. Designed with the experiences that matter most in mind, laptops powered by 12th Gen Intel® Core™ mobile processors offer a premium choice for everyone.
yourbirthcertif @eL_Jay29 november 2022 13:23
Dacht ook al dat het een typo was... maar nee, Intel wat doe je?
Migrator @eL_Jay29 november 2022 13:27
Dit is niet nieuw voor de mobiele processors; ik heb Wikipedia even gescand en kwam vanaf de 10e generatie al viercijferige namen tegen bij de mobiele processors. 12th gen had dezelfde naamgeving als deze 13th gen bovendien, zoals ook in het artikel de 1270P genoemd wordt.
Settler11 @eL_Jay29 november 2022 13:31
Bij de mobile CPU's vanaf 12th gen is een 0 weggehaald ja. Dit is dus niet het geval bij desktop CPU's. Reden kan ik zo even niet vinden.. Wellicht onderscheid?
ThaJens @Settler1129 november 2022 13:48
Maar dus niet bij alle chips, want de i7-12700H (een laptopchip) bestaat ook nog steeds.
DoubleDot @Settler1129 november 2022 13:49
Nee hoor, die is er gewoon nog, maar enkel voor de HX en H series. De P, U varianten hebben de kortere naamgeving.
mac1987 @DoubleDot29 november 2022 20:57
Ik skip tegenwoordig het typenummer en kijk meteen naar de specs. Naamgeving is bedoeld om snel duidelijkheid te geven. Bij Intel schiet deze zijn doel ondertussen redelijk voorbij...
SilentDecode @eL_Jay29 november 2022 14:11
13700p oid had ik begrepen, maar slechts 4 cijfers bij 13th gen.......
Ook bij 12 en 11e gen. Dit geeft (waarschijnlijk) lagere klasse CPUs aan. Welke reden hier achter zit, geen idee, maar ik heb ook een i7-1165G7 in m'n werklaptop zitten. Ding is supersonisch en heeft niet dat P- en E-core verhaal verder.

Of dit écht het geval is, geen idee.
PjotterP @eL_Jay29 november 2022 18:40
Beetje verwarrend is het wel omdat er ook een xeon w-1370p is (ecc enabled evenknie van core i7 11700)
thunder7 29 november 2022 14:18
En dan graag weer in een 100x100 mm mini-pc, niet in een 200x200 mm monster zoals je nu steeds weer ziet.
palm_top 29 november 2022 14:02
DIt is gewoon bijna identiek aan een i7-1280P, op een paar Mhz na! 8)7 ?
youridv1 @palm_top29 november 2022 14:08
Dat staat ook gewoon genoemd in het artikel waaronder je reageert.

Dit is niets nieuws, bij een nieuwere generatie een hoger geklassificeerd product rebranden en uitbrengen op een lager prijspunt.

Dat is precies wat de R7 5700U ook was
En de R9 380 en de R9 280 en veeeeelen andere amd gcn videokaarten

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 08:48]

palm_top @youridv129 november 2022 14:54
In het artikel verwijzen ze naar de 1270P en dat deze dan 1370P dan 2 P-cores meer heeft, maar het is dus gewoon identiek aan de 1280P met een iets hogere klok in boost. Het is inderdaad rebranden op zijn slechtst.
youridv1 @palm_top29 november 2022 14:59
Gast, lees mijn comment. Je herhaalt gewoon je comment nog een keer zonder enige nieuwe informatie tot je te nemen of toe te voegen. Daar schiet je niets mee op.
Lees op zijn minst waar je op reageert volledig door. Dat geld zowel voor mijn comment als het artikel bovenaan

In het artikel hierboven staat gewoon dat dit waarschijnlijk een alder lake gebaseerde chip met een iets hogere clock. Dus dat dit gewoon een 1280P is, dat kan goed ja. Maar gezien het nu een 70 klasse chip is, wordt hij dus goedkoper. Dat betekent dus dat je de performance die je van de 1280p gewend bent, nu in goedkopere laptops kunt krijgen met de 1370P en je er nog een beetje clock bovenop krijgt.

Ze verwijzen niet alleen naar de 1270P, als je verder kijkt dan je neus lang is zie je in de alinea daaronder staan dat het vermoedelijk gewoon een hoger geclockte alder lake chip is, aka 1280p

Dit is de normaalste zaak van de wereld in zowel CPU als GPU land. Ik heb in mijn vorige comment een lijstje voorbeelden ervan staan.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 08:48]

Moonspring @palm_top29 november 2022 14:40
Mooi toch, zelfde performance voor minder geld?!
Jan Onderwater 29 november 2022 15:09
Kan dus nog geen pas houden met de M1Pro 10 core die een jaar geleden op de markt kwam, maar toegegeven, een mooi laag stroomverbruik naar het er uit ziet, voor de performance die hij levert.
MedionAkoya 29 november 2022 17:34
Vroeger was een P-versie toch een Intel-chip met een uitgeschakelde ingebouwde videoclip?

Bijv. Intel i5-3350p uit 2012
triflip @MedionAkoya29 november 2022 20:52
Dat zijn tegenwoordig, al een paar jaar, de F-versies.

Maar intel kennende zal dat over een paar jaartjes weer anders zijn. Of dan staat de U misschien opeens voor unlocked ipv ultra mobile.
shades 29 november 2022 19:52
Maar je kan deze cpus natuurlijk niet los kopen om een zuinige homelab server te bouwen als die staat te idlen (alleen fileserver) en kracht vragen op het moment dat je vm iets staat te compileren. Ik heb althans nog nooit gezien dan mobiele cpus los te krijgen zijn
triflip @shades29 november 2022 21:01
Komt omdat ze niet in een standaard LGA socket zitten, gemiddelde consument krijgt hem niet op een moederbord gesoldeerd zonder iets te slopen.

Bijna alle NUCs en mini PCs bevatten wel een “laptop cpu” en zijn ook prima inzetbaar als home server. Al is het vaak lastig als NAS omdat je dan vaak meer als 2 drives wilt hebben.
N8w8 @shades29 november 2022 21:12
Tot 10 jaar terug ofzo kon je veel mobiele CPUs wel los kopen voor standaard sockets.
Alleen waren daar bijna geen desktop mobo's voor, die waren vooral voor laptops.
Maar desktop en mobiele (Intel) CPUs ontlopen elkaar toch niet zoveel qua idle power; desktops verbruiken meer door de andere onderdelen. Dan is t n kwestie van zuinig moederbord+voeding+opslag+software kiezen.
Zo haalt hier iemand met een i3-12100 een idle power van 2,2W (AC uit de muur). Zie ook de rest van dat topic voor meer mogelijkheden.
Impuls 29 november 2022 20:54
In ons bedrijf een reeks laptops met 1240P processor in dienst genomen.

Je moet deze reeks aanschouwen als de ontbrekende keuze.

Vroeger had je de U reeks die low power ...maar ook low performance had.
Daarnaast had je de H reeks die high power en performance gaf ...maar je batterij geen 2u meeging.

Nu heb je de P reeks die volgens mij op 35W max verbruik zit en dus mooie prestaties geeft en het verbruik nog beperkt blijft. (> 1/2 dag werken op batterij)

Voor onze omgeving de ideale sweet spot.

Deze 1370P zal de logische opvolger zijn van de 12de generatie.
m1999 @Impuls29 november 2022 22:58
Ik heb hier dan weer een laptop liggen met de 8e generatie H-processor en na 4 jaar gaat de accu nog steeds een werkdag mee met Chrome, Word en PowerPoint open. Zelfs daar zit dan weer niet per se logica in
Impuls @m199930 november 2022 20:52
Netjes!

De H reeks + 2u was misschien wat overdreven...but you get the point.
m1999 @Impuls5 december 2022 15:37
Er zit gewoon geen logica achter hoor altijd. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Zeker met Ryzen er nog bij, ga me er weer eens een keertje in verdiepen
Impuls @Nihilist30 november 2022 20:58
Ik begrijp je frustratie, de 10th gen U was verschrikkelijk, laptops keren na 2 jaar terug met klachten van eindgebruikers dat ze echt te traag zijn.

11370H vond ik dan niet slecht, maar alles is afhankelijk van het gebruik uiteindelijk.

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