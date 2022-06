Sony heeft 20 miljoen PS5's verkocht en belooft betere verkrijgbaarheid

De PlayStation 5 van Sony is wereldwijd 20 miljoen keer verkocht. Dat getal meldt Sony zelf aan GamesIndustry.biz. Ook belooft het bedrijf een 'significante versnelling' in consoleproductie om te zorgen dat er meer PS5's beschikbaar komen.

GI.biz schrijft verder dat 'de wereldwijde chiptekorten ervoor zorgden dat Sony deze verkoopcijfermijlpaal niet eerder heeft kunnen bereiken'. Onduidelijk is of dat de lezing is van GI.biz zelf of van Sony, maar getuige het feit dat de PS5 telkens snel uitverkocht is tenzij winkels hem voor ver boven de adviesprijs verkopen, lijkt het erop dat de productiecapaciteit inderdaad nog altijd als flessenhals fungeert. Sony sprak eerder al verwachtingen uit wat betreft versnelling van productie, maar is ditmaal stelliger en richt zich daadwerkelijk tot de consument.

Sony meldde vorige maand ook dat de PS5 de mijlpaal van 80.000 bereikte in 82 minuten, ten tijde van zijn release in november van 2020. Dat wordt vergeleken met de PS4, die over datzelfde aantal negen dagen deed.

Het melden van PS5-verkoopcijfers roept meteen om een vergelijking met de grote concurrent: de Xbox Series. Het lastige daaraan is dat Microsoft al sinds jaren de verkoopcijfers van zijn console niet meer deelt. In januari van dit jaar kwam Xbox-topman Phil Spencer wel met de melding dat de Xbox Series meer dan de Xbox 360 geleverd was in dezelfde periode. Dat betekende op dat moment dus 'meer dan 12 miljoen keer'. Ook de Xbox Series kan de vraag niet bijbenen wegens de aanhoudende chiptekorten.

AMD-voorvrouw Lisa Su meldde in september van vorig jaar dat ze verwacht dat de chiptekorten aanhouden tot 'in de tweede helft van 2022'. Dan is de verwachting dat de productiecapaciteit toeneemt, niet dat de vraag afneemt. Sony's uitspraken tegenover GI.biz lijken daar dus op aan te sluiten.