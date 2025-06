Na een vrij kalm jaar op de processormarkt, komen AMD en Intel nu in een tijdspanne van een paar weken allebei met nieuwe cpu's. Na de Ryzen 7000-serie van AMD is het nu de beurt aan de dertiende generatie Core-processors van Intel, codenaam Raptor Lake, die in de bestaande socket 1700 passen. Donderdag verschijnen drie nieuwe modellen: de Core i5 13600K, Core i7 13700K en Core i9 13900K. Voor deze review hebben we die allemaal getest. Elk van de genoemde uitvoeringen krijgt daarnaast een versie eindigend op 'F', maar het enige verschil is dat die geen actieve igpu heeft.

Hoewel de Raptor Lake-processors ook werken in de 600-seriemoederborden, verschijnt er een nieuwe Z790-chipset met enkele nieuwe functies. De processors zelf worden gebakken op een verbeterd Intel 7-procedé, dat hogere kloksnelheden mogelijk maakt bij een gelijkblijvend stroomgebruik. Ook is er enigszins aan de architectuur van de P-cores gesleuteld en is het aantal E-cores zelfs verdubbeld. Volgens de geruchten worden de later verschijnende en lager gepositioneerde modellen, die het tot nu toe met alleen P-cores moesten doen, ook vaker van E-cores voorzien.

Op de volgende pagina lees je wat er precies is veranderd ten opzichte van Alder Lake, maar verder vind je in dit artikel natuurlijk vooral heel veel testresultaten.