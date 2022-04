Patentaanvraag Valve hint op instant spelen van games die worden gedownload

Uit een patentaanvraag blijkt dat Valve werkt aan een functie waardoor games via Steam op de pc direct te spelen zullen zijn terwijl ze nog worden gedownload. Valve zou de read operations van games bij andere gebruikers analyseren en de volgorde van te downloaden bestanden aanpassen.

De onderliggende software analyseert volgens de patentaanvraag de read operations van .exe-bestanden van verschillende client machines waarop de game al draait. Met die access data wordt een volgorde bepaald waarin andere gebruikers de data kunnen downloaden. Die volgorde is erop gericht dat de speler zo snel mogelijk de data in huis heeft om de game te kunnen starten en spelen, nog voordat de complete download klaar is.

Het lijkt erop dat Valve geen onderscheid maakt tussen nieuwe en oude games; de analyses kunnen natuurlijk ook gewoon op bestaande games toegepast worden. Het is voorlopig onduidelijk of de functionaliteit daadwerkelijk geïmplementeerd zal worden in de Steam-app of op SteamOS.

Bedrijven als Sony, Microsoft, EA en Blizzard bieden gamers al langer de optie aan games te spelen tijdens de installatie of het downloaden. Bij de aankondiging van de PS4 in 2013 maakte Sony bekend dat heel wat titels te spelen zouden zijn nadat een deel van de installatiebestanden was gedownload. De bestanden werden volgens Sony hiertoe opgesplitst. In 2018 kondigde Microsoft FastStart aan. Via deze technologie konden gebruikers van Xbox One-consoles hun games starten nadat ‘een fractie’ van de bestanden was gedownload. Via machinelearning werd er een analyse gemaakt over welke bestanden het eerst gedownload moesten worden om het spel te starten. FastStart was enkel mogelijk via een internetverbinding die beschikt over een downloadsnelheid van minimaal 20Mbit/s en met een beperkt aantal games.