AMD Ryzen 5 7500F-desktopprocessor verschijnt op 24 juli en kost 179 dollar

De AMD Ryzen 5 7500F-desktopprocessor komt op 24 juli wereldwijd beschikbaar en gaat in de VS 179 dollar kosten, maakt de fabrikant bekend. Eerder deze maand ging het gerucht dat de processor exclusief in China werd uitgebracht, maar dat blijkt dus niet te kloppen.

AMD heeft naast de releasedatum en adviesprijs ook de officiële specificaties van de processor bekendgemaakt. De processor is gebaseerd op de Zen 4-architectuur en bevat zes cpu-cores, twaalf threads, 6MB aan L2-cache en 32MB aan L3-cache. De cpu heeft een basiskloksnelheid van 3,7GHz en een 5,0GHz-boostclock. Ook heeft de Ryzen 5 7500F een tdp van 65 watt en komt deze gebundeld met een Wraith Stealth-koeler.

Met een Amerikaanse adviesprijs van 179 dollar is het tot dusver de goedkoopste desktopprocessor in de Ryzen 5 7000-serie. De lagere prijs komt onder meer omdat de processor geen geïntegreerde gpu bevat. Dat terwijl de andere Ryzen 5 7000-cpu's allemaal een RDNA 2-igpu met twee compute units bevatten.

Op basis van gamebenchmarks van de Koreaanse publicatie QuasarZone, die de cpu reeds heeft getest, lijkt de processor zijn vergelijkbare Intel-tegenhangers, zoals de Core i5-13500 en 13400, grotendeels voorbij te streven. Verder presteert de cpu vergelijkbaar met de Ryzen 5 7600, al behaalt laatstgenoemde wel net hogere fps-scores. Ook zijn de prestaties van de nieuwe cpu ongeveer 5 procent lager dan de 7600X. De gemiddelde cpu-temperatuur en energieconsumptie is bij de 7500F wel lager dan bij eerdergenoemde processors.