Processors voor gewone mensen

De scorekaarten van de nieuwe AMD-processors vind je op de volgende pagina.

Zonder daarover al te veel op de trom te slaan rolde Intel zijn dertiende generatie Core-processors begin dit jaar uit naar een veel breder publiek. Waar in oktober 2022 alleen de overklokbare i5, i7 en i9 beschikbaar kwamen, kun je nu kiezen uit tal van goedkopere opties met een vaste multiplier. Intussen kwam AMD met nieuwe 65W-modellen, toch als een soort antwoord op de kritische ontvangst van de meer verbruikende en heet wordende Ryzen 7000-chips. Voor dit artikel hebben we alle nieuwe midrangeprocessors getest. Daarbij nemen we, toegegeven, het begrip 'midrangeprocessor' enigszins ruim.

13th Gen Core ≠ Raptor Lake

Intels pr-bureau ontkent traditiegetrouw het bestaan van niet-overklokbare Intel-processors, met een knipoog uiteraard, maar samples krijgen we niet. Daarom hebben we zelf drie van de op papier interessantste modellen gekocht: de Core i3 13100, Core i5 13400 en i5 13500.

De dertiende generatie Core zal voor velen synoniem zijn met de codenaam Raptor Lake, maar alle toegevoegde modellen maken stiekem gebruik van de oudere Alder Lake-dies. In de praktijk valt de impact daarvan best mee. Voor wie de verschillen tussen Raptor Lake en Alder Lake niet meer helemaal scherp voor de geest heeft, kunnen we ze als volgt samenvatten:

getweakt Intel 7-procedé met verbeterde channel mobility;

verhoging van de L2-cache per P-core van 1,25MB naar 2MB;

hoger maximaal aantal E-cores;

snellere geheugenondersteuning tot DDR5-5600.

De i3's en i5's zijn gespecificeerd volgens Alder Lake-standaarden, oftewel met 1,25MB L2-cache per P-core en DDR5-4800-geheugenondersteuning. Intel kan afhankelijk van de beschikbaarheid ook een Raptor Lake-die gebruiken, maar dan krijg je niet alsnog de extra cache tot je beschikking.

Specificaties van de Core i3 13100, Core i5 13400 en i5 13500

De i3 is een quadcore met uitsluitend P-cores, net zoals de i3 12100 dus, maar de i5's beschikken vanaf deze generatie net als de i7's en i9's over vier of acht E-cores. Het voornaamste verschil tussen de twee i5's is dat de 13500 acht in plaats van vier E-cores heeft en bovendien een snellere UHD 770-igpu. Dat maakt het onderlinge verschil wat groter dan bij de afgelopen generaties het geval was.

Core i3 13100 Core i5 13400 Core i5 13500 Cores 4P 6P + 4E 6P + 8E Kloksnelheid P-cores 3,4GHz 2,5GHz 2,5GHz Turbo P-cores 4,5GHz 4,6GHz 4,8GHz Kloksnelheid E-cores N.v.t. 1,8GHz 1,8GHz Turbo E-cores N.v.t. 3,3GHz 3,5GHz L2-cache 5MB 9,5MB 11,5MB L3-cache 12MB 20MB 24MB Gpu UHD 730 UHD 730 UHD 770 Bpb 60W 65W 65W Mtp 89W 148W 154W Adviesprijs € 154 € 254 € 266 Actuele prijs € 115,81 € 159,59 € 210,99

Van de Core i3 13100 en i5 13400 bestaat een F-versie zonder igpu. Tussen de i5 13400 en 13400F zit op het moment van schrijven slechts 5 euro prijsverschil, maar de i3 13100F is maar liefst 40 euro goedkoper dan de variant met actieve graphics: een stuk substantiëler.