AMD X870-moederborden voor AM5-socket zijn vanaf eind september te koop

De eerste AMD X870-moederborden zullen vanaf eind september te koop zijn. Dat kan Tweakers bevestigen aan de hand van meerdere bronnen op de Computex-beurs in Taipei. Dat is veel later dan de Ryzen 9000-processors, die al in juli in de winkels zullen liggen.

Volgens de bronnen die Tweakers op Computex sprak, maakt de X870-chipset gebruik van dezelfde Promontory 21-chips als de X670-chipset. Net als bij de X670-chipset worden er onder de heatsinks twee Promontory-chips gecombineerd om de gewenste hoeveelheid aansluitingen te kunnen bieden. Het onderscheid tussen X870 en X870E zou niet langer zijn dat het primaire PCIe x16-slot voor de videokaart op PCIe 5.0-snelheid werkt, zoals bij X670(E) en B650(E), maar het aantal USB4-poorten: X870E krijgt twee aansluitingen, geen achtervoegsel betekent dat er één poort is.

Een goedkopere B850-chipset zal pas veel later verschijnen, volgens de bronnen die Tweakers sprak waarschijnlijk pas begin 2025. Ook die chipset is hardwarematig identiek aan de bestaande B650-chipset, die bestaat uit één Promontory 21-chip. AMD zal voor de B850-chipset geen USB4 vereisen zoals voor de X870-chipset, dus is er geen verschil tussen de B650- en de B850-chipsets. De enige aanleiding om B850 op de markt te brengen, is zodat alle fabrikanten hun moederborden weer up-to-date kunnen brengen met features die twee jaar geleden nog niet beschikbaar waren. Voorbeelden van functies zijn Wi-Fi 7 en op sommige duurdere borden wellicht USB4.

De laatste weken doken ook geruchten over een nog goedkopere B840-chipset op. Tweakers kan het bestaan van deze chipset bevestigen. De B840-chipset zal daadwerkelijk een andere, simpelere chip gebruiken en is bedoeld voor goedkopere moederborden zonder PCI Express 5.0-ondersteuning. Daarmee vervult B840 enigszins de rol die de A620-chipset in de huidige line-up speelt.

Wanneer de Ryzen 9000-processors in juli uitkomen, zullen er dus nog geen socket AM5-moederborden met een van de nieuwe chipsets te koop zijn. Wil je direct een nieuw Ryzen 9000-systeem bouwen, dan moet dat dus met een van de bestaande borden uit de 600-serie. Vermoedelijk is AMD met X870 wel net Intels Z890-generatie te vroeg af, want die zou pas in de eerste helft van oktober worden geïntroduceerd.