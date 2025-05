In november namen we negen AMD B650-moederborden onder de loep. Deze keer is het de beurt aan maar liefst vijftien AMD X670-moederborden. Socket AM5 is op dit moment nog vooral interessant voor wie niet schroomt om flink wat geld in zijn pc te investeren, want de Ryzen 7000-processors, het vereiste DDR5-geheugen en de moederborden zijn geen van alle goedkoop te noemen. Daar past een wat luxer X670-bord prima bij.

B650 versus X670

De verschillen tussen de B650- en X670-chipsets zijn relatief klein. Over het algemeen heeft de X670-chipset wat meer bandbreedte, wat het makkelijker maakt voor een fabrikant om veel aansluitingen en extra controllers toe te voegen. Overklokken kan, in tegenstelling tot bij Intel, met beide chipsets.

Een opvallend feitje is dat de X670-chipset in feite uit twee chips bestaat, die AMD in onderstaand blokdiagram de 'upstream'- en 'downstream'-chipsets noemt. Het is dus geen toeval dat de X670-chipset in veel gevallen precies het dubbele mogelijk maakt van B650. Tegelijk bespaart dit AMD de kosten van het ontwerpen van twee verschillende typen chips voor dit doeleinde.

In de onderstaande tabel hebben we steeds het maximale aantal aansluitingen genoteerd, maar die kunnen dus niet allemaal tegelijk gebruikt worden. Het diagram geeft die keuzen wat duidelijker weer.

De X670-chipset biedt de helft meer PCIe 4.0-lanes dan de B650-chipset en zelfs dubbel zoveel PCIe 3.0-lanes. Die laatste kunnen (deels) worden ingewisseld voor SATA-poorten. Verder krijg je twee 20Gbit/s-USB-poorten, die ook kunnen worden ingezet als vier extra 10Gbit/s-poorten. Het is dus een hele puzzel voor een fabrikant om de mogelijkheden optimaal te benutten voor de gewenste featureset.

B550 X570 B650(E) X670(E) PCI Express uit cpu 20 PCIe 4.0 20 PCIe 4.0 B650E: 24x 5.0

B650: 8x 5.0, 16x 4.0 X670E: 24x 5.0

X670: 8x 5.0, 16x 4.0 PCI Express uit chipset 10 PCIe 3.0 16 PCIe 4.0 12 PCIe (8x 4.0, 4x 3.0) 20 PCIe (12x 4.0, 8x 3.0) USB 20Gbit/s 0 0 1 2 USB 10Gbit/s 2 8 4+2 8+4 USB 5Gbit/s 2 0 0 0 USB 2.0 6 4 6 12 SATA 4 4 4 8 Overklokken Ja Ja Ja Ja

De belangrijkste verschillen tussen de AMD B650- en X670-chipsets en hun voorgangers

Testdeelnemers

Net als bij de B650-chipset zijn er officieel twee varianten van de X670-chipset: de 'gewone' X670 en de X670E. De toevoeging E betekent dat het PCIe x16-slot geschikt is voor PCI Express 5.0. Bij een bord zonder die toevoeging kunnen alleen een of meer M.2-slots overweg met die nieuwe standaard. Bij X670 is de eerste optie een stuk gebruikelijker dan we bij B650 zagen. Slechts een van de vijftien borden in de test heeft géén X670E-chipset: de Gigabyte X670 Aorus Elite AX.

Een opvallende afwezige is MSI; deze fabrikant gaf aan geen enkel X670(E)-moederbord beschikbaar te kunnen stellen voor een review. Blijkbaar heeft de high-end chipset van AMD weinig prioriteit.