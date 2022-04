Xbox Series X en S zijn volgens schatting meer dan 12 miljoen keer geleverd

Er zijn vermoedelijk meer dan 12 miljoen Xbox Series X- en S-consoles geleverd. Dat blijkt uit uitspraken van Xbox-topman Phil Spencer, die zegt dat er ondanks de tekorten meer Xbox Series-consoles zijn geleverd dan voorgangers in dezelfde periode na hun release.

Microsoft geeft al jaren geen verkoopcijfers meer van Xbox-consoles, maar Spencer zegt in een interview met New York Times dat er op dit moment meer Xbox Series-consoles zijn verkocht dan iedere Xbox-console van een andere generatie op vergelijkbaar moment na de release. Het gaat dus om de leveringen in de eerste 14 maanden na de release. De Xbox Series-consoles zijn sinds 10 november 2020 beschikbaar.

Microsoft Xbox Series X

Volgens Spencer komt het tekort aan consoles dus niet zozeer door lagere productieaantallen, maar door een hogere vraag dan bij vorige generaties. Analist Daniel Ahmad concludeert aan de hand van de uitspraken dat er waarschijnlijk meer dan 12 miljoen Xbox Series-consoles geleverd zijn. Hij komt op dat cijfers door te vergelijken met geleverde aantallen van Xbox-consoles van eerdere generaties.

Hoeveel 'meer' dan 12 miljoen Xbox Series-consoles er zijn geleverd is niet duidelijk, maar Spencer zegt dat Microsoft de enorme groei in de vraag niet had zien aankomen. Dat wijst erop dat Microsoft niet vooraf de productiecapaciteit heeft ingekocht om veel meer exemplaren te maken. Spencer zegt dat het bedrijf in maart, april en mei 2021 bijvoorbeeld niet genoeg Xbox-consoles kon leveren om aan de vraag te voldoen. Dat is het bedrijf niet eerder overkomen in die maanden.

PlayStation 5-verkopen

Sony had eind van september vorig jaar 13,4 miljoen PlayStation 5-consoles verkocht. Hoeveel dat er inmiddels zijn, is nog niet bekend. Sony noemt de verkoopcijfers bij zijn kwartaalcijfers. De verkopen van de PS5 gaan gelijk op met die van de PS4 in de vergelijkbare periode na de release, maar de PS5 is een jaar na de release nog altijd zeer slecht verkrijgbaar. De vraag is beduidend groter dan het aanbod.

De Xbox Series S is over het algemeen een stuk beter verkrijgbaar dan de Xbox Series X en de PlayStation 5. De goedkopere console van Microsoft heeft een veel kleinere chip, waardoor die minder getroffen wordt door de chiptekorten. Er kunnen per wafer immers meer chips voor de Series S-console worden gemaakt. Spencer zei vorig jaar dat de tekorten bij veel meer onderdelen voorkomen. Specifiek noemde hij ethernetpoorten.

Elektronicafabrikanten en chipmakers verwachten dat de tekorten ook in 2022 blijven aanhouden. AMD zei vorig jaar in september te verwachten dat de tekorten in de tweede helft van dit jaar afnemen. Zowel de Xbox Series-consoles als de PlayStation 5 zijn voorzien van een chip van AMD.