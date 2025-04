In deze Moederbord Best Buy Guide zetten we de beste moederborden voor AMD's socket AM5 op een rij. Eerder publiceerden we al uitgebreide round-ups van B650-moederborden en X670-moederborden, maar in de praktijk kom je op sommige prijspunten voor de keuze te staan tussen een uitgebreid B650-bord en een relatief kaal X670-bord. Daarnaast hebben we voor dit artikel natuurlijk naar de prijsontwikkelingen sinds de publicatiemomenten van die round-ups gekeken.

Net als socket AM4 wil AMD deze processorvoet gedurende lange tijd ondersteunen; de concrete belofte loopt op dit moment tot 2025. Op dit moment passen alleen de Ryzen 7000-processors in de AM5-moederborden, inclusief de nieuwe modellen met 3D V-Cache, maar daar moeten op termijn dus nog meer series bij komen.

ASUS-feestje? Het viel ons eerder al op dat socket AM5 wel een enorm ASUS-feestje is. Dat komt vooral doordat ASUS veel meer modellen op de markt heeft gebracht dan andere producenten. Veertig procent van de AM5-borden in de Pricewatch is afkomstig van deze fabrikant en filter je specifiek op de duurdere X670-chipset, dan stijgt dat aandeel zelfs tot bijna vijftig procent. Zo gek is het dus niet dat er vaak een ASUS-model als beste keuze komt bovendrijven.

Als je onderstaande tabel ziet, zou je kunnen stellen dat X670 in feite een dubbele B650 is en het leuke is: dat is ook zo. Op een X670-moederbord zitten twee chipsetchips. Net als vroeger met de northbridge en southbridge is het dus weer echt een 'set', om dubbel zoveel USB- en SATA-poorten te kunnen bieden. Ook de PCIe 3.0-lanes uit de chipset zijn verdubbeld, alleen bij de 4.0-lanes is er slechts een toename van vijftig procent. Dat valt ook wel te begrijpen, want de twee chips zijn in serie verbonden en de totale bandbreedte richting de processor blijft daarmee beperkt tot PCIe 4.0 x4. Als AMD nog heel veel extra lanes beschikbaar zou stellen, zou de snelheid als je die allemaal gelijktijdig gebruikt, dus flink worden geknepen.

In de naam van veel moederborden zul je B650E of X670E tegenkomen. Het achtervoegsel E heeft geen hardwarematige betekenis, maar geeft aan dat het primaire PCIe x16-slot voor de videokaart op PCIe 5.0-snelheid werkt. Een B650- of X670-bord zonder E kan wel PCIe 5.0 M.2-slots hebben, maar het x16-slot werkt bij die modellen altijd op PCIe 4.0-snelheid. X670-borden zonder E komen overigens amper voor.

B650(E) X670(E) PCI Express uit cpu B650E: 24x 5.0

B650: 8x 5.0, 16x 4.0 X670E: 24x 5.0

X670: 8x 5.0, 16x 4.0 PCI Express uit chipset 12 PCIe (8x 4.0, 4x 3.0) 20 PCIe (12x 4.0, 8x 3.0) USB 20Gbit/s 1 2 USB 10Gbit/s 4+2* 8+4* USB 5Gbit/s 0 0 USB 2.0 6 12 SATA 4 8 Overklokken Ja Ja

De belangrijkste verschillen tussen de AMD B650- en X670-chipsets

* = Alleen beschikbaar als 20Gbit/s-poorten niet worden gebruikt

Ben je op zoek naar een Intel-moederbord? Lees dan onze round-up van relatief betaalbare B660-moederborden of onze Z790-round-up, die binnenkort verschijnt. Na afloop daarvan zullen we ook een complete Moederbord Best Buy Guide voor Intels socket 1700 publiceren.