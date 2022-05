SteamVR krijgt functie om desktop-apps weer te geven tijdens VR-gamen

Valve heeft een functie toegevoegd aan de SteamVR-bèta waarmee gebruikers Windows-applicaties of -vensters als een overlay kunnen weergeven tijdens het spelen van VR-games. De vensters en apps kunnen ook vastgemaakt worden aan de controller.

Nieuw in SteamVR-bèta 1.19.6 is de mogelijkheid om een desktopvenster naar keuze altijd in beeld te hebben tijdens het spelen van VR-games. Eerder dit jaar werd in SteamVR al de mogelijkheid toegevoegd om vensters of apps te koppelen aan de controller. Gebruikers krijgen die dan te zien als ze naar hun hand kijken. De nieuwe methode is bijvoorbeeld geschikt voor gamers die een chatapplicatie of streamingsite continu in beeld willen zien terwijl ze een VR-game spelen.

In de nieuwe bèta is het ook mogelijk om te wisselen tussen altijd zichtbare zwevende vensters en verborgen vensters gekoppeld aan de controller. Dat kan door het venster vast te pakken en naar de controller te bewegen, of juist daarvan los te trekken.

De vensters die in VR worden weergegeven zijn view only, zodat er niet per ongeluk interactie plaatsvindt. Als op de pauzeknop wordt gedrukt, is de controller te gebruiken als muisinvoer op het venster in de VR-weergave. Vooralsnog zit de functionaliteit alleen in de bèta van SteamVR. Wanneer die naar de releaseversie komt, is nog niet bekend.