AMD wil Finse start-up Silo AI overnemen voor 665 miljoen dollar

AMD heeft een overeenkomst gesloten om de Finse-start-up Silo AI over te nemen. Dat maakt het bedrijf op woensdag bekend. De chipmaker wil het met de overname makkelijker maken voor bedrijven om AI-modellen te ontwikkelen en draaien op AMD-hardware.

Bij de overname is een bedrag van 665 miljoen dollar gemoeid, bevestigt AMD. Naar verwachting wordt de overname later dit jaar afgerond, hoewel die nog wel goedgekeurd moet worden door concurrentietoezichthouders. Na de overname behoudt Silo AI-ceo Peter Sarlin de leiding van zijn team, dat bestaat uit 300 medewerkers, maar dan als onderdeel van de AMD Artificial Intelligence-bedrijfsgroep.

Silo AI is het grootste private AI-lab van Europa, schrijft AMD op woensdag. De overname moet de chipmaker helpen bij ontwikkelen en inzetten van AI-modellen. Ook moet het AMD's klanten helpen AI-modellen te draaien op de chips van het bedrijf. Silo AI werkt momenteel al samen met bedrijven als Allianz, Philips, Rolls-Royce en Unilever.

AMD is al langer bezig om zijn softwareteam uit te breiden door middel van overnames. De chipmaker nam vorig jaar al de Franse AI-start-up Mipsology over. Het bedrijf rondde in oktober ook zijn overname van Nod.ai af.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-07-2024 16:23 24

10-07-2024 • 16:23

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Reacties (24)

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Amarius 10 juli 2024 16:48
Ik was in de vooronderstelling dat Europa (EU) veel techbedrijven en innovatie "in house" wilde hebben en houden? Klopt dat idee nog of begreep ik het verkeerd?
Maurits van Baerle @Amarius10 juli 2024 17:13
Daar is niets aan veranderd maar wat zou je dan willen zien? Dat de Finse overheid dit bedrijf als strategisch belangrijk verklaart en een verkoop aan een niet-Europees bedrijf blokkeert?

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 22 juli 2024 13:32]

demartijn @Maurits van Baerle10 juli 2024 17:35
Jup, zoiets. We moeten wel de kans krijgen om een inhaalslag te maken op Amerika en in mindere mate op China.
wally1987 @demartijn10 juli 2024 17:50
Welk ander Fins/Europees bedrijf zou zomaar even 665 miljoen kunnen neerleggen voor een overname van Silo AI?
demartijn @wally198710 juli 2024 18:50
Ja, of gewoon niet overnemen, maar gewoon zelfstandig doorgroeien?
Boxman @demartijn10 juli 2024 20:26
Wie gaat dat betalen? De eigenaar wil 665 miljoen en in een vrije markt mag je gewoon je bezit verkopen. Tenzij iemand anders hem 665 miljoen andere redenen kan geven, zal hij gewoon doen wat hij niet laten kan lijkt me.
azortje @Boxman10 juli 2024 21:14
Tenzij we dus besluiten een dergelijke overname door een niet EU partij simpweg te blokkeren. Net zoals we dat bijvoorbeeld met ASML of Thales zouden doen.
JBVisual @azortje10 juli 2024 22:32
Het probleem is dat zoiets ook niet zomaar kan, zo’n zaak moet ontzettend goed gemotiveerd worden.
Tevens kan een eigenaar van een bedrijf eventuele schade ook nog eens proberen te verhalen.

Al met al ben je als overheid miljoenen kwijt aan een overname (of je de schade nog moet vergoeden of niet)

Ook kan een bedrijf ook nog eens zeer goed motiveren dat een overname essentieel kan zijn voor het voortbestaan van het bedrijf in deze competitieve markt.
Netrunner @Boxman10 juli 2024 23:08
Klopt maar dan ben je per direct uitgesloten van de discussie dat tech in eu moet blijven.
cariolive23 @demartijn10 juli 2024 19:26
Hoe ga je daar dan als initiële investeerder of oprichter, dan op korte termijn geld aan verdienen? Soms wil je gewoon cashen. Of ga jij deze mensen even een paar honderd miljoen geven?

Komt nog bij dat voor groei in veel gevallen veel geld nodig is. Wie gaat dat ophoesten?
SkyStreaker @Amarius10 juli 2024 17:09
AMD kan natuurlijk een onderneming hebben in een van de Europese lidstaten, zou dat kunnen betekenen dat je het effectief gezien "hier houdt"? Ik heb helaas het inzicht niet.
BeefHazard @Amarius10 juli 2024 23:12
Zo gaat dat vaak bij startups. De beginjaren worden gekenmerkt door geldnood, waar veel startups een geldschieter vinden in durfkapitaal. Maar die mikken op een return van ~7x in 5 jaar op hun aandelen. Als een groot bedrijf binnen die tijd een startup wil uitkopen (een 'exit' bieden), hebben zulke aandeelhouders genoeg stemmen en belangen om zo'n overname af te dwingen en te cashen.
Jefrey Lijffijt @Amarius11 juli 2024 00:10
Ze gaan ook niet verhuizen en AMD koopt hiermee een ’lab’ in Finland met super veel talent. Er zit nu eenmaal veel meer durfkapitaal elders en als je de Europese techbedrijven verder wil helpen kun je dat kapitaal beter niet buitensluiten lijkt me.
Boris1986 10 juli 2024 17:49
Kan je nog van een start-up spreken bij een bedrijf dat in 2017 is opgericht en ondertussen al 300 werknemers heeft...
cariolive23 @Boris198610 juli 2024 19:30
Jazeker, leeftijd zegt niet zo veel en het aantal medewerkers evenmin. Het is meer de attitude en exponentiële groei die bepalen of je wel of niet in deze categorie bent te scharen.
oks @cariolive2310 juli 2024 20:46
Nou dat wordt toch anders gezien in de fiscaliteit denk ik...
cariolive23 @oks10 juli 2024 21:23
En sinds wanneer heeft de fiscaliteit in bijvoorbeeld Nederland iets te maken met de regels in Finland of de USA?

Er zijn wel afspraken, maar of een bedrijf nou wel of geen startup is, daar heeft de belastingdienst in Nederland niets over te zeggen in andere landen.
oks @cariolive2310 juli 2024 22:12
Oh je denkt dat Finland geen belastingdienst heeft? Hmm...
cariolive23 @oks10 juli 2024 22:14
Je leest over mijn opmerking heen: de fiscaliteit in bijvoorbeeld Nederland.

Nederland heeft niets te zeggen over Finland. En ik ken de Finse fiscale wetgeving niet, weet zelfs niet of zij überhaupt iets zeggen over "startups".

Komt nog bij dat een overheid niet de waarheid in pacht heeft, hooguit een set regels waar zij mee werken. En dat geldt zeker in dit geval, startup is een generiek begrip dat wereldwijd wordt gebruikt, daar waar de lokale belastingdienst ophoudt bij de grenzen van een land. (nog ietsjes meer dan dat, maar je snapt m'n punt)

[Reactie gewijzigd door cariolive23 op 22 juli 2024 13:32]

ronansoleste @Boris198610 juli 2024 18:55
Nee, dat is gewoon MKB
Frame164 @Boris198610 juli 2024 20:03
Ja, maar hangt ook van de branche af. AI zit nog steeds in de onderzoekende fase en bedrijven daarin zijn nog aan het opstarten en aan het zoeken naar de juiste marktpropositie waarmee geld verdient kan worden. Als je nu een startup begint om bijvoorbeeld racefietsen te maken dan moet je binnen 1 a 2 jaar toch wel gevestigd zijn.
RubjeMazter 10 juli 2024 17:50
Wanneer houdt een bedrijf op als startup? Ik dacht bij startup aan den klein bedrijf, max 10 medewerkers ofolzo, geen 300.
Frame164 @RubjeMazter10 juli 2024 20:05
Met 10 mensen doe je niet zoveel als je echt iets nieuws wilt ontwikkelen. Dat is leuk voor de eerste twee maanden, daarna heb je meer mensen nodig. Het beeld van 10 mensen is eerder iets uit Hollywood waar de startup wordt gevormd door de persoon die makkelijk kan kletsen en geld ophaalt bij investeerders, de geniale programmeur die in z’n eentje in no time lappen code produceert voor een app, de grappenmaker met een T-shirt met komisch opschrift en dergelijke.
anton t 10 juli 2024 18:07
Heb het idee dat wat een startup genoemd word, vaak weinig te maken heeft met de groote van het bedrijf maar met het stadium van de bedrijfsvoering. Als de onderneming zoekende is naar hoe geld te verdienen met wat ze aan het doen zijn op een manier dat te schalen wordt vaak een startup genoemd. Zodra de onderneming een werkend schaalbaar verdienmodel heeft is het dan geen startup meer. Bedrijven die complexe dingen doen waar veel en divers expertise voor nodig is hebben veel meer mensen nodig om tot een schaalbaar werkend verdienmodel te komen.

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