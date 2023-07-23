AMD Ryzen 5 7500F-desktopprocessor verschijnt op 24 juli en kost 179 dollar

De AMD Ryzen 5 7500F-desktopprocessor komt op 24 juli wereldwijd beschikbaar en gaat in de VS 179 dollar kosten, maakt de fabrikant bekend. Eerder deze maand ging het gerucht dat de processor exclusief in China werd uitgebracht, maar dat blijkt dus niet te kloppen.

AMD heeft naast de releasedatum en adviesprijs ook de officiële specificaties van de processor bekendgemaakt. De processor is gebaseerd op de Zen 4-architectuur en bevat zes cpu-cores, twaalf threads, 6MB aan L2-cache en 32MB aan L3-cache. De cpu heeft een basiskloksnelheid van 3,7GHz en een 5,0GHz-boostclock. Ook heeft de Ryzen 5 7500F een tdp van 65 watt en komt deze gebundeld met een Wraith Stealth-koeler.

Met een Amerikaanse adviesprijs van 179 dollar is het tot dusver de goedkoopste desktopprocessor in de Ryzen 5 7000-serie. De lagere prijs komt onder meer omdat de processor geen geïntegreerde gpu bevat. Dat terwijl de andere Ryzen 5 7000-cpu's allemaal een RDNA 2-igpu met twee compute units bevatten.

Op basis van gamebenchmarks van de Koreaanse publicatie QuasarZone, die de cpu reeds heeft getest, lijkt de processor zijn vergelijkbare Intel-tegenhangers, zoals de Core i5-13500 en 13400, grotendeels voorbij te streven. Verder presteert de cpu vergelijkbaar met de Ryzen 5 7600, al behaalt laatstgenoemde wel net hogere fps-scores. Ook zijn de prestaties van de nieuwe cpu ongeveer 5 procent lager dan de 7600X. De gemiddelde cpu-temperatuur en energieconsumptie is bij de 7500F wel lager dan bij eerdergenoemde processors.

AMD Ryzen 5 7500F-benchmarksAMD Ryzen 5 7500F-benchmarksAMD Ryzen 5 7500F-benchmarksAMD Ryzen 5 7500F-benchmarks

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 23-07-2023 13:06 80

23-07-2023 • 13:06

80

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Reacties (80)

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cpwins 23 juli 2023 13:11
Wil iemand uitleggen wat de F-suffix betekent?
Robbierut4 @cpwins23 juli 2023 13:13
Dat er geen igpu in zit.
TTMJ! @Robbierut423 juli 2023 14:36
Volgens mij vraagt hij zich af WAAROM de letter F als aanduiding wordt gebruikt voor het niet hebben van een iGPU.

Edit: volgens reddit
'F' SKU processors from Intel have their IGPU fused. This allows Intel to salvage more silicon that otherwise would not make the binning for a higher end SKU. This can be from the extra thermal headroom from disabling the IGPU so a chip can just barely qualify, or a bad IGPU completely.

[Reactie gewijzigd door TTMJ! op 23 juli 2024 06:43]

Verwijderd @TTMJ!24 juli 2023 11:33
-

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 06:43]

L00_Cyph3r @cpwins23 juli 2023 13:13
Staat letterlijk in het bericht:
De lagere prijs komt onder meer omdat de processor geen geïntegreerde gpu bevat. Dat terwijl de andere Ryzen 5 7000-cpu's allemaal een RNDA 2-igpu met twee compute units bevatten.
adje123 @L00_Cyph3r23 juli 2023 13:17
De lagere prijs komt onder meer omdat de processor geen geïntegreerde gpu bevat. Dat terwijl de andere Ryzen 5 7000-cpu's allemaal een RNDA 2-igpu met twee compute units bevatten.
Dat verklaart de F nog steeds niet, het zegt alleen iets over de prijs.
Als je weet wat de F bij Intel betekent, dan kan je een gokje wagen om dezelfde conclusie bij AMD te trekken.
Student1563424 @adje12323 juli 2023 14:18
De letter F komt voor de letter G? G met en F zonder graphics?
vectormatic @Student156342423 juli 2023 19:48
Op ryzen tot en met de 5000 serie, zat er nooit een igpu in, behalve als je een G chip had. in de 7000 serie (en ik neem aan later ook), heeft elke cpu een igpu, behalve de F chips.
Student1563424 @vectormatic24 juli 2023 20:48
Is toch grappig, de letter F komt voor G, dus G is met Graphics en F is zonder :p? Zou kunnen toch? Wie denkt het ook?
Magure @adje12323 juli 2023 13:45
Idd.. want normaal gebruikt AMD dit door er een xxxxG achter te zetten als er een iGPU bij zit. Zou haast denken dat de F voor iets anders zou moeten staan… lager TPU oid?
White Feather @Magure23 juli 2023 14:18
De hele 7000-reeks voor de desktop heeft een gpu, 2 Compute Cores dus meer voor 2D dan voor 3D, maar het is een gpu.

Daar gebruiken ze geen G voor.

Bij die reeks is F de code die ze gebruiken als er geen gpu inzit zoals bij deze cpu.
Darkstriker @White Feather23 juli 2023 14:41
Stiekem hoop ik nog dat AMD ook weer G-CPUs brengt. Een desktop CPU gebaseerd op de Phoenix Point zou echt super interessant zijn. Nadeel van de chiplet designs is toch doorgaans een wat hoger idle-verbruik terwijl de die Phoenix Point APUs voor mobile echt beestachtige efficiëntie tonen.
vectormatic @Darkstriker23 juli 2023 17:46
De desktop G apus waren ook afgeleid van single die mobile chips, best kans dat ze de 7x40 mobile chips die net wat hoger klokken met meer volts, gaan binnen als 7600g en 7700g
Darkstriker @vectormatic23 juli 2023 17:53
Juist. Daarom lijkt me dat er wel een kans op is. Anderzijds zou het kunnen dat ze denken dat de meeste behoefte met de mini-iGPU wel afgedekt is in desktops en het dus niet doen. Intel heeft op laptops ook veel krachtigere iGPUs dan in hun desktops. De desktops krijgen tot max 32 EUs terwijl de mobiele chips maximaal het drievoudige hebben.

En omgekeerd is het natuurlijk ook zo dat de CPU-gedeelte lijdt onder die grotere iGPUs. De 7040 reeks heeft (nets als bij de Zen3 generatie) maar de helft aan L3 geheugen. Op desktops (en vooral voor gaming) werd er daarom altijd van afgeraden omdat je anders je dGPU handicapte.
Vlizzjeffrey @Magure23 juli 2023 21:01
De F betekend dat er geen igpu op de cpu zit, zelfde als wat al langer bij de Intel cpu's zo is.
killerdemon @adje12323 juli 2023 16:42
'Frequency optimized' volgens het internet
vectormatic @killerdemon23 juli 2023 17:47
Dat is bij de epyc server cpus, andere tak van sport ;)
killerdemon @vectormatic23 juli 2023 19:36
Dat las ik ook maar op een CPU waar de igp is weggelaten lijkt me dat ook van toepassing
nelizmastr @cpwins23 juli 2023 13:14
Intel past deze suffix al sinds de 9e generatie toe en bij AMD betekent deze hetzelfde: geen iGPU.
Waarom de letter F? Banaan.
wildhagen @cpwins23 juli 2023 13:14
F-suffix betekent doorgaans dat er geen geintegreerde GPU in zit. Je hebt dus een discreet (losse) videokaart nodig als je deze CPU neemt.
adje123 @cpwins23 juli 2023 13:16
Bij Intel betekent het dat er geen integrated GPU is.
Ik kan in de specs ook niet zien dat er een integrated GPU is, daarom denk ik dat het hetzelfde betekent als bij Intel.
Flaat @cpwins23 juli 2023 13:32
AMD doet gewoon intel na om het allemaal duidelijk te houden, F betekent dus zonder interne GPU
TTMJ! @cpwins23 juli 2023 14:38
'F' SKU processors from Intel have their IGPU fused. This allows Intel to salvage more silicon that otherwise would not make the binning for a higher end SKU. This can be from the extra thermal headroom from disabling the IGPU so a chip can just barely qualify, or a bad IGPU completely.
Cloontje @cpwins23 juli 2023 15:42
F is voor "press F to pay respect" omdat de APU dood is in deze chip.
spoonman @cpwins24 juli 2023 11:17
Maakt het uit? :X
Verwijderd @cpwins23 juli 2023 13:22
Forgot the gpu?

^_^
cricque 23 juli 2023 13:27
Tsja ik heb nog nooit gebruik gemaakt van ingebouwde gpu. Wat wel zo is … het kan heel handig zijn als je videokaart niet werkt of stuk is. Kan je even verder. Maar voor mij zou dit gerust bij elke cpu mogen. De vraga is alleen gaat er een groot prijsverschil zijn zonder igpu. En als maker is het wel voordelig. Maar ik vraag mij wel af wat het doelpubliek is van een i5 equivalent zonder igpu. Voor heel lage budget builds ? Voor office en kantoor is dat juist een plus
adje123 @cricque23 juli 2023 13:42
De iGPU kan ook zeker handig zijn voor video content makers.
De nieuwere Intel iGPU's zijn zeer geschikt voor startende video content creators die onder budget hun systeem samenstellen, dan kunnen ze besparen op hun videokaart.

Het tegenovergestelde kan natuurlijk ook.
Je bent een gamer en geen content creator, dan wil je misschien wel meer investeren in je videokaart en dan heb je geen iGPU nodig, waardoor je CPU iets goedkoper is.
supersnathan94 @adje12323 juli 2023 13:52
Het probleem met IGPs is dat windows niet automatisch switched. Een IGP gebruikt doorgaans veeel minder vermogen dan een dGPU, maar windows switched niet automatisch als je de dGPU niet nodig hebt omdat je simpele decoding aan het doen bent (YT kijken bijvoorbeeld). Als je dus een simpele videokaart hebt (1050TI bijvoorbeeld) dan is dat prima, maar als je een 4090 gebruikt is je verbruik ineens enorm.

Een beetje encoding/decoding GPU kost helemaal niks, maar een IGP kan de prijs behoorlijk omhoog drijven. Ik zie ze dan ook liever zonder totdat windows hier wat op heeft bedacht.

Macs deden dit in het jaar kruik al. Vandaar dat ze ook zulke fantastische batterijduur kunnen halen.

Windows loopt hierin gruwelijk achter. Nvidia heeft het geprobeerd met Optimus, maar echt van de grond komen wil het niet.
kiang @supersnathan9423 juli 2023 15:51
Dit kan al jaren, eerst met optimus zoals je zei, maar sinds Windows 10 werkt dit gewoon: https://helpdeskgeek.com/...-and-integrated-graphics/

Punt is wel dat, zoals bij meer dingen, het kan dat een app zelf ook instellingen heeft om dit in te stellen, en het dus onduidelijk kan worden welke setting uiteindelijk geldt.

En Macs hebben geen discrete gpu meer btw ;)

[Reactie gewijzigd door kiang op 23 juli 2024 06:43]

supersnathan94 @kiang23 juli 2023 20:20
Op laptops. Niet op desktops omdat je het scherm direct in de dGPU inprikt. Het zou wel kunnen als je standaard in prikt op de moederbord connector en er bijvoorbeeld via PCIe output terug wordt gestuurd. Beetje zoals dat bij laptops ook gebeurt
kiang @supersnathan9423 juli 2023 22:19
Dit werkt gewoon op de desktop. In een zelfbouw PC meot je vaak wel de iGPU weer aanzetten in je BIOS, omdat vele mobos deze uitschakelen als ze een discrete GPU detecteren.
youridv1 @kiang24 juli 2023 10:02
Het werkt inderdaad, maar er is niet echt rede toe. De dGPU moet namelijk aan blijven zodat je display-outs het blijven doen, dus je bespaart zo goed als niets.

Bij laptops wordt de dGPU in die situaties helemaal uitgeschakeld, wat het een stuk nuttiger maakt.
kiang @youridv124 juli 2023 10:59
Je kan je scherm gewoon aansluiten op je iGPU als je dat wilt vermijden.

Dacht ik, ik weet niet of het inderdaad zo kan werken: zoals je elders zegt hebben laptops hier een mux chip voor.

[Reactie gewijzigd door kiang op 23 juli 2024 06:43]

youridv1 @kiang24 juli 2023 11:02
Dan moet je wel een moederbord hebben met voldoende/de juiste display outs. Een moederbord met 2 displayports (mijn specifieke geval) is bijvoorbeeld redelijk niche. Je verliest dan ook enige vorm van variable refreshrate volgensmij, wat toch zonde is aangezien heel veel monitoren wel freesync hebben.

Ik weet uberhaupt niet of het wel zo goed werkt. Heb jij het ooit getest met een game ofzo? Ik niet namelijk en momenteel heb ik geen iGPU. Ik kan er op internet niets over vinden in de context van desktops.
youridv1 @supersnathan9424 juli 2023 10:03
Het zou wel kunnen als je standaard in prikt op de moederbord connector en er bijvoorbeeld via PCIe output terug wordt gestuurd. Beetje zoals dat bij laptops ook gebeurt
Dat is niet hoe laptops werken voor zover ik weet. Laptops sluiten intern gewoon het display op zowel de iGPU als de dGPU aan met een mux chip er tussen die de twee schakelt.
muffer @kiang23 juli 2023 17:00
Is dit ook mogelijk met AMD GPUs?
kiang @muffer23 juli 2023 17:42
Zeker:

https://www.amd.com/en/support/kb/faq/dh-017
GertMenkel @cricque23 juli 2023 13:48
Één voordeel is dat je (in theorie) de hardware encoding van de iGPU kan gebruiken voor bijvoorbeeld het streamen van games terwijl je GPU druk bezig is met renderen. Hoe goed dit werkt verschilt een beetje per merk en per model, maar je hebt met Intel's QuickSync bijvoorbeeld aardig wat kracht in de encoder zitten die weinig mensen lijken te gebruiken.

Of het uitmaakt qua prijs is een beetje de vraag, AMD's iGPU's zijn goed maar ook weer niet van het niveau dat je niet zonder kunt.
Verwijderd @cricque23 juli 2023 14:05
Maar ik vraag mij wel af wat het doelpubliek is van een i5 equivalent zonder igpu. Voor heel lage budget builds ?
Op dit moment komen in de desktop aankoopadvies forum van deze website nog veel am4 spel-systemen van rond de €800 langs (met ryzen 5600 en rx6650xt of rx6700xt). Samen met goedkopere moederborden zou het met deze cpu nu aantrekkelijk zijn om in deze prijsklasse met am5 in te stappen.

Am4 zal tenslotte toch ook eens uitgefaseerd worden.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 06:43]

poing @cricque23 juli 2023 17:33
Mijn oude i5 doet nu dienst als Proxmox server en verbruikt veel minder met iGPU, daarom heb ik toch liefst een iGPU.

Onlangs kocht ik een Ryzen, ging de GPU later kopen, maar de Ryzen iGPU drivers waren zo slecht dat ik dit moest versnellen, het was onbruikbaar. Als headless server zal het (later) wel voldoende zijn.

[Reactie gewijzigd door poing op 23 juli 2024 06:43]

vectormatic @poing23 juli 2023 17:43
Wat voor ryzen was dat dan? Ik heb met tot nu toe 4 ryzen laptops in het huishouden geen problemen gehad, inclusief wat licht gamen. Wel allemaal zen+/zen2 chips en dus vega igpu
d3x @poing24 juli 2023 09:33
misschien wat meer text en uitleg over je build want je opmerking slaat nergens op.

Er is een resem systemen beschikbaar op mobile en desktop met iGPU die momenteel bij de beste horen en al jaar en dag in ryzen beschikbaar.
Amtelode @cricque23 juli 2023 22:36
Voor mijn laptop vind ik het fijn om het verbruik en de warmteontwikkeling binnen de perken te houden.
Niet dat het financieel veel uit maakt maar het is meer voor het idee om te besparen en hopelijk met vele anderen kan ik een beetje verschil maken.
In de zomer heb je dan de simpele gedachte dat het lekker fris is omdat je iGPU aan staat en niet je externe GPU... :+

Een oud beestje alweer met een 1070GTX en iGPU van de 6820HK.
Sommige spellen doen het met de iGPU ook prima genoeg (15fps is voor mij zat voor bepaalde spellen), dan is het zonde om 150watt van de GTX te trekken omdat ik perse een hoge fps wil hebben.
Jazco2nd 23 juli 2023 14:00
Huh, AMD stapt dus af van de -G om bij Desktop processors aan te geven dat er een iGPU in zit? En gaat nu het omgekeerde doen, een F om aan te geven dat er geen iGPU in zit?

Is dat niet de grootste nieuwswaarde? Ipv wat verwarrende testresultaten (FPS.. wat ook weer afhankelijk is van een GPU).
vectormatic @Jazco2nd23 juli 2023 14:55
Op am4 was een igp de uitzondering, op am5 heeft zo ongeveer elke chip een (beduidend langzamere) igp, en is zonder igp dus de uitzondeting

Op zich geen raar idee, een aanduiding voor de uitzondering
bwerg @vectormatic23 juli 2023 19:01
Op AM4 waren de G-varianten dan eigenlijk ook gewoon laptop-chips, met daardoor bijvoorbeeld ook minder PCIe-lanes.

Bij Ryzen 7000 hebben de laptop-chips een erg krachtige IGP, terwijl de desktop-IGP's heel erg basaal zijn (maar 2 compute units). Het is dus niet eens ondenkbaar dat er nog een 7700G uitkomt, dus wederom die laptop-chip in desktop-variant met een extra krachtige IGP.
vectormatic @bwerg23 juli 2023 19:32
Minder lanes? Mijn 5700g heeft volgens mij evenveel lanes (iig genoeg voor mijn 16x slot en nvme) als de andere chips, maar dan helaas pcie 3.0 ipv 4.0 (en de helft van de L3 cache)

Een 7700g lijkt me inderdaad best mogelijk, zodra er een beetje markt ontstaat met goedkope mitx bordjes en deskminis
pharmacist @vectormatic24 juli 2023 08:17
Stiekem droom ik nog altijd van een 7700G met 32 MB L3-cache, misschien weliswaar met een PCI-E 4.0 ipv 5.0 zoals bij de 7700X (kan ik prima mee leven), maar belangrijker een flink stuk meer en snellere iGPU dan de 5700G, misschien wel 16-24 CU's RDNA3 en dat gecombineerd met een veel snellere pool van 7200 MT/s DDR5 en een gedeelte (16 van de 32 MB) van de L3-cache ook nog wordt ingezet als cache om de grafische bewerkingen in het werkgeheugen nog eens te bufferen zodat dit nog eens een extra boost geeft op de prestaties, zodat misschien een GTX 1060 wordt geëvenaard in grafische verwerkingskracht tegen slechts 65 Watt TDP (zelfs als de TDP verhoogd moet worden naar 90 Watt om dit te bewerkstelligen is dit nog een zeer goede chip qua prestaties/watt).
FreshMaker @pharmacist24 juli 2023 09:32
Zo denk ik er ook over.
Hier nu een nieuw AM5 met R7 systeem opgetuigd, en zeer tevreden.
Maar omdat ik 'niets' had was dat mijn beste optie.
Nu lopen er 2 pubers die natuurlijk OOK sneller/beter willen ;)
Maar geen 1400€ direct op hun spaarrekening ;)

Momenteel kijken we naar een AM4 setup, want er hoeft 'alleen maar' een nieuw moederbord en CPU te komen dan.
Maar met een 1030 als GPU willen we wel wat beter gaan scoren ( al is het nu een 4e gen i7 met 8GB )
pharmacist @FreshMaker24 juli 2023 20:49
De 5700G vega 8 graphics is een flink stuk sneller dan de 1030 (ik vermoed zeker 2x zo snel). Ik heb hier twee oude Shuttle barebones (type R7) een upgrade gegeven door het proprietary moederbord van Shuttle eruit te gooien en vervangen door mini-ITX AM4 moederbord en een Ryzen 5700G met 32 MB DDR4-3600 geheugen. Ik heb in Duitsland 2 Asetek mini-waterkoelers gekocht, aangezien dit de waterkoelers zijn die passen op de Shuttle behuizing om zo de oude Shuttle ICE-coolers (een soort waterkoeler avant la lettre) te vervangen en het zijn nu super stille en goed gekoelde (65 Watt TDP ipv de vroegere 95 Watt i7-6700K). De iGPU van de 5700G is verbazingwekkend snel voor integrated graphics: zelfs sneller dan de vroegere Nvidia GTX 750 2 GB videokaart die bij mijn i7-6700K zat in dat kleine kastje.
Jazco2nd @vectormatic23 juli 2023 15:35
Aha dat wist ik niet van de AM5. Dank!
Snap wel dat je zo min mogelijk echt verschillende CPUs wil maken. Zoveel mogelijk dezelfde met hooguit wat uitgeschakelde onderdelen (lager gepositioneerd) of de beste yields (hogere clocks).

Wellicht hebben ze zelfs wel een iGPU maar uitgeschakeld..
vectormatic @Jazco2nd23 juli 2023 17:10
ja, dit zal een gevalletje zijn waarin de IO-die (die dus standaard een igpu heeft) waar een defect in de igpu zit. Die zullen ze een aantal opgespaard hebben, en nu genoeg IO-dies zonder igpu hebben om dit product de moeite waard te maken. Pak een compute die met 1 of 2 defecte cores, en een IO-die met een defecte igpu, en hopla, 7500F.

Ik zie em stiekem best zitten, 100 mhz minder dan de 7600 is margin of error, en in combinatie met budget a620 bordjes wordt AM5 eindelijk soort van interessant voor midrange builds. Deze chip zou in zo ongeveer alle gevallen sneller moeten zijn dan mijn octo-core 5700g.
watercoolertje @Jazco2nd24 juli 2023 11:17
Nee want dat is helemaal geen nieuws (meer), dat ze standaard met iGPU geleverd worden is al sinds de launch van deze serie!
Joeri.Bijlsma 23 juli 2023 16:19
ik wil eigenlijk liever een nieuwe amd "APU" zien, maar dan met een veel sterkere interne gpu.
De 5700G was een stap in de goede richting, maar zie liever iets wat 2x zo sterk is, al zal dit wel even duren denk ik.
bwerg @Joeri.Bijlsma23 juli 2023 19:03
Hoe lang dat duurt ligt vooral aan of AMD er uberhaupt een markt in ziet, want de chips liggen al klaar. De 5600G/5700G waren namelijk gewoon laptop-chips. Zodra er dus genoeg mobiele Ryzen 7000's in voorraad liggen kan AMD ze zo de desktop-markt op gooien.
Joeri.Bijlsma @bwerg23 juli 2023 20:03
zou wel leuk zijn, dingen zoals die 6800U (of die van de ROG ally) die je in handheld pc's ziet is al een stap in de goede richting, misschien komt de 8xxx series dat er wat komt.
uiltje @Joeri.Bijlsma23 juli 2023 18:52
Tja, da's een nieuwe ontwikkeling. Dit is meer het dumpen van defecte IO dies.

Ik heb geen idee hoeveel mensen daar nou op zitten te wachten. Wat extra taken als streaming kan je prima met 2 compute units doen, en de gamers kunnen tegenwoordig weer mid-range kaarten kopen die veel sterker zijn.
Joeri.Bijlsma @uiltje23 juli 2023 20:04
gaat er mij een beetje om, om een micro pc te bouwen met een sterke APU (zoiets wat in de ally ROG zit is al een aardige stap in de goede richting), het heeft wel iets om een klein doosje te hebben waar je mee kunt gamen (ook voor stroom verbruik een stuk beter)
uiltje @Joeri.Bijlsma24 juli 2023 02:32
Ik denk dat die wel wat beter is dan twee keer sterker. Maar goed, een NUCje met een Z1 zie ik ook wel zitten :)
MGsubbie 23 juli 2023 19:15
Dus AMD blijft Intel naamconventies gebruiken?
Moonspring @MGsubbie23 juli 2023 20:49
Gelukkig wel. De f toevoeging is lekker makkelijks zolang Intel én AMD dat blijven gebruiken.
Damic 23 juli 2023 13:18
Ik dacht toch dat de gpu in de IO-die zit dus dan hebben ze slechte IO-dies of een aparte batch io-dies zonder gpu?
Lukaas1 23 juli 2023 14:06
Klinkt goed :)
STFU 23 juli 2023 17:32
Gaat er eigenlijk nog een Ryzen 3 komen in/van deze 7000-serie?
Moonspring 23 juli 2023 18:19
Geweldig dat AMD Intel kopieert met de f aanduiding. Lekker makkelijk.
ShaiNe 23 juli 2023 18:50
Nu nog een Ryzen 3 7400G uitbrengen en AMD wordt terug populair bij OEM-bouwers, huis-tuin-keuken computers, studenten en E-sport gamers met een beperkt budget.

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