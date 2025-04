Valve voegt winkelhubs toe aan Steam-catalogus om zoeken makkelijker te maken

Valve gooit de winkelpagina van Steam op de schop. De grootste verandering aan de catalogus van het platform zijn nieuwe hubs voor categorieën, thema's, genres en tags. Het is de bedoeling dat door de update gebruikers makkelijker kunnen vinden wat ze zoeken.

De nieuwe indeling van de winkelomgeving van Steam is meteen beschikbaar, meldt Valve. Na de update kunnen Steam-gebruikers bladeren door nieuwe winkelhubs, die een specifiek genre, thema, categorie of een tag weergeven. Dit moet het makkelijker maken om games te vinden in specifieke niches volgens Valve.

Het was al mogelijk om in de catalogus games te zoeken van een bepaald genre. Nu komen er subcategorieën bij. Als voorbeeld noemt Valve het zoeken naar Japanse rpg's binnen het avonturen-rpg genre.

Valve personaliseert de winkelhubs op basis van de verlanglijst van de gebruiker en welke games gebruikers al in de Steam-bibliotheek hebben staan. Steam laat bovenaan een hub een carrousel zien met de meest aanbevolen titels voor de betreffende gebruiker. Steam gaat ook populaire hubs tonen op de hoofdpagina en beveelt gebruikers ook hubs aan die mogelijk aansluiten bij hun voorkeuren.