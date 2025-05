Steam wil met Steam Charts beter laten zien welke games nu populair zijn

Steam heeft zijn statistiekenpagina vernieuwd waarop realtime ranglijsten van de bestverkochte en meest gespeelde games van het moment worden getoond. De lijsten moeten volgens Valve nu 'een vollediger beeld geven van de games waar spelers enthousiast over zijn'.

Steam Stats maakt plaats voor Steam Charts, waarbij Valve nu meer informatie op één plek toont. Voorheen bestond de statistiekenpagina uit topgames op basis van de spelersaantallen op dat moment. Steam Charts brengt alle factoren nu samen op één plek. De bestverkochte games worden voortaan gerangschikt op basis van alle inkomsten, inclusief dlc en ingametransacties. Bij de meest gespeelde games wordt het aantal huidige spelers getoond. De statistieken met bestverkochte games blijven zoals voorheen ook aanwezig op tag- en genrepagina's.

Steam Charts moet volgens Valve niet alleen vollediger laten zien waar spelers enthousiast over zijn, er zijn ook statistieken toegevoegd, zoals het aantal weken dat een game in de lijst staat en hoeveel plaatsen een titel omhoog of omlaag is gegaan in de ranglijst. Daarnaast is het mogelijk om de lijst per regio te bekijken. Standaard krijgen gebruikers de lijst van hun eigen land te zien, maar het is ook mogelijk om over te schakelen naar andere landen of een wereldwijde weergave.

Op het moment van schrijven staat Call of Duty: Modern Warfare II, dat op 28 oktober verschijnt en waarvan momenteel een multiplayerbèta beschikbaar is, bovenaan de lijst met bestverkochte spellen op Steam. In hetzelfde rijtje staat Cyberpunk 2077 op de vierde plek. De game uit 2020 kreeg veel kritiek vanwege de vele bugs en een 'vrijwel niet speelbare' staat op enkele consoles. Veel spelers vroegen hun geld terug. Nu wordt Cyberpunk 2077 door veel spelers weer opgepakt na de release van Netflix-serie Cyberpunk: Edgerunners. Counter-Strike: Global Offensive is de game die momenteel het meest wordt gespeeld via Steam, gevolgd door Dota 2 en Apex Legends.