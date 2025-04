Amplitude Studios komt dit najaar met eerste uitbreiding voor Humankind

Humankind krijgt dit najaar een eerste uitbreiding: Together We Rule. De uitbreiding breidt de diplomatiesystemen uit en voegt agenten toe aan de 4X-titel. Bij de release van de uitbreiding brengt Amplitude Studios ook een gratis update uit voor de basegame.

In een trailer kondigt Amplitude Studios de uitbreiding aan, maar laat daarin weinig zien. Op het communityforum zegt de ontwikkelaar dat Together We Rule een nieuwe eenheid aan de game toe genaamd agenten. Deze agenten treden op als spion of als diplomaat. Met de nieuwe resource 'leverage' kunnen spelers straks diplomatieke druk uitoefenen op andere beschavingen. Ook krijgt de game een soort Verenigde Naties in de vorm van het Congress of Humankind.

Naast deze nieuwe gameplayelementen worden de culturen ook uitgebreid. Het gaat om de Soemer, Han, Bulgaren, Zwitsers, Schotten en Singaporezen. Daarnaast worden er nieuwe natuurlijke en culturele wonderen aan de game toegevoegd, al noemt Amplitude Studios nog niet precies welke dat zijn.

In de gratis update die samen met de uitbreiding moet verschijnen, voegt Amplitude Studios onder andere verbeteringen toe aan het stealth-systeem. Ook moet het met deze update mogelijk worden om bevriende naties je legers te lenen als versterkingen.