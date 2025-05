AMD introduceert drie nieuwe Ryzen 7000-cpu's met lager stroomverbruik

AMD brengt op 10 januari drie nieuwe Ryzen 7000-processors uit. De Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 en Ryzen 5 7600 hebben een tdp van 65W, veel lager dan de tdp van de bestaande modellen eindigend op een X. De zuinigere cpu's zijn bovendien goedkoper en krijgen een boxed koeler.

Met de nieuwe 65W-chips pakt AMD een van de grootste kritiekpunten op zijn Ryzen 7000-line-up aan: het behoorlijk uit de klauwen gelopen stroomgebruik. Het topmodel, de Ryzen 9 7950X, verbruikte in onze review ongeveer dubbel zoveel als zijn voorganger. Juist dat topmodel is de enige bestaande cpu die nu geen 65W-versie krijgt.

In technische zin zou je kunnen stellen dat het enige verschil met de bestaande cpu's is dat de 'ecomodus' standaard aanstaat; dat schuifje in de Ryzen Master-software kan iedere Ryzen 7000-processor tot een tdp van 65W beperken. Overigens kan de processor bij een 65W-tdp nog altijd meer verbruiken; de powerlimit ligt bij Ryzens altijd op 135 procent van de tdp, in dit geval dus op 88W.

Wat de prestaties betreft zullen de nieuwe chips zeer vergelijkbaar presteren met de bestaande modellen in ecomodus; voor de 7900X en 7600X hebben we de impact daarvan al getest in de review. Kort samengevat zullen de processors vooral langzamer zijn in allcoreworkloads.

De processors krijgen flink lagere adviesprijzen dan de bestaande modellen, maar omdat die in korte tijd al flink in prijs zijn verlaagd, zal het verschil in de praktijk vermoedelijk neerkomen op een paar tientjes. Wel krijg je bij de nieuwe chips een boxed koeler, waar alle X-modellen tegenwoordig zonder koeler worden geleverd. Bij de Ryzen 9 7900 en de Ryzen 7 7700 zit een Wraith Prism met rgb-verlichting, bij de Ryzen 5 7600 een simpelere Wraith Stealth.