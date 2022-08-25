Microsoft-topman: er zullen steeds minder exclusieve games komen

Er zullen in de toekomst steeds minder games exclusief op één platform verschijnen, zegt Microsoft-topman Phil Spencer in een interview. Hij denkt dat die vermindering van het aantal exclusieve games op termijn leidt tot groei van de game-industrie.

Spencer spreekt over het onderwerp in een interview met Bloomberg. “Misschien heb jij een Xbox gekocht, koop ik een PlayStation en willen onze kinderen samenspelen. Dat kan niet, omdat we het verkeerde stuk plastic hebben gekocht om in onze tv's te pluggen. We zouden graag meer spelers in de gamemarkt krijgen door de frictie te verminderen, ervoor te zorgen dat mensen zich veilig voelen tijdens het gamen, en hen in staat te stellen hun vrienden te vinden en met hen te spelen, ongeacht het apparaat."

De topman denkt dat die ontwikkeling goed zou zijn voor de industrie. "Misschien zijn er bij sommige bedrijven sommige mensen die dat geen goed idee vinden. Maar ik denk, als we over die hobbel komen en zien dat deze industrie blijft groeien, dat dan blijkt dat het waar is dat minder exclusieve games goed zijn."

Microsoft heeft er belang bij om dit sentiment uit te dragen. Het bedrijf is bezig met de overname van Activision-Blizzard en daarbij speelt de vraag mee of Microsoft games van het bedrijf exclusief voor Windows en Xbox wil maken. Bovendien verloor het bedrijf van Sony in de consoleoorlog bij de vorige generatie, mede door een groot aantal populaire PlayStation-titels. Nu probeert Microsoft door overnamen meer games binnen te halen, terwijl het met Game Pass een abonnement aanbiedt om die games te spelen.

Het is nog onbekend of en wanneer de autoriteiten toestemming geven voor de overname van Activision-Blizzard. Microsoft wil 68,7 miljard dollar betalen voor de game-uitgever.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-08-2022 10:46 158

25-08-2022 • 10:46

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Reacties (158)

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ixrobin 25 augustus 2022 10:50
Ik hoop het ook, in een ideale wereld zou dit het mooiste zijn.
Maar het probleem wat je dan krijgt is denk ik het bestaansrecht van beide consoles.
Als ze allebei dezelfde games aanbieden en de ene console is beter dan de ander, waarom zou je dan nog voor de slechtere console kiezen?
De exclusives lijken in mijn optiek hier nu voor te zorgen.
De PS4 was duidelijk beter dan de Xbox One als we kijken naar het afgelopen nieuwsbericht over de verkoopcijfers. Maar hoe veel slechter zouden die cijfers zijn voor Xbox als het geen exclusives zoals Halo had?
SHiNeye @ixrobin25 augustus 2022 10:58
Als ze allebei dezelfde games aanbieden en de ene console is beter dan de ander, waarom zou je dan nog voor de slechtere console kiezen?
Dat is toch met heel veel elektronica zo? Neem TV's bijvoorbeeld. Ik kan op elke TV precies hetzelfde kijken als een andere. Dan moeten ze zich gaan onderscheiden op andere features, en dat lijkt mij alleen maar positief.
kiang @SHiNeye25 augustus 2022 14:17
Dat zie je nu al: de PS5 heeft duidelijk werk in de controller gestopt.
Sonic1984NL @kiang27 augustus 2022 09:35
Absoluut waar! Ik heb de Series X en de PS5 en de controller van de PS5 is absoluut een game changer. Pun intended. Maar ondertussen draaien games op de Series X weer een flink stuk beter dan op de PS5…
Verwijderd @ixrobin25 augustus 2022 11:30
Phil heeft het hier duidelijk over dat games niet alleen op een console uitkomen maar ook op de pc. Hij geeft nergens aan dat Xbox games straks ook op een andere console komen. Zijn woorden:
Er zullen in de toekomst steeds minder games exclusief op één platform verschijnen, zegt Microsoft-topman Phil Spencer in een interview.
Zowel Sony als Microsoft zijn nu druk bezig om de games op pc uit te brengen. Dus hij zegt niks nieuws hier .
TheVivaldi @Verwijderd25 augustus 2022 12:19
Ik vind het juist wél interessant, want ik lees hier in de reacties vaak dat "computers steeds minder gebruikt worden" en dat "gamingpc's te duur zijn in vergelijking met consoles". Ik vind het dus wel opmerkelijk dat ze dan ineens zo gaan focussen op pc's.
Wolfos
@TheVivaldi25 augustus 2022 13:01
Ze doen dit om verschillende redenen. Microsoft brengt games uit op de PC puur vanwege de extra omzet. De twee platforms concurreren nauwelijks met elkaar, mensen spelen toch wel games waar ze het fijner vinden.

Sony ziet de PC meer als een advertentieplatform. Ze brengen een game pas uit op PC als er een sequel aan zit te komen, en die is natuurlijk weer Playstation-exclusive.

Als je naar de verkoopcijfers kijkt op Steam, dan is de strategie van Microsoft een duidelijke winnaar. De Xbox titels doen het heel erg goed op de PC, terwijl de Xbox ook als een malle verkoopt.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 22:51]

anub1s17 @Wolfos25 augustus 2022 17:03
khoop toch dat sony de pc iets meer liefde geeft dan dat, heb recent dad of war en spiderman gespeelt en moet zeggen goede productie waarde, kijk opzicht wel uit naar dad of war 2...5?...6? geen idee welk deel dat echt is maar hoop dat hij op gegeven moment ook op pc komt (ga eeeeecht geen playstation kopen voor de 2-3 franchises die ik graag zou spelen).

maar zou vooral meer multiplatform multiplayer/coop hebben, het komt niet vaak voor maar was een paar jaar terug division 2 aan het spelen en iemand die ik van forza ken wou samen spelen, 45 minuten liggen troubleshooten voordat me binnen viel...wacht...speel jij op een xbox? wat dus betekende dat coop er voor ons niet in zat omdat ik op pc zit >.<
chrisboers @Wolfos26 augustus 2022 11:36
Ik heb even op Steam gekeken, maar zie MS daar zeker niet als 'duidelijke winnaar'. Sea of Thieves staat naast Stray, staat naast Flight Simulator, staat naast Spider-Man. Het ontloopt elkaar dus helemaal niet zo veel.
Dat zowel de xbox als PS5 continu compleet uitverkocht zijn, is vooral een indicatie van de chip-tekorten wereldwijd...
Wolfos
@chrisboers26 augustus 2022 11:48
Spider Man is net uit, terwijl Sea of Thieves 4 jaar oud is. De Xbox games blijven bovenaan staan, terwijl die van Sony met een paar weken uit de ranglijst verdwijnen.
Ik denk dat dat grotendeels komt doordat Sony de games pas uitbrengt wanneer de hype al lang en breed weg is. Als je beide versies tegelijk uitbrengt dan leeft het veel meer onder de gamers, en kan je ook de marketing combineren.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 22:51]

Cergorach @Verwijderd25 augustus 2022 12:55
Zijn woorden:
Zijn woorden zijn zeker niet in het Nederlands en dat is ook geen vertaalde quote. De enige quote uit het bron artikel die in de buurt daarvan komt is:
is something we’re just going to see less and less of.
In relatie tot exclusives.

Wat ik een veel belangrijkere quote vind:
We really love to be able to bring more players in reducing friction, making people feel safe, secure when they're playing, allowing them to find their friends, play with their friends, regardless of what device — I think in the long run that is good for this industry. And maybe in the short run, there's some people in some companies that don’t love it. But I think as we get over the hump and see where this industry can continue to grow, it proves out to be true.
En dit is eigenlijk alleen maar goed voor Microsoft (niet specifiek voor de Xbox), omzet genereren op anderen hun platform, positive marketing over geen of weinig exclusives, etc.
R4gnax
@Verwijderd26 augustus 2022 10:56
Phil heeft het hier duidelijk over dat games niet alleen op een console uitkomen maar ook op de pc. Hij geeft nergens aan dat Xbox games straks ook op een andere console komen.
uhm... Heb jij een ander artikel gelezen of zo?
Hij gebruikt expliciet het voorbeeld PlayStation vs XBox.
Spencer, who has pledged to make Call of Duty available for the rival Sony PlayStation at least for some period of time, said the idea of games made exclusively for one device “is something we’re just going to see less and less of.”

“Maybe you happen in your household to buy an Xbox and I buy a PlayStation and our kids want to play together and they can't because we bought the wrong piece of plastic to plug into our television,” he said. “We really love to be able to bring more players in reducing friction, making people feel safe, secure when they're playing, allowing them to find their friends, play with their friends, regardless of what device — I think in the long run that is good for this industry. And maybe in the short run, there's some people in some companies that don’t love it. But I think as we get over the hump and see where this industry can continue to grow, it proves out to be true.”
Finraziel
@ixrobin25 augustus 2022 11:00
Je houdt altijd nog individuele voorkeuren van mensen. Zo vind ik de Xbox controller fijner evenals de UI van de Xbox. Andersom zijn er ook genoeg mensen die juist de dual shock controllers en het ontwerp van Sony fijner vinden. Verder heb je zaken zoals Gamepass bij Microsoft. Sony komt ook met hun tegenhanger, maar dat is toch weer net anders. Dat soort dingen is waar je het verschil in kan maken, het hoeft echt niet alleen maar van exclusives te komen.

En verder was de Xbox One gewoon een beetje een miskleun (ja ondanks dat ik er nog steeds de voorkeur aan gaf, Microsoft was toen gewoon niet goed bezig eigenlijk). Nu bij de XSX en PS5 zie je dat de performance veel dichter bij elkaar ligt en het alleen op details verschilt. Het is dus helemaal niet zo makkelijk om te zeggen welke console 'beter' is dan de ander.
Godjira @Finraziel25 augustus 2022 11:15
Puur op specs bekeken wint de Xbox Series X het, maar ik vind het PlayStation ecosysteem weer fijner. Ik ben het wel met Phil eens dat het ideaal zou zijn om geen exclusieve games meer te hebben. Ik ben echter wel bang voor het voortbestaan van PlayStation als exclusiviteit niet meer zou bestaan op consoles. Sony maakt hun titels tegenwoordig al beschikbaar voor PC, ten minste, die weg zijn ze ingeslagen, maar als ze ook de games naar Xbox consoles zouden brengen, zou er geen bestaansrecht meer zijn voor de PlayStation consoles op zich voor een bedrijf als Sony, die zouden zicht dan, denk ik, vooral op hun PlayStation Studios gaan richten en niet meer op hardware. Ik zou dat een gemis vinden, want Xbox en PlayStation houden elkaar scherp als het op hardware ontwikkeling aan komt.

We moeten sowieso gaan zien waar het heen gaat. Streaming begint ook steeds meer op te komen. Ik ben daar nog niet voor te porren, ik wil een fysieke kast die mijn games kan draaien zodat ik zo min mogelijk latency heb, maar ja... uiteindelijk :)
lexkalin @Godjira25 augustus 2022 11:40
Sony ecosystem is verschrikkelijk toch vergeleken met Xbox van nu. Ik ben overwegend PC gamer, maar heb elke PS gehad (nu vind ik Series X simpelweg geweldig). Al dit gedoe met ps4 en ps5 versies, gebrek aan 1440p ondersteuning, verlate VRR implementatie, slechte BC desondanks ze an een schat van PS2 en PS3 games zitten die makkelijk zouden kunnen op PS5 draaien. Evenals de consoles zelf die stunteliger qua ontwerp en luidruchtiger zijn (zwakker ook). IK zou liever zien dat Sony gaat als Sega zich uitsluitend op games richten en gaat zich niet meer met hardware en platform bemoeien. Maak gewoon goede games waar jje profijt nog kan uit halen.
Godjira @lexkalin25 augustus 2022 11:43
Met de PS5 hebben ze wat keuzes gemaakt die niet logisch waren nee, maar een deel hebben ze opgelost. Het ging mij er meer om dat het grootste deel van spelers waar ik graag mee speel, ook een PlayStation bezitten :) Dus op die manier ben ik onderdeel van het ecosysteem. Tevens vind ik de controller van de PlayStation fijner.
kevlar01 @Godjira25 augustus 2022 12:47
Wat je daar noemt is nu precies de reden waarom veel mensen een Playstation hebben.
Ze kopen er een omdat hun vrienden er ook een hebben, en ze dan samen kunnen spelen.
Dit is nu net wat Microsoft onderuit wil halen als ik dit artikel zo lees, door de games zoveel mogelijk platform onafhankelijk te maken.
Ze brengen het natuurlijk alleen anders :)
sDad @kevlar0125 augustus 2022 14:03
Wat je daar noemt is nu precies de reden waarom veel mensen een Playstation hebben.
Een van de redenen, niet de reden. Sony/Playstation heeft sinds de PS3/4 ook wel veel te danken gehad aan de exclusieve games - anders koop je grote studios zoals een Guerilla niet op.
kevlar01 @sDad25 augustus 2022 15:38
Fair enough. Je baseert de keuze voor de console ook niet op 1 reden inderdaad, maar weegt alle pro's en con's af.
Sony heeft toen (PS3/PS4 tijdperk) inderdaad veel te danken gehad aan de exclusives, en dat is nu denk ik ook nog wel een van de belangrijkste troefkaarten die ze in handen hebben.
jaaoie17 @lexkalin25 augustus 2022 13:09
Met 1440p zijn ze toch mee bezig?
lexkalin @jaaoie1725 augustus 2022 13:27
Maar waarom zo'n eenvoudig ding duurt al jarenlang om in te voeren? Het blijft raadselachtig.
starthemel.nl @lexkalin25 augustus 2022 15:21
De PS5 luidruchtiger? Hoe kom je daarbij? In vergelijking met de ps4pro is de ps5 fluisterstil
lexkalin @starthemel.nl25 augustus 2022 16:55
Maar nog steeds valt tegen qua geluid in vergelijking met XsX. Hangt ook af van welk ventilator model bij jouw PS5 zit want er zit een variatie.
thijssie83 @lexkalin25 augustus 2022 21:59
Wat men voor het gemak vergeet is dat mijn Series X in standby altijd heet is. PS5 is koud in standby. Als ze aanstaan maakt de PS5 een fractie meer geluid.
lexkalin @thijssie8326 augustus 2022 10:00
Gebruik jij energie besparend modus of niet? Vermoed dat je Instant-on hebt. Mijn is altijd koel als ik hem uitzet.
thijssie83 @lexkalin26 augustus 2022 17:51
Instant on gok ik anders komen de update niet binnen (ook al claims ms anders).
Ps5 is in vergelijkbare stand koud.
Daar kun je goed zien dat, ondanks dat ze niet veel voor elkaar onder doen het toch andere beestjes zijn.
lexkalin @thijssie8326 augustus 2022 19:03
Dan komt het natuurlijk doordat je hem op Instant on laat staan wat natuurlijk meer energie verbruikt en warmer maakt. Ik gebruik energie besparend modus en die is ook koud.
thijssie83 @lexkalin26 augustus 2022 21:35
Dat is precies m’n punt, vergelijkbare stand op m’n ps5 wordt totaal niet warm.
Ik heb problemen met updates van spellen die niet binnen komen in de zuinige stand. Ps5 maakt dan wel weer meer geluid als ie aanstaat.

[Reactie gewijzigd door thijssie83 op 22 juli 2024 22:51]

RobertPeterson @Godjira25 augustus 2022 11:34
Hoezo niet? Sony is naast een game console boer ook een publisher. Bijvoorbeeld: Ghost of Tsushima heeft zo'n 10 miljoen exemplaren verkocht. Wanneer dit geen exclusive zou zijn was dit misschien wel 20/25 miljoen geweest.

Daarnaast meende ik dat de PS5 en de Xbox series met verlies worden verkocht alleen maar om mensen in hun eco systeem te krijgen. Als je dit eco systeem kan opbreken en ook op de concurrentie hun eco systeem een graantje mee kan pikken lijkt mij dit alleen maar voordelig.

De PS5 is geen inferieur product, ik zou dus niet weten waarom mensen zonder exclusives direct naar concurrent zou gaan!
Godjira @RobertPeterson25 augustus 2022 11:37
Mjah, het is een onderbuik gevoel. Als Sony geen exclusives heeft ben ik bang dat ze hun hardware gaan opdoeken. Ik zie het ook niet gebeuren, zeker niet op korte termijn, dat er geen exclusives meer zouden zijn :)
RobertPeterson @Godjira25 augustus 2022 11:39
Dat zou kunnen natuurlijk, maar ik denk dat Sony daarvoor iets te veel verdiend met hun Console en ecosysteem.

https://www.tweaktown.com...4-from-digital/index.html
loki504 @RobertPeterson25 augustus 2022 11:38
De PS5 is geen inferieur product, ik zou dus niet weten waarom mensen zonder exclusives direct naar concurrent zou gaan!
Als ze er al een hebben niet nee. Als ze er nog 1 zoeken kunnen ze hem binnen enkele dagen een xsx in hebben via de MS store. PS5 is nog steeds uitverkocht of met absurde bundels.
RobertPeterson @loki50425 augustus 2022 12:19
100% met je eens, hun levering is dramatisch deze generatie. Het zou mij ook niks verbazen dat daarom de Xbox series X het redelijk doet! Je hoort toch wel veel dat ze wegens de leveringsproblemen zijn overgestapt en dat het ze goed bevalt.
Alxndr @ixrobin25 augustus 2022 11:22
Wat is het bestaanrecht van honderden automerken die allemaal door dezelfde APK moeten en allemaal op dezelfde wegen even hard mogen rijden?

Of wat is het bestaansrecht van de tientallen computermerken die allemaal dezelfde besturingssystemen kunnen draaien?

MS en Sony (en misschien dan zelfs wel een nieuwe partij zoals Valve?) houden genoeg over om op te concurreren:
  • beschikbaarheid
  • prestaties
  • energieverbruik
  • ondersteunde resoluties/refreshrates
  • bedieningsgemak: controller, menustructuur, opstarttijd
  • kwaliteit van hun netwerk/store
  • prijs van de console en accesoires
  • branding/imago
Ik juig het alleen maar toe en ben blij om te zien dat de lijn tussen een Xbox console en de Xbox app op Windows al heel hard aan het vervagen is.

En wat betreft de exclusives, die hebben volgens mij ook nadelen. Ik zou graag geld aan spellen als Grand Turismo, de nieuwe God of War en Horizon uitgeven, maar ik ga daar echt geen PS voor kopen - dat budget gaat dus rechtstreeks naar een andere partij. Jammer voor mij, maar zeker ook voor Sony.
Hoboist @Alxndr25 augustus 2022 12:02
Wat is het bestaanrecht van honderden automerken die allemaal door dezelfde APK moeten en allemaal op dezelfde wegen even hard mogen rijden?

Of wat is het bestaansrecht van de tientallen computermerken die allemaal dezelfde besturingssystemen kunnen draaien?
Euh, in het geval van Playstation/XBox/PC-gaming lijkt het voor mij eerder op:
- Automerken die elk op een andere weg rijden.
- Verschillende computermerken die elk hun eigen besturingssysteem zouden hebben.

Het punt is nu juist dat verschillende games niet met elke console samen gespeeld kan worden (verschillende automerken kunnen niet samen een weg delen)
Alxndr @Hoboist25 augustus 2022 12:20
De reactie waar ik op reageer:
Maar het probleem wat je dan krijgt is denk ik het bestaansrecht van beide consoles.
We hebben het dus over de (mogelijk) toekomstige situatie, niet de huidige.
Hoboist @Alxndr25 augustus 2022 14:01
ah duidelijk. Excuses!
lilmonkey @ixrobin25 augustus 2022 10:54
Als ze allebei dezelfde games aanbieden en de ene console is beter dan de ander, waarom zou je dan nog voor de slechtere console kiezen?
Prijs, design, ecosysteem (overige diensten die beschikbaar zijn zoals cloud gaming etc.). Je kunt dezelfde vraag stellen bij bijna alle typen producten, nietwaar?
Ge0force @ixrobin25 augustus 2022 10:59
Consoles die concurreren door de beste ervaring, features en policies aan te bieden is voor ons als consument onnoemelijk beter dan te "concurreren" via exclusieve games die je nergens anders kan spelen.

Games die gebonden zijn aan bepaalde hardware is bovendien ook geen goeie zaak. Hoe vaak laat Nintendo ons opnieuw betalen om hun oude klassiekers te spelen op recente hardware?
Luuk1983 @ixrobin25 augustus 2022 11:09
Ik denk dat de XBOX Game Pass een voorbeeld is van een feature waarvoor veel mensen een Xbox kopen. Onderscheiden op features en prijs moet het dan worden.
Rav @ixrobin25 augustus 2022 11:16
Ik heb een aantal vrienden met een PS en ik heb zelf een Xbox. Dat belemmert het aantal keer dat ik online ga gamen, want dan kan ik alleen als mijn vrienden met een Xbox ook kunnen. Als er meer crossplay was geweest, zou ik vaker gamen. Vaker geld uit geven --> meer geld in de gameswereld. Als er meer geld is en een groter publiek, is er ook sneller een markt voor kleine indie games.
Noresponse @ixrobin25 augustus 2022 11:16
Ik had xbox one en ps4 pro en mijn nieuw console sinds vorig jaar is toch de xbox X series geworden en ben er super tevreden mee. De games die nog uitkomen voor de PS kan ik altijd nog op de PS4 gooien ,maar merk dat ik blijf hangen bij de Xbox Series X.

Ik ga niet weer een tweede console kopen voor de exclusieve games zoals last days of Horizon en wat wel vreemd is dat die games wel op windows komen , maar niet voor de xbox na een tijdje. Ik denk zelf door geen exclusiviteit te hebben de prijs met 10 euro per game zoiezo naar beneden kan, want je doelgroep is veel groter als je het meteen uitbrengt voor ps, xbox, windows, apple os etc.

De reden dat ik xbox series X uiteindelijk heb is door de controller, , snelle laadtijd ivm quick resume en de vorm van de xbox is lekker neutral en niet zo opzichtig als de PS5.
beerse @ixrobin25 augustus 2022 15:44
Onlangs heb ik begrepen dat er ongeveer 10 keer zo veel playstations zijn verkocht dan xboxen. Misschien voelt microsoft wel dat ze op dit vlak iets verloren hebben en dat zij het er niet meer door krijgen om games exclusief voor de xbox uit te brengen, gewoon omdat het andere kamp een iets grotere markt is.

Dan kan ik me voorstellen dat ze het op deze manier inbrengen: Een vage belofte dat er geen spellen meer exclusief voor de xbox worden uitgegeven in de (ijle) hoop dat sony het ook niet meer doet...
TrekVogel @beerse25 augustus 2022 18:51
Microsoft heeft het zelf laten liggen met Xbox exclusives. Ik zou dit ook roepen als ik hem was. En al helamaal als je bedenkt dat ze bijna 70 miljard die ActiBlizz gekost heeft ergens moeten terugverdienen.
killerbie @ixrobin25 augustus 2022 11:06
waarschijnlijk zo goed als niets met mogelijks geen nieuwe xbox deze generatie.

De engie reden dat MS dit zit te ijveren is eenr echtzaak ivm de overname van een nieuwe studio én de slechte verkopen van de xbox tov de totale markt.
Ondanks redelijk goede cijfers zijn die eigenlijk al voor de 2de generatrie ondermaats, de groei is minder hoog dan de groei van de markt = puur cijfermatig een krimp
lexkalin @killerbie25 augustus 2022 11:45
PS3 werd slechter verkocht dan x360. En nu zijn de echte cijfers ook niet bekend tussen Series en PS. Is pure speculatie wat je zegt.
morten @lexkalin25 augustus 2022 12:08
Wereldwijd heeft de PS3 voor zover ik kan terugvinden 87.4 miljoen stuks verkocht versus Xbox 360 84 miljoen. Dus die eerste zin lijkt feitelijk niet te kloppen.
Daarbij wel de opmerking dat de verschillen in verkopen klein waren en per regio waren er nogal wat verschillen. In de V.S. deed de 360 het een stuk beter en Japan werd deze console vrijwel niet verkocht.
Ook verkocht de PS3 in Europa en de V.S. pas relatief later (na prijsdalingen) beter.

De Xbox360 liet vooral in de eerste jaren veel betere verkoopcijfers zien.

Verder heb je wel gelijk overigens. Slechte verkopen van de huidige Xbox series X en S is op dit moment inderdaad pure speculatie. Vooral de series S lijkt het best goed te doen, voornamelijk door gebrek aan aanbod van de PS5 (en in mindere mate de Series X) .
lexkalin @morten25 augustus 2022 12:13
Je hebt gelijk en ik moest waarschijnlijk ook dat toevoegen dat verkoop ging slecht bij Sony vooral in de eerste helft van die gen maar verbeterde enorm op het einde daarvan. Maar velen vergeten gewoon dat het niet altijd soepeltjes liep voor Sony en ze kijken maar alleen naar PS4 jaren als patroon.
killerbie @lexkalin25 augustus 2022 12:06
in totaal zaten de verkopen van de PS3 boven die van de Xbox360.
Er is een reden waarom er xboxen in de schappen liggen en geen playstations, waarom sony cijfers deelt van VERKOCHTE units en microsoft niet
lexkalin @killerbie25 augustus 2022 12:09
MS produceert simpelweg ook meer dan Sony op dat moment hoor, wat kan een maakelijke uitleg zijn. Maar ik kan ook moeiteloos een sony fanboy bespeuren zonder te hoeven verder gesprek voeren.
cold_as_ijs
@lexkalin25 augustus 2022 13:40
Kan het artikel zo niet vinden maar daar werd aangegeven dat Sony meer capaciteit had ingekocht bij AMD. Verder spreekt de tweedehands markt boekdelen. Je kan een XsX al vinden voor minder dan 400 euro, terwijl je geen advertentie kan vinden lager dan 500 euro. Let wel dat zijn dan inclusief de digital versies. Dit is niet alleen op MP maar ook op ebay. De xbox verkoopt hoogstwaarschijnlijk gewoon minder dan de PS5, gelukkig verkoopt hij beter dan de xbox one! Beetje concurrentie is nooit verkeerd
killerbie @lexkalin25 augustus 2022 13:41
Toch niet, ze hebben beide gedeelde componenten die nog steeds schaars beschikbaar zijn.
De productieaantallen zullen in aantallen min of meer evenveel zijn.
Ik ben geen fanboy want heb van geen van beide fabrikanten een geen console, uw reactie dat ik dat wel zou zeggen door enkele feiten met je te delen spreekt boekdelen.

De absolute verkoopsaantallen van de x360 en ps3, x1 en ps4 kan je makkelijk zelf opzoeken alsook de cijfers van de huidige generatie. Bij de huidige generatie moet je er wel rekening mee houden dat sony absolute verkochte units deelt en microsoft geproduceerde units (dus ook die in de winkelrekken)
killerbie @lexkalin25 augustus 2022 13:41
er zijn trouwens wel echte cijfers bekend, zeker ivm de ps3 generatie.
Lekker Ventje @ixrobin25 augustus 2022 12:18
Met XCloud gaat de XBOX uiteindelijk toch verdwijnen omdat alles via de app op tv gaat
computerjunky @ixrobin25 augustus 2022 12:54
Moeten ze maar een betere console maken. Als Intel de betere cpu en gpu heeft verkopen AMD en Nvidia ook niets en andersom idem.
Het is aan de console makers om betere producten te maken. Desnoods upgradable !

Daarnaast kan je nog concurreren op features. Zo is de game pass echt een killer feature voor een veel gamende gebruiker. Tig games voor 10 euro in de maand. Ik ken zat mensen die 8 a 10 games per jaar kopen die zijn dus een veelvoud kwijt op hun playstation.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 22 juli 2024 22:51]

joey82 @ixrobin25 augustus 2022 16:14
ligt er helemaal aan denk ik wat de consument slecht vind? vaak is het verschil zo klein dat het bijna niet uit maakt....
Jantimon @ixrobin26 augustus 2022 01:59
Ik denk dat MS veel meer op het hele game pass / cloud gaming verhaal aan het inzetten is. De hardware wordt minder belangrijk bij cloud gaming. Het maakt hun ook niet uit wat voor hardware je hebt, als je de service maar afneemt.
timmiej93 @ixrobin27 augustus 2022 16:18
Heel simpel: voorkeuren. De een vindt het OS van een Playstation fijn, de ander kan alleen met een Xbox controller overweg, en weer een ander haat simpelweg één van de twee, dus koopt alleen de ander. Als ze écht bijna identiek worden, zowel qua hardware als software, dan verzint één van de twee wel weer iets wat die console (tijdelijk) beter maakt. De ander merkt dat, en verzint weer wat anders. Zo krijg je innovatie (en af en toe nutteloze rotzooi).
PearlChoco 25 augustus 2022 16:08
Phil "Ik maak Elder Scrolls VI en Starfield Xbox exclusive" Spencer wil dat er geen exclusives meer zijn :)
Sk313t0r @PearlChoco26 augustus 2022 08:31
Moeilijk he, lezen? Er staat 'minder exclusieve games', niet 'helemaal geen exclusieve games meer'.

Daar komt bij dat dit een prima idee is. Nu is het volgens mij vaak het geval dat iemand in feite buiten wordt gesloten omdat ie geen Xbox/PS/Switch/PC heeft.

Misschien speelt de aanschafprijs ook wel een rol; dat iemand geen console krijgt omdat ie te duur is, maar er wel een (degelijke) PC is waar wel opgespeeld kan/mag worden.

Mijn ouders vonden het vroeger onzin om een spelcomputer te kopen, er was immers al een PC in huis. Zo miste ik bepaalde games.
PearlChoco @Sk313t0r26 augustus 2022 21:06
Het spijt me dat ik totaal geen vertrouwen heb in Phil zijn woorden. Wat hij zegt en wat hij doet zijn gewoon 2 verschillende dingen.

Hij zegt al jaren dat hij anti exclusives is:

2017: https://www.kitguru.net/c...r-doesnt-like-exclusives/
2020: http://www.kotaku.com.au/...lusives-phil-spencer/amp/
2022 (nu dus): https://www.gearrice.com/...ive-games-have-no-future/

En ik mis nog meerdere oudere voorbeelden.

Maar wat hij ondertussen wel doet, is in razend tempo game studios opkopen (zonder Activision al 23), en meer en meer games en franchises Xbox/pc exclusive te maken.
TunefulDJ_Mike 25 augustus 2022 11:34
Bovendien verloor het bedrijf van Sony in de consoleoorlog bij de vorige generatie, mede door een groot aantal populaire PlayStation-titels. Nu probeert Microsoft door overnamen meer games binnen te halen, terwijl het met Game Pass een abonnement aanbiedt om die games te spelen.
Volgens mij hebben beide bedrijven gewoon bakken met winst gemaakt. Console war is iets wat bedacht is door de media. Zulke groten bedrijven willen aan het einde van de rit alleen maar winst zien.

Als je Phil Spencer moet geloven (ik doe er een korreltje zout bij) concurreert Microsoft helemaal niet met Sony maar concureren ze met Amazon en Google. Ze zouden bezig zijn met hun positie te versterken voordat Amazon en Google op stoom komen. Als je naar de grootte kijkt van Microsoft vs Sony klinkt dat opzich best logisch.
wiseger @TunefulDJ_Mike25 augustus 2022 11:39
De winst valt wel mee. Met name de Xbox heeft er zeer lang over gedaan om winstgevend te worden.

Microsoft verdiend tegenwoordig het meeste geld met haar cloud oplossingen. Dus richten ze zich ook op gamen vanuit de cloud. En daar komen ze dan Amazon en Google tegen, hun grootste cloud concurrenten.
TunefulDJ_Mike @wiseger25 augustus 2022 11:57
Over de Xbox divisie maakt Microsoft geen losse winst cijfers bekend. Ze schijnen ergens on par te zitten met Nintendo maar dat is nergens te checken. Dus of het winstgegevend is weet je niet. Maar als je naar de geschiedenis kijkt van MSFT lijkt het met wel winstgevend te zijn anders hadden ze het al lang de nek omgedraait.
wiseger @TunefulDJ_Mike25 augustus 2022 12:07
Micorosoft rapporteert wel de totale omzet, de cloud omzet (best renderende divisie) en de productie en business divisie omzet (de nummer twee renderende divisie). Die twee divisies genereren het overgrote deel van de totale omzet. De Xbox zit in het kopje de rest / overig en draagt niet zoveel bij aan het totaal.
TunefulDJ_Mike @wiseger25 augustus 2022 13:02
Opzich niet gek als je ziet hoe groot Microsoft is en wat Sony omzet met de Playstation divisie. In Microsoft begrippen is dat een druppel op een gloeiende plaat.
wiseger @TunefulDJ_Mike25 augustus 2022 15:33
Daarom snap ik ook wel dat Microsoft vol inzet op gamen in de cloud. Ze hebben de infrastructuren al liggen en concurreren dan inderdaad eerder met Amazon en Google dan met Sony.
sjoerdadlp 25 augustus 2022 11:00
Het is al langer bekend dat Sony niet houd van crossplay. Zodra Microsoft de grote game-makers heeft overgekocht met de belofte cross-play te ondersteunen, maar Sony wil dat niet, dan heb je nogsteeds geen cross-play. Het verhaal is natuurlijk ook dat Microsoft zijn game-pass wil pushen, wat ze eventueel ook naar de Playstation zouden kunnen brengen als ze genoeg game studies hebben (al zie ik dat niet meteen gebeuren). Dat zou wel een echte powermove zijn. Een abbonement bij Microsoft voor de beste games op de Playstation.
ASNNetworks @sjoerdadlp25 augustus 2022 11:24
Inmiddels zijn er genoeg games die gewoon crossplay ondersteunen. Sony wilde (terecht) voorkomen dat zij inkomsten mis zouden lopen. Wanneer je de marktleider bent heb je meer te verliezen. Wanneer je achterloopt op de concurrentie, kan je alleen maar terrein winnen met crossplay en heb je geen risico's. Ook de reden dat vroeger juist Xbox crossplay tegen hield, ze hadden er geen baat bij en alleen maar risico's (PS2 ondersteunde zelfs al crossplay met PC met bepaalde games, PS3 idem).

Nu een aantal jaren en generaties verder weet Microsoft dat zij nooit de grootste zullen worden qua hardware. Dus focussen ze zich op waar ze goed in zijn: software. Hun agenda is zorgen dat zoveel mogelijk mensen met Xbox in aanraking komen, of het nou consoles zijn, streaming of andere manieren interesseert ze niet. Als het kon, zouden ze Cloud streaming ook op de PlayStation willen uitbrengen zodat je Xbox games daarop kan spelen via de Cloud. Vandaar zijn ze ook veel meer gebaat bij crossplay en pushen ze Cloud gaming op zoveel mogelijk apparaten, waaronder hun eigen oudere Xbox consoles.

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 22 juli 2024 22:51]

ThanosReXXX @ASNNetworks25 augustus 2022 11:32
Je kan het ook anders bekijken: als je al de verliezende partij bent, is nog meer geld verliezen ook niet bepaald handig, dus is het echt niet altijd zo dat de bovenliggende partij het meeste te verliezen heeft. Ze hebben in ieder geval wel een betere kans om die eventuele klap op te vangen... ;)
ASNNetworks @ThanosReXXX25 augustus 2022 11:35
Wanneer je een gigant als Microsoft achter het Xbox merk hebt zitten, dan gelden die regels uiteraard niet. Je hebt niks te verliezen, want dat geld wordt elders uit de divisie wel opgevangen. Waarom denk je dat Microsoft het aandurft grote studio's voor miljarden even te kopen en hun eigen producten elkaar te kannibaliseren. Microsoft kan vandaag Xbox opdoeken en het zal in de balans weggepoetst worden. Zeker wanneer het minder groot is dan je zou willen.

Xbox (alles bij elkaar, dus hardware en games) is nog niet eens 10% van het gehele jaarlijkse omzet van 2022. De overname van Activision Blizzard kostte 4x meer dan 2022 heeft opgeleverd aan Xbox omzet. Alles laat zien dat Microsoft niet bang is nog meer geld te verliezen, ze lopen achter en willen het nu op andere manieren proberen, wat ook slimmer is.

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 22 juli 2024 22:51]

ThanosReXXX @ASNNetworks25 augustus 2022 12:54
Natuurlijk helpt het om een grote portemonnee te hebben, en historisch gezien werd er op hardware sowieso nooit verdiend, maar hier gaat het natuurlijk om software en jij gaf zelf aan dat de bovenliggende partij meer te verliezen heeft. Ik geef alleen maar aan dat dit niet per sé het geval is. Het bedrijf dat bovenaan staat, maakt ook de meeste winst, dus doorgaans, in het algemeen gesproken, kan die wel een klap opvangen.

Ik heb het daarbij dus niet specifiek over dat een bedrijf als Microsoft toch wel geld in de Xbox blijft pompen, want dat staat helemaal los van of een marktleider meer of minder te verliezen heeft.

Overigens wordt de Xbox divisie voorlopig niet opgedoekt, er zijn veel te veel handelingen verricht om het merk juist steviger neer te zetten, zoals bijvoorbeeld backwards compatibility.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 22:51]

ASNNetworks @ThanosReXXX25 augustus 2022 12:57
Dit artikel gaat letterlijk over Microsoft en ik heb het ook daarover, prima als je off-topic ergens over wil discussiëren, maar ik ben zelf on-topic, dus jouw reactie snap ik niet zo goed om vervolgens een hypothetisch voorbeeld aan te halen waar het niet over gaat.
ThanosReXXX @ASNNetworks25 augustus 2022 13:27
Tjonge, sorry hoor. Pffff...

Ik reageer LETTERLIJK op iets wat jij zegt: "Wanneer je de marktleider bent heb je meer te verliezen".

Om het maar even wat steviger te zeggen: dat is onzin. Dat is namelijk niet per definitie waar. Dat is letterlijk het enige dat ik zeg, en dat is dus een relevante reactie op jouw eigen opmerking, niet een "hypothetisch voorbeeld" of een off-topic opmerking.

Volgens mij staat er nergens dat we het alleen over Microsoft moeten/mogen hebben.

Ik hoop wel dat je in het dagelijks leven wel wat minder rigide bent... ;)
ASNNetworks @ThanosReXXX25 augustus 2022 13:52
Je haalt mijn stuk volledig uit context en reageert dan in algemeenheid op een stukje. Zoals je kan zien reageer ik op iemand anders die het heeft over het feit dat Sony crossplay altijd tegen hield. Daarop geef ik aan dat Sony, als marktleider, meer te verliezen heeft dan te winnen op dat gebied (omdat ze inkomsten daardoor mogelijk mislopen, ook op gebied van in-game transacties) Daar heeft Microsoft dan minder last van, omdat de afzetmarkt kleiner is en dus juist meer mensen die kant op kunnen komen. Daarbij krijgen ze een sterkere positie omdat een groot reden om een console te kopen (met vrienden spelen) minder zwaar weegt, in het voordeel van Microsoft. Het is dan niet erg om als enige een Xbox te kopen in een vriendengroep, als je toch samen kan spelen.

Dus jouw opmerking is niet relevant, omdat ik niet in definities spreek, maar juist in dit context. En daar haak jij niet op in maar hebt het over hele algemene zaken.

Ik hoop wel dat je in het dagelijks leven meer zaken in context kan plaatsen en niet alles uit context haalt om een argument te kunnen vormen... ;)

P.S. Technisch gezien staat er wel dat je on-topic moet blijven: 5. Blijf bij het onderwerp.
https://tweakers.net/info/algemene-voorwaarden/huisregels/

Helaas zorgt jouw reactie nu ervoor dat ik ook van het onderwerp af heb gedwaald. :'(

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 22 juli 2024 22:51]

ThanosReXXX @ASNNetworks25 augustus 2022 14:22
Ik ben helemaal niet op zoek naar een nutteloze welles-nietes discussie, ik reageerde, ZONDER kwade intenties, alleen maar op iets dat jij zelf zei. En in dat stukje haalde je zelf nog meer algemeenheden aan, dus het is maar net hoe je het ziet.

Maar goed, ik ga het hier bij houden. Ik heb al spijt dat ik überhaupt reageerde. Een fijne dag verder.
computerjunky 25 augustus 2022 12:52
MS mag zich van mij heel agressief opstellen als het op exclusives aan komt zolang het doel maar is geen enkele exclusives meer te hebben tussen beide consoles en PC.

Nintendo daarentegen can suck it. Ik zal nooit meer wat van nintendo kopen. Slechte kwaliteit voor veel te veel geld.
SinergyX
@computerjunky25 augustus 2022 13:21
Het is sinds next-gen ook geen 'tussen consoles en PC', dat argument is nu verschoven naar 'het komt niet uit op 1 enkele console, dus exclusive', het is meer een generieke Sony exclusive (dus enkel playstation) of MS exclusive (console en PC - you don't game on a mac), en dan nog Nintendo :P
computerjunky @SinergyX25 augustus 2022 13:23
Tja Nintendo zal nooit zijn gedrag verbeteren tenzij het niet meer in Japanse handen is. \Wat dat betreft zijn Japanners zo vol van hunzelf dat ze nooit en te nummer hun foute gedrag in zullen zien.
En alles wat uit Japan komt is ook stervensuur dus dat zal ook wel niet veranderen.
chrisboers @computerjunky25 augustus 2022 15:41
Pssst. Sony is ook Japans. Alleen MS is Amerikaans. En of DAT nou zoveel beter is...
computerjunky @chrisboers25 augustus 2022 16:35
Sony heeft dan ook tot op zekere hoogte eenzelfde houding als bedrijf.
Ik merk bij beide Nintendo en ook Sony en Canon dat deze bedrijven uiterst inflexibel zijn en echt moeite hebben met het aannemen van opbouwende kritiek, net als de italianen overigens. Ze gaan heel erg hun eigen weg en hun weg is altijd de juiste zelfs als de consument ze zegt van niet. Of wee dat nou onder trots of eigenwijs kinderlijk gedrag moeten plaatsen geen idee maar het is wel een duidelijke houding.

Nintendo doet niets dan voorkomen dat mensen hu ports kunnen spelen maar beseffen tegelijkertijd niet dat er dus vraag is naar een mogelijkheid om deze games te kunnen spelen op moderne hardware. Als ze naar de consument zouden luisteren zouden ze alle Nintendo games upscalen naar 4k en een console de markt op slingeren die deze games kan spelen in 4k ik denk dat zon kastje voor 500 euro wat relatief goedkoop gemaakt kan worden omdat nintendo games simpel zijn echt een enorme stormloop zal zien. Maar nee wat doen Nintendo? dreigen met rechtszaken en games offline halen...

En Sony klaagt steen en been over Microsoft en mogelijke exclusives terwijl Sony zelf de oorzaak is van het exclusive probleem die wij als gamers hebben.

MS is Amerikaans en dat zie je idd terug die willen een zo open mogelijk platform omdat ze dondergoed weten dat als Sony exclusives niet meer bestaan ze meer consoles verkopen. Ze luisteren namelijk wel naar de consument. Die koopt nu geen Xbox omdat er exclusives zijn.
TigerXtrm 25 augustus 2022 10:59
Zou verdomme ook eens tijd worden. Ik heb exclusives nooit begrepen. Ja, je wil dat mensen op jouw plastic doos spelen in plaats van die van de concurrent. Alleen het is al jaren bekend dat consoles altijd met verlies verkocht worden, en dat de echte inkomsten komen uit game licenties. Dan is het toch juist voor iedereen beter om gewoon zoveel mogelijk games te verkopen, ongeacht het platform? Prima, hou het lekker exclusive voor de eerste maand, maar gooi het daarna gewoon op andere platforms.

Microsoft had dit jaren geleden al door toen de Gamepass een ding werd voor zowel Xbox als PC. En Sony begint daar nu ook eindelijk eens achter te komen.
Wolfos
@TigerXtrm25 augustus 2022 11:56
De hardware is verliesleidend maar het platform maakt wel winst. Als jij een Xbox koopt vanwege Starfield dan koop jij niet alleen Starfield maar ook een aantal andere games, waar Microsoft dan weer 30% comissie op vangt.
loki504 @TigerXtrm25 augustus 2022 11:32
De inkomsten van PlayStation zit inderdaad in de verkoop van Gamelicentie en random meuk. Maar dan moeten ze wel je game in geval van Sony op in de PlayStation Store kopen. En dat kan je het best doen als ze die plastic doos hebben staan.
BRBoom 25 augustus 2022 12:10
Ik denk dat de open deur hier is wat het meeste winst geeft. MS heeft alleen maar te winnen bij meer open platformen. Maar voor Sony ligt dat mogelijk anders. Ze kunnen meer verkopen van hun games als ze niet exclusief zijn... maar het is niet zeker dat dit onderaan de streep het meeste winst oplevert, ten opzichte van meer consoles verkopen. Nintendo is helemaal een verhaal apart. Hun consoles zijn meer wezenlijk anders dan de concurrenten en hun spellen als gevolg daarvan ook. Bovendien doen Sony en nintendo het nu heel goed als platform houders, dus waarom het risico van iets nieuws. Dat gezegd hebbende. Stel dat je een multiplatformario en Zelda hebt, of God of war, ik kan me best voorstellen dat de winsten groot genoeg zijn dat ze die van console verkoop overschaduwen. Ik denk dat de marges op games relatief hoger zijn ? Of is dat onzin? Ik dacht altijd dat met name nintendo een groot marge op de consoles had, maar Sony niet zo.

Het succes van cloud gamingplatformen is natuurlijk ook erg bepalend voor de toekomst

[Reactie gewijzigd door BRBoom op 22 juli 2024 22:51]

SinergyX
@BRBoom25 augustus 2022 13:16
Het is niet enkel die game, of welke console, het is de hele ecosysteem erachter. De abo's, de accesoires, de extraatjes, de andere games die je gaat kopen, als jij nu (nouja, vroeger) een game wilde hebben die exclusive was, indirect tekende je ook meteen voor elke toekomstige aankoop te gaan doen in hetzelfde ecosysteem.

Niet veel mensen hebben meerdere consoles en games op beide consoles, je 'toewijding' gaat naar 1 ecosysteem en veelal blijf je daar in. Het zou een stuk mooier zijn als je daar gewoon veel vrijer keuzes in kan maken, dan puur alleen de keuze (primair) te moeten maken 'voor die ene game'.

(zaken als waar spelen je vrienden, welke vind je fijner/mooier, etc, dat zijn gewoon normale keuzes)
Luchtbakker 25 augustus 2022 10:50
De gedachte is natuurlijk mooi; een hele populaire game enkel laten uitkomen op bijvoorbeeld een xbox is extra verkopen van de console.

Maar gamemakers zijn niet gek, en zeker niet als ze het xbox only maken. De verkopen via Playstation en Steam zijn natuurlijk vele malen groter.
Tri Force @Luchtbakker25 augustus 2022 11:22
Die hele verkoop van PS is gebaseerd op Exclusiviteit want door de exclusives heeft Sony hun positie van hardware en software verkoop en door die positie komen de exclusives weer meer en door dat alles komt de hardware en software sale weer meer wat weer voor meer Exclusiviteit zorgt.. het is een spiraal die al 30 jaar zo gaat daarom begrijp ik het lef ook niet van Sony om als enige negatief commentaar op de ABK deal te geven want alle punten die hun zeggen zijn op hun zelf het meest toepasbaar.
Kenny_026
@Tri Force25 augustus 2022 18:50
Hoe bedoel je dit nou? Een puntje of een kommaatje extra zou op zich niet verkeerd zijn.

Maar zometeen komt hogwarts uit. Op alle consoles. De Series S/X tegenover de PS5 hebben ongeveer evenveel verkocht. Verkoopcijfers zullen dan best interessant zijn. Ik denk niet dat jouw claim dan opgaat.
Kenny_026
@Tri Force25 augustus 2022 19:44
Ja natuurlijk leest je bericht nu beter.

Maar inderdaad, alles draait om exclusives. En ik denk dat voor een groot deel de omgeving bepaald. Daarom is het nu ook zo moeilijk voor microsoft.

Dat Sony niet gebruiksvriendelijk zou zijn. Ik zie het niet zo. Xbox is wel wat rijker in features. Maar dan moet je ze wel gebruiken.
gimbal 25 augustus 2022 11:16
Mooie woorden, maar het gaat niet om de gamers en al helemaal niet om de games. Exclusiviteit, tijdelijk of niet, is een van de tentakels van handjeklap dealtjes willen kunnen maken. Ik zie dat niet zomaar verdwijnen zolang het huidige verkoop en management model van de gaming wereld niet compleet op de schop gaat. Dit is wat publishers willen kunnen doen.
wiseger 25 augustus 2022 11:31
De Amerikaanse Rich versus King theorie. Samen de game taart zodanig vergroten dat je meer verdiend dan wanneer je probeert de concurrentie uit de markt te drukken en het hele, kleinere taartje te krijgen.

Werkte goed in de IT industrie. Maar of dit in de game industrie gaat werken, ik betwijfel het. Met name partijen als Nintendo, die heeft een bijna monopoly op het jongste publiek en er goed aan verdiend. Denk niet dat die ooit Mario e.d. naar de Xbox gaan brengen.

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