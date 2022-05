Reuters: tweede spionagebedrijf gebruikte iMessage-exploits om iPhones te hacken

De kwetsbaarheden in iMessage die NSO Group gebruikte om iOS-apparaten te hacken, werden gelijktijdig ingezet door een concurrerende spywaremaker. Dat meldt Reuters op basis van eigen bronnen.

Volgens Reuters werden de kwetsbaarheden gebruikt door QuaDream, een Israëlisch surveillancebedrijf dat spyware ontwikkelt en verkoopt aan overheden, net als NSO Group. QuaDream en NSO Group begonnen vorig jaar met het inzetten van de lekken om op afstand in te breken op iPhones. Ze gebruikten daarvoor specifiek een 'zero-click' in iOS, ForcedEntry genaamd. Daarmee konden hackers toegang tot een iPhone krijgen door een speciaal iMessage-bericht te versturen, zonder dat daarvoor interactie van het slachtoffer nodig was. Die kwetsbaarheden zijn in iOS 14.8 gepatcht.

QuaDream en NSO Group zouden 'veel van dezelfde kwetsbaarheden' in Apples berichtendienst hebben gebruikt en een soortgelijke methode hebben ingezet om hun spyware te installeren op de toestellen van slachtoffers. Een securityonderzoeker van het Canadese Citizen Lab, dat de ForcedEntry-exploit heeft ontdekt, vertelt aan Reuters dat de spyware van QuaDream 'op gelijke voet stond' met de spionagesoftware van NSO Group.

Een woordvoerder van NSO Group meldt tegenover Reuters dat het bedrijf niet heeft samengewerkt met QuaDream bij het ontwikkelen van spyware. QuaDream heeft niet gereageerd. Apple wilde tegenover Reuters ook niet reageren en kon niet zeggen welke maatregelen Apple eventueel tegen QuaDream neemt. Eind vorig jaar klaagde Apple NSO Group aan wegens zijn gebruik van de ForcedEntry-exploit. Via de rechter wil Apple afdwingen dat de spywaremaker geen gebruik meer mag maken van Apples software, diensten en apparaten. Dat deed het bedrijf nadat de spionagesoftware van NSO Group meermaals in opspraak kwam; onder meer journalisten, zakenlieden, politici en mensenrechtenactivisten zouden het doelwit zijn geweest van spionage via spyware van het bedrijf.