Microsoft bood Sony aan om CoD tot 2027 op PlayStation te houden

Microsoft heeft Sony aangeboden om de Call of Duty-gamereeks tot 2027 voor PlayStation te blijven maken, met dezelfde functies. Volgens Microsoft is dat een goed aanbod, Sony vindt dat juist lang niet ver genoeg gaan.

Het aanbod komt erop neer dat als de huidige overeenkomst afloopt in 2024, Microsoft de drie jaar erna nog CoD-games voor PlayStation zou blijven maken, meldt GamesIndustry.biz. Daarbij zou het gaat om dezelfde games zoals die voor Xbox zouden verschijnen.

PlayStation-directeur Jim Ryan zegt dat het aanbod op diverse punten tekort schiet, maar zegt niet welke. "Na bijna twintig jaar Call of Duty op PlayStation was hun aanbod niet adequaat op diverse punten en hield geen rekening met de impact op onze gamers. We willen garanderen dat PlayStation-gamers de hoogste kwaliteit CoD-ervaring hebben en Microsoft ondermijnt dat principe." Microsoft zei eerder al dat het Sony had aangeboden de huidige overeenkomst met 'enkele jaren' te verlengen.

Beide bedrijven hebben het over Call of Duty, omdat Microsoft CoD-uitgever Activision-Blizzard wil overnemen. De vrees van autoriteiten die de overname moeten goedkeuren is dat Microsoft na de overname Call of Duty niet meer uitbrengt op PlayStation of een beperkte versie van de game maakt voor concurrerende consoles en abonnementen. De Britse marktautoriteit maakte dan ook bekend dat het onderzoek naar de overname doorgaat naar een tweede fase.