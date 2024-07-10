AMD wil Finse start-up Silo AI overnemen voor 665 miljoen dollar

AMD heeft een overeenkomst gesloten om de Finse-start-up Silo AI over te nemen. Dat maakt het bedrijf op woensdag bekend. De chipmaker wil het met de overname makkelijker maken voor bedrijven om AI-modellen te ontwikkelen en draaien op AMD-hardware.

Bij de overname is een bedrag van 665 miljoen dollar gemoeid, bevestigt AMD. Naar verwachting wordt de overname later dit jaar afgerond, hoewel die nog wel goedgekeurd moet worden door concurrentietoezichthouders. Na de overname behoudt Silo AI-ceo Peter Sarlin de leiding van zijn team, dat bestaat uit 300 medewerkers, maar dan als onderdeel van de AMD Artificial Intelligence-bedrijfsgroep.

Silo AI is het grootste private AI-lab van Europa, schrijft AMD op woensdag. De overname moet de chipmaker helpen bij ontwikkelen en inzetten van AI-modellen. Ook moet het AMD's klanten helpen AI-modellen te draaien op de chips van het bedrijf. Silo AI werkt momenteel al samen met bedrijven als Allianz, Philips, Rolls-Royce en Unilever.

AMD is al langer bezig om zijn softwareteam uit te breiden door middel van overnames. De chipmaker nam vorig jaar al de Franse AI-start-up Mipsology over. Het bedrijf rondde in oktober ook zijn overname van Nod.ai af.