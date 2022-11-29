Intel Core i7-1370P-laptop-cpu met 14 cores verschijnt in Geekbench-database

Er is een onaangekondigde Core i7 1370P-cpu voor laptops verschenen in de Geekbench-database. De Core i7-1370P moet beschikken over veertien cores en twintig threads. Het is niet bekend wanneer de cpu officieel uitkomt.

Volgens de Geekbench-listing heeft de Core i7-1370P een kloksnelheid van 1,9GHz met een boostclock van ongeveer 5,0GHz, merkt Twitter-gebruiker BenchLeaks op. De processor beschikt daarnaast over veertien cores en twintig threads, verdeeld over zes P-cores met hyperthreading en acht efficiëntere E-cores. Daarmee krijgt de cpu twee extra P-cores ten opzichte van zijn voorganger, de Core i7-1270P.

De cpu wordt uitgebracht in Intels P-serie, waarmee de cpu een standaard-tdp van 28W krijgt. Er verschenen eerder al dertiende generatie laptopprocessors bij Geekbench, maar dat betroffen H-varianten met een hogere tdp van 45W. De Core i7-1370P beschikt verder over 2,5MB L2-cache en 24MB L3-cache. Daarmee is de cpu mogelijk gebaseerd op de Alder Lake-architectuur, maar dan met hogere kloksnelheden. De nieuwere Raptor Lake-architectuur beschikt namelijk over meer cache.

Het is nog niet bekend wanneer Intel zijn dertiende generatie Core-laptopprocessors aankondigt. Ceo Pat Gelsinger zei eerder dat dat nog in 2022 moet gebeuren, maar het is niet bekend of die plannen nog steeds gelden. De huidige Alder Lake-laptop-cpu's werden aangekondigd tijdens de CES in januari.