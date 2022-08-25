Microsoft-topman: er zullen steeds minder exclusieve games komen

Er zullen in de toekomst steeds minder games exclusief op één platform verschijnen, zegt Microsoft-topman Phil Spencer in een interview. Hij denkt dat die vermindering van het aantal exclusieve games op termijn leidt tot groei van de game-industrie.

Spencer spreekt over het onderwerp in een interview met Bloomberg. “Misschien heb jij een Xbox gekocht, koop ik een PlayStation en willen onze kinderen samenspelen. Dat kan niet, omdat we het verkeerde stuk plastic hebben gekocht om in onze tv's te pluggen. We zouden graag meer spelers in de gamemarkt krijgen door de frictie te verminderen, ervoor te zorgen dat mensen zich veilig voelen tijdens het gamen, en hen in staat te stellen hun vrienden te vinden en met hen te spelen, ongeacht het apparaat."

De topman denkt dat die ontwikkeling goed zou zijn voor de industrie. "Misschien zijn er bij sommige bedrijven sommige mensen die dat geen goed idee vinden. Maar ik denk, als we over die hobbel komen en zien dat deze industrie blijft groeien, dat dan blijkt dat het waar is dat minder exclusieve games goed zijn."

Microsoft heeft er belang bij om dit sentiment uit te dragen. Het bedrijf is bezig met de overname van Activision-Blizzard en daarbij speelt de vraag mee of Microsoft games van het bedrijf exclusief voor Windows en Xbox wil maken. Bovendien verloor het bedrijf van Sony in de consoleoorlog bij de vorige generatie, mede door een groot aantal populaire PlayStation-titels. Nu probeert Microsoft door overnamen meer games binnen te halen, terwijl het met Game Pass een abonnement aanbiedt om die games te spelen.

Het is nog onbekend of en wanneer de autoriteiten toestemming geven voor de overname van Activision-Blizzard. Microsoft wil 68,7 miljard dollar betalen voor de game-uitgever.