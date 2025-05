AMD Ryzen 5 7600X en Ryzen 9 7900X

Eind september publiceerden we een grote review van twee van de nieuwe AMD Ryzen 7000-processors, het topmodel Ryzen 9 7950X en de Ryzen 7 7700X. Daartussen en -onder vallen echter nog twee modellen, de Ryzen 9 7900X en Ryzen 5 7600X. Die ontvingen we pas na de introductie van AMD, maar hebben we inmiddels uitgebreid getest volgens ons vertrouwde testprotocol.

Extra tests in Eco-Mode en met verschillende koelers

Daarnaast hebben we ook een aantal van jullie suggesties meegenomen in deze vervolgreview. Onder andere youridv1, Vagax en Nox waren bijvoorbeeld benieuwd naar de prestaties in de zogenaamde Eco-Mode waarbij het stroomverbruik van de Ryzens wordt beperkt. Het vermoeden is dat de Ryzen 7000-cpu's om maximale prestaties te bewerkstelligen wel erg ver zijn opgevoerd, waardoor ze op een behoorlijk inefficiënt punt in hun spanning/efficiëntie-curve zijn aanbeland. We hebben de twee nieuw geteste Ryzens volledig dubbel getest, zodat je op elk punt kunt vergelijken hoe de Eco-Mode zich verhoudt tot de standaardinstellingen.

Een andere suggestie die we hebben meegenomen, is het testen van de processors met verschillende koelers. Normaal gesproken testen we elke cpu met een stevige waterkoeler, zodat de warmteproductie sowieso geen probleem is. De Ryzen 7000-processors kunnen echter wel heel erg warm worden. AMD benadrukt dat dat wat de levensduur betreft geen probleem is, maar de processors passen wel deels hun kloksnelheid aan op de beschikbare koeling. Of je inderdaad prestaties inlevert als je 'gewoon' een luchtkoeler in plaats van een dikke waterkoeler monteert op de Ryzen 5 7600X, onderzoeken we verderop in deze review.

Ryzen 5 7600X en Ryzen 9 7900X

Alles wat er nieuw is aan de Zen 4-architectuur, het 5nm-productieprocedé, socket AM5 en alles wat daarbij hoort, hebben we natuurlijk al uitgebreid besproken in onze AMD Ryzen 7950X- en 7700X-review. Nu kijken we daarom alleen even naar hoe specifiek de Ryzen 5 7600X en Ryzen 9 7900X van die eerder geteste modellen verschillen.

De Ryzen 5 7600X is de eerste en voorlopig enige Ryzen 5-chip in de 7000-serie. Hij heeft zes cores, net als de Ryzen 5's van de voorgaande generaties, en heeft met 5,3GHz een iets minder hoge boostkloksnelheid dan de duurdere modellen. Net als de 7700X beschikt hij over maar één die met cpu-cores, en heeft hij een tdp van 105W.

De Ryzen 9 7900X is wat opbouw betreft vergelijkbaar met de 7950X. Hij heeft dus twee ccd 's, maar binnen elke die zijn twee cores uitgeschakeld, waardoor het totaal op twaalf cores uitkomt. Die mogen boosten tot 5,6GHz, maar omdat de tdp gelijk is aan die van de 7950X zou het best weleens kunnen dat de all-core-boostsnelheid in de praktijk juist hoger uitvalt dan bij het topmodel. Het vermogensbudget mag immers onder minder cores worden verdeeld.