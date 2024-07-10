Bose voegt multipoint toe aan QuietComfort Ultra Earbuds en Ultra Open Earbuds

Bose voegt ondersteuning voor bluetooth multipoint toe aan zijn QuietComfort Ultra Earbuds en Ultra Open Earbuds. Het bedrijf doet dat met een firmware-update. Gebruikers kunnen de oordoppen daarmee aan meerdere apparaten tegelijkertijd koppelen.

bose quietcomfort ultra earbuds productfoto's
Bose QuietComfort Ultra Earbuds

Bose begint vanaf vandaag met de uitrol van de firmware-update, schrijft ook Engadget. In de komende twee weken moet de update wereldwijd beschikbaar zijn voor gebruikers van de twee typen draadloze oordoppen. De update kan geïnstalleerd worden in de instellingen van de Bose-app.

Bluetooth multipoint is de grootste wijziging die de update meebrengt. De oordoppen kunnen daarmee tegelijkertijd verbonden zijn met meerdere apparaten, bijvoorbeeld een pc en een smartphone. Gebruikers kunnen zo gemakkelijk van apparaat wisselen bij het afspelen van audio. Als onderdeel van de software-update krijgen de oordoppen ook verbeteringen voor de microfoons en de connectiviteit.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-07-2024 17:16 20

10-07-2024 • 17:16

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Reacties (20)

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JR1966 10 juli 2024 21:44
En nu ben ik heel benieuwd of deze update ook naar de Quietcomfort II komt. Zou een zeer welkome verbetering zijn. En een mooi teken dat deze fabrikant ook oog houdt voor kopers nadat een product is uit de roulatie is gegaan.
Canifchaos @JR196611 juli 2024 09:28
Ik zou er niet op rekenen, over de aptx adaptive update die volgens Bose begin 2023 zou komen zwijgen ze ook sinds de release van de Ultra die eigenlijk vooral een software update van de Earbuds 2 was.
MaglevNL 10 juli 2024 18:14
Top! Nu maar hopen dat de verbeteringen voor connectiviteit ook echt helpen. Soms zo'n gezeik, vooral met de app die ze niet meer kan vinden terwijl spotify nog vrolijk muziek draait over de oortjes.
Multipoint is daarnaast een leuke extra. Niet vaak dat bose grote updates heeft, die zitten dan in een nieuw product verpakt.
Klotsred 10 juli 2024 19:39
Multipoint; Een optie die ik wel had met de QC35 over-the-ear maar enorm gemist bij de Ultra Earbuds!
Fijn dat dat er nu aankomt. Niet meer het menu in om te forceren om te verbinden.
Ruudje88 10 juli 2024 19:55
Ik heb de QC Ultra gekocht ter vervanging van de WF-1000XM5 wat qua pasvorm, geluidskwaliteit en NC een enorme vooruitgang is.

Dit was een van de punten die ik nog miste... als ze de connectie problemen die af en toe voorkomen nog op weten te lossen kan ik deze alleen maar aanraden 8-)
JR1966 10 juli 2024 21:49
Dubbel

[Reactie gewijzigd door JR1966 op 22 juli 2024 14:00]

Xfade 10 juli 2024 21:54
Wat zou een reden zijn dat dit er niet vanaf het begin in zat ?
Roel1966 10 juli 2024 22:26
Zit mij even te bedenken hoe dit dan werkt want je zal dan toch op de een of andere manier moeten kunnen omschakelen. Lijkt mij niet echt handig als je dan geluid van alle aangesloten apparaten tegelijkertijd te horen krijgt. En ja ander punt is dat dan denkelijk ook het accuverbruik een stuk hoger zal zijn.
andries98 @Roel196610 juli 2024 23:36
Ligt aan je doel, bijv playstation met tegelijk discord of tv samen met discord kan prima. Of werkcomputer (bellen en teams) en persoonlijke muziek van mobiel.
Hooguit de bediening waarvoor je dan zou willen switchen?

[Reactie gewijzigd door andries98 op 22 juli 2024 14:00]

Roel1966 @andries9811 juli 2024 20:13
Of werkcomputer (bellen en teams) en persoonlijke muziek van mobiel.
Tja, ik vind het al ontzettend hinderlijk dat het tegenwoordig in de mode is om bij werkelijk alles muziek op de achtergrond te zetten. Mij stoort dat dus en zeker al wanneer ik dan in een Teams vergadering zit om dan meerdere geluidsbronnen tegelijk te horen.
andries98 @Roel196611 juli 2024 21:58
Snap ik, overal muziek bij is ook niet voor mij bedoeld. Maar het voordeel is dat je makkelijker switched van eigen muziek naar teams (je gebruikt immers dezelfde speakers en hoeft niet andere headset op te doen, ook kan noise cancelling aan blijven. ik ken er weinig die tijdens teams muziek door blijven luisteren).
De enige reden dat ik het handig zou vinden is om te gamen en met anderen te kunnen kletsen zonder dat zij last hebben van mijn gamegeluiden (maar dat gebeurd niet zo vaak, meestal game ik met ze en klets via ps5).

[Reactie gewijzigd door andries98 op 22 juli 2024 14:00]

Roel1966 @andries9811 juli 2024 22:14
Wat ik mij dan wel af vraag is in hoeverre je dan via de oordopjes gemakkelijk kan switchen, of ja betergezegd of je dus via de oordopjes gemakkeljk kan switchen.

Moet trouwens bekennen dat ik nu pas sinds een paar weken een setje Samsung Earbuds SE heb en voorheen nooit Earbuds gebruikte. Heb dan zelf voor Samsung gekozen omdat ik zo goed als alles van Samsung heb, althans een S23 Ultra, Tab S9 Ultra en nog een Tab S7 FE.
brobro @Roel196611 juli 2024 08:35
Bluetooth kan niet vanaf twee apparaten tegelijk geluid streamen, die bandbreedte heeft het niet. Wanneer je met twee apparaten verbonden bent neemt het ene apparaat het over van het andere apparaat. Je luistert iets vanaf je laptop en de telefoon gaat? Laptop stopt en telefoon neemt over.
PaulHelper @Roel196611 juli 2024 10:55
Ik denk precies zoals andere apparaten die dit al hebben. Je verbindt met max 2 (of meer) apparaten en afhankelijk van afspelen schakelt de koptelefoon van source. Vaak kan het auto schakelen bij een oproep die binnenkomt. Als je op allebei muziek afspeelt dan zul je van waarschijnlijk random 1 horen. Maar dat is niet het doel om twee sources door elkaar te horen.
Jeetwee 10 juli 2024 23:03
Heel fijn dit. Voor mij absoluut meer dan een leuke update. Eindelijk laptop en telefoon via de oortjes te gebruiken zonder steeds de connectiviteit te moeten aanpassen. Ben benieuwd waarom het er in eerste instantie niet op zat en wat de reden was om het nu wel te doen.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod 11 juli 2024 08:26
Een mooie toevoeging. Top dat dit met een firmware update toegevoegd kan worden. Bij veel fabrikanten wordt dit pas in een nieuw model toegevoegd. Ik heb meerdere non Bose buds die geupdate kunnen worden maar geen enkele heeft sinds ik ze heb al een update gezien.
Canifchaos @Bor11 juli 2024 09:31
Nou het is niet dat Bose zo veel beter is op dat vlak hoor. Eind 2022 beloofden ze een aptx adaptive update voor de Earbuds 2 (https://www.tomsguide.com...a-big-audio-boost-in-2023). Die is er uiteindelijk nooit gekomen. De Earbuds Ultra ondersteunen wel aptx adaptive en gebruiken intern dezelfde chip als de Earbuds 2. Lijkt me dus ook een typisch geval van een nieuw model uitbrengen i.p.v. een software update.
Evian @Canifchaos11 juli 2024 11:01
Ik heb de earbuds 2, zou een hele positieve verrassing zijn als die ook geüpdatet zijn maar ik reken nergens op.
Canifchaos @Evian11 juli 2024 12:34
Ik reken er zeker ook niet op. Beste is dan ook om nooit producten te kopen op basis van wat fabrikanten beloven aan updates, maar gewoon te kijken hoe ze nu scoren in reviews.
crzyhiphopazn 11 juli 2024 11:49
Wel raar dat ik dat al had op mn QCC35II en NC700 vanaf het begin en de Ultra worden jaren later ontworpen maar missen dit als feature.
Vind dat een beetje raar.
Goed dat het er aan komt maar het had er al op moeten zitten sinds launch.

Ik ben overgestapt naar de Sonos Ace omdat ik de integratie met de Sonos Arc wel handig vind mocht ik het nodig hebben.

Qua ANC zou ik zeggen dat de Ultra's en Ace on par zijn waarbij ik de Ace wel lekkerder vind zitten op mijn hoofd.

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