Steam gaat benodigde hoeveelheid opslag voor games prominenter weergeven

Valve gaat Steam-gebruikers prominenter laten zien hoeveel opslagruimte nodig is voor een game, voordat ze die installeren. Na een update wordt deze informatie weergeven binnen de bibliotheek. Ook wordt er een cloudsave-icoon getoond.

De update is doorgevoerd in de meest recente bètaversie van Steam, merkte The Verge op. Vermoedelijk komt de update in de komende weken beschikbaar voor alle gebruikers. Gebruikers kunnen de bètaversie nu al installeren via de Steam-instellingen, onder 'Beta participation'.

Na de update kunnen gebruikers op een niet-geïnstalleerde game uit hun bibliotheek klikken om te zien hoeveel opslagruimte deze vergt. Voorheen werd deze informatie pas weergeven nadat gebruikers op de installeerknop drukten. De informatie staat op de plek waar voorheen werd getoond wanneer gebruikers een game voor het laatst hadden gespeeld.

Het cloudsave-icoon

Steam krijgt met de bèta-update ook een nieuw cloudsave-icoon naast de 'Play'-knop. Dat icoon toont of er cloudsaves van een game aanwezig zijn en of deze goed zijn gesynchroniseerd. Dit wordt gecontroleerd wanneer gebruikers een game aanklikken. Als de cloudsaves in orde zijn, wordt een vinkje weergegeven.

Vermoedelijk voegt Valve deze functie toe in aanloop naar de Steam Deck-release later deze maand. De handheld krijgt een 'Dynamic Cloud Sync'-functie. Die moet ervoor zorgen dat gamers die een spel op hun Steam Deck spelen, later op bijvoorbeeld een pc verder kunnen gaan.

Valve heeft recent al enkele grotere wijzigingen doorgevoerd in de interface van Steam. Vorig jaar kwam het bedrijf met een nieuwe downloadspagina die meer informatie toont over games die worden geïnstalleerd. Die update introduceerde ook een opslagmanager toe aan het platform, waarmee gebruikers per schijf kunnen zien hoeveel opslagruimte er door Steam-content wordt ingenomen.

De Steam-interface met benodigde hoeveelheid opslag (links) en de oude interface