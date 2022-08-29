Valve werkt aan nieuwe Steam-smartphoneapp met QR-functie voor sneller inloggen

Valve werkt aan een nieuwe versie van de Steam-app voor telefoons. De app krijgt onder meer een vernieuwde interface, betere notificaties en een functie om met een QR-code in te loggen op het platform.

Valve meldt dat de nieuwe Steam-app beschikbaar is als een bèta voor Android en iOS. Het bedrijf nodigt gebruikers uit om zich in te schrijven voor de bèta en feedback over de nieuwe app te geven. "We zijn nog steeds functies aan het toevoegen, bugs aan het oplossen en de app aan het verbeteren", schrijft het gamebedrijf.

Volgens Valve krijgt de app een modernere interface met verbeterde notificaties. Daarbij krijgt de app ook ondersteuning voor meerdere accounts. Gebruikers kunnen ook hun smartphone gebruiken om via een QR-code in te loggen op een pc, zoals bij bijvoorbeeld Discord ook mogelijk is. Om die functie te gebruiken, dienen gebruikers ook de bètaversie van de Steam-client voor desktops te installeren. Features uit de huidige app blijven beschikbaar in de bètaversie.

De ontwikkelaar deelt zelf geen beelden van de nieuwe app, maar op Twitter zijn screenshots verschenen. Navigatie tussen de Steam-winkel, Nieuws, Steam Guard en notificaties gaat nu via een balk aan de onderkant. Wat betreft het ontwerp doet de UI denken aan SteamOS 3, dat werd geïntroduceerd met de Steam Deck.

Het is niet bekend wanneer de nieuwe app beschikbaar komt voor alle gebruikers. De bètaversie kan wel door iedereen geïnstalleerd worden. Op het moment van schrijven zit de iOS-bètatest wel vol door TestFlight-restricties van Apple.