Bose voegt multipoint toe aan QuietComfort Ultra Earbuds en Ultra Open Earbuds

Bose voegt ondersteuning voor bluetooth multipoint toe aan zijn QuietComfort Ultra Earbuds en Ultra Open Earbuds. Het bedrijf doet dat met een firmware-update. Gebruikers kunnen de oordoppen daarmee aan meerdere apparaten tegelijkertijd koppelen.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds

Bose begint vanaf vandaag met de uitrol van de firmware-update, schrijft ook Engadget. In de komende twee weken moet de update wereldwijd beschikbaar zijn voor gebruikers van de twee typen draadloze oordoppen. De update kan geïnstalleerd worden in de instellingen van de Bose-app.

Bluetooth multipoint is de grootste wijziging die de update meebrengt. De oordoppen kunnen daarmee tegelijkertijd verbonden zijn met meerdere apparaten, bijvoorbeeld een pc en een smartphone. Gebruikers kunnen zo gemakkelijk van apparaat wisselen bij het afspelen van audio. Als onderdeel van de software-update krijgen de oordoppen ook verbeteringen voor de microfoons en de connectiviteit.