The Verge: Bose QuietComfort Ultra-koptelefoon krijgt spatial audio

The Verge heeft foto's en details over de komende Bose QuietComfort Ultra-koptelefoons bemachtigd. Volgens een bron van die website krijgt de koptelefoon een Immersive Audio-modus voor spatial audio, naast actieve noisecancellation en een transparantiemodus.

Beelden die in handen zijn van The Verge tonen onder meer het vernieuwde ontwerp van de Bose QC Ultra. De koptelefoon krijgt onder meer een capacitieve volumeslider, in de vorm van een soort dunne lijn aan de zijkant van een van de oorschelpen. De QC Ultra krijgt ook enkele fysieke knoppen. De koptelefoons kunnen deels opgevouwen worden, in tegenstelling tot de Bose NC700-koptelefoon uit 2019.

De QuietComfort Ultra krijgt volgens een bron van The Verge ook ondersteuning voor spatial audio. Dat gebeurt middels een nieuwe Immersive Audio-modus, die audiocontent 'kan verbeteren en meer diepte kan geven'. De modus krijgt twee opties: still en motion. Laatstgenoemde is bedoeld voor wanneer gebruikers aan het bewegen zijn.

De Immersive Audio-modus komt beschikbaar naast actieve noisecancellation voor ruisonderdrukking en een transparantiemodus waarmee omgevingsgeluid juist hoorbaar is via de koptelefoons. Die transparantiemodus krijgt ook een ActiveSense-functie die actieve ruisonderdrukking automatisch versterkt of vermindert op basis van de omgeving waarin gebruikers zich bevinden. De koptelefoon pauzeert ook content wanneer deze wordt afgezet. Wanneer de koptelefoon weer wordt opgezet, wordt het afspelen hervat.

De QC Ultra wordt geleverd met een USB-C-naar-A-kabel om de koptelefoon op te laden. Bose levert ook een 2,5mm-naar-3,5mm-adapter voor audiokabels. Het is niet bekend of de koptelefoon ook audio kan afspelen via de USB-C-aansluiting, zo meldt The Verge. De koptelefoon krijgt een Snapdragon Sound-certificering. Bose levert de koptelefoon daarnaast met een hoes. Verdere details over de koptelefoon, zoals accuduur en eventuele anc-verbeteringen, zijn nog niet bekend. Volgens eerdere geruchten wordt de QC Ultra 'in de komende weken' aangekondigd en gaat deze 500 euro kosten. De bron van The Verge noemt geen verwachte releasedatum of adviesprijs.