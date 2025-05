Socket AM5 voor minder dan 100 euro

Begin dit jaar betaalde je nog minstens 200 euro voor zelfs het basaalste socket AM5-moederbord dat je op dat moment kon kopen. Nu kan het voor de helft, wat het platform van AMD's Ryzen 7000-processors een stuk aantrekkelijker maakt. Maar is zo'n goedkoop AM5-bord wel een goede keuze?

Om dat te achterhalen, ging ik aan de slag met het goedkoopste AM5-moederbord dat ik kon vinden in de Pricewatch: de ASRock A620M-HDV/M.2 en de iets duurdere variant M.2+. Beide bordjes maken gebruik van de relatief nieuwe A620-chipset.

A620 vs. B650 en X670

In vergelijking met B650 en X670 is die A620-chipset flink uitgekleed. Zo ondersteunt hij geen PCI Express 5.0, zijn de 20Gbit/s-USB-poorten wegbezuinigd en is het niet mogelijk om de processor over te klokken. Het DDR5-geheugen kan met EXPO wel op een hogere snelheid worden ingesteld dan het officiële maximum van 5200MT/s.

A620 B650(E) X670(E) PCI Express uit cpu 20x 4.0 B650E: 24x 5.0

B650: 8x 5.0, 16x 4.0 X670E: 24x 5.0

X670: 8x 5.0, 16x 4.0 PCI Express uit chipset 12 PCIe 4.0 12 PCIe (8x 4.0, 4x 3.0) 20 PCIe (12x 4.0, 8x 3.0) USB 20Gbit/s 0 1 2 USB 10Gbit/s 4+2 4+2 8+4 USB 5Gbit/s 2 0 0 USB 2.0 6 6 12 SATA 4 4 8 Overklokken Nee Ja Ja

Op de volgende pagina's bekijk ik de A620-borden van dichtbij en test ik de prestaties ervan.