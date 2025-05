Update Steam Mobile-app bevat QR-inlogfunctie

Valve heeft een nieuwe versie van de Steam Mobile-app uitgerold voor Android- en iOS-gebruikers. De app bevat een vernieuwde interface, verbeterde notificaties en maakt het mogelijk om met een QR-code in te loggen op het platform.

Die nieuwe inlogmethode met QR-codes maakt volgens Valve gebruik van tweefactorauthenticatie. Gebruikers die wensen in te loggen via een QR-code, dienen de code op de aanmeldpagina eerst te scannen met de camera van hun mobiele apparaat. Nadien verschijnt er een bevestigingspagina waarop meer informatie te zien is over de inlogpoging zoals bijvoorbeeld de geschatte locatie van de gebruiker. Valve biedt ook de optie aan om enkel tweefactorauthenticatie te gebruiken in de app zonder QR-code. In dat geval dienen gebruikers de aanmeldpoging op Steam enkel te bevestigen via een notificatie.

De nieuwe Steam Mobile-app bevat ook een pagina waarop gemachtigde apparaten te zien zullen zijn. Hier kunnen gebruikers nagaan wanneer er voor het laatst werd ingelogd op deze apparaten, maar het wordt ook mogelijk om de machtigingen via de app in te trekken waardoor er op dat apparaat geen toegang meer is tot het Steam-account.

De weergave van zowel de Steam Store als de bibliotheek werd onder handen genomen en het is nu ook mogelijk om games en updates vanop afstand te laten installeren op een pc. De notificaties worden uitgebreid verbeterd. Die kunnen nu reacties, discussies, vriendschapsverzoeken en informatie over verlanglijsten of sales weergeven.