Hacktivistengroepering cDc maakt gratis framework om apps beter te beveiligen

Hacktivistengroepering Cult of the Dead Cow brengt het framework Veilid uit. Dat is een opensourcetool waarmee ontwikkelaars beveiligde en privacyvriendelijke apps kunnen bouwen. De groepering zegt hiermee te streven naar een 'toegankelijk internet met minder advertenties en meer privacy'.

Ontwikkelaars kunnen het opensourceframework Veilid gebruiken om apps te bouwen waarmee gebruikers berichten kunnen sturen of bestanden kunnen delen. Ook kan het framework ingezet worden voor complete sociale netwerken. Cult of the Dead Cow noemde Veilid op hackersconferentie Def Con in Las Vegas een mix tussen de anonieme webbrowser Tor en het peer-to-peernetwerk IPFS. Zowel Windows, Linux, macOS, Android, iOS en webapps worden door het framework ondersteund.

Apps kunnen via het protocol van Veilid volledig versleutelde content naar elkaar sturen. Het betreft een soort gedecentraliseerd peer-to-peernetwerk, waardoor het netwerk sneller moet worden naarmate er meer gebruikers zijn. Veilid maakt gebruik van VLD0-cryptografie. Verder wordt XChaCha20-Poly1305 gebruikt voor de encryptie, Ed25519 voor authenticatie en ondertekening van openbare privésleutels, x25519 voor sleuteluitwisseling, Blake3 voor cryptografische hashing en Argon2 voor het genereren van de wachtwoordhash.

Het is voor ontwikkelaars toegestaan om geld te vragen voor apps en om advertenties te tonen, maar het tonen van gepersonaliseerde reclame - dat in de regel meer inkomsten oplevert dan niet-gepersonaliseerde advertenties - is niet mogelijk. Tegen The Washington Post zei cDc eerder dat de groepering 'mensen de mogelijkheid wil geven zich terug te trekken uit de data-economie'.

Cult of the Dead Cow werd in 1984 opgericht, wat het een van de eerste hackersgroeperingen maakt. Bekende leden van cDc zijn Beto O'Rourke, Peiter Zatko en Christien Rioux. De groep wordt gezien als een van de pioniers van hacktivisme, een samentrekking van 'hacken' en 'activisme'. Daarnaast is de groep bekend van de release van Back Orifice in 1998, een opensourcetool waarmee Windows-apparaten gehackt konden worden.